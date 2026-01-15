Hirdetés
Kezdőlap Gazdaság Nyílik az olló: egyre szélesebb rétegnek okozhat gondot a hitelfelvétel
GazdaságHírek
No menu items!

Nyílik az olló: egyre szélesebb rétegnek okozhat gondot a hitelfelvétel

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Hamarosan akár 200 ezer forint fölé emelkedhet a legkisebb elvárt jövedelem a személyi kölcsön igénylésnél, vagyis legalább ekkora keresetet kell igazolni ahhoz, hogy be lehessen adni az igénylést. A legtöbb bank jövedelmi feltételei évek óta lekövetik az aktuális minimálbért, ez azonban bizonyos társadalmi csoportok számára egyre nagyobb hátrányt jelent. A Bank360 utánajárt, melyik bank milyen feltételeket szab ezen a téren, illetve, hogy ez hogyan érinti a kisebb jövedelemmel rendelkező igénylőket.

A bankok többsége a nettó minimálbérnek megfelelő összeg igazolásához köti a hitelfelvételt. Ez az összeg 2025-ben 193 ezer forint volt, 2026-tól pedig 214 ezer forint fölé emelkedett. A 11 százalékos minimálbér-emelés tehát a bankok feltételein is változtatni fog hamarosan, ez pedig nem minden társadalmi csoportnak kedvez: azoknak az alacsony jövedelemmel rendelkezőknek, akiknek a jövedelme a minimálbérnél kisebb mértékben emelkedik, a nyugdíjasok számottevő részének, a közfoglalkoztatottaknak, de a részmunkaidőben dolgozók is egyre nehezebb helyzetben találhatják magukat hiteligénylésnél.

Ennyi most a minimum jövedelem a bankoknál 

A megemelt minimálbér, illetve garantált bérminimum összegét először februárban kapják meg a jogosultak. Ez a hiteligénylést tekintve azt jelenti, hogy a magasabb jövedelmet először februárban tudják igazolni. Mivel a bankok az igénylést megelőző 3-6 havi jövedelmet vizsgálják, értelemszerűen még a 2025-ös minimálbért is figyelembe veszik.

Az OTP Banknál jelenleg a 2025-ös nettó minimálbér, 193 ezer forint a minimum jövedelem, amit igazolni kell személyi kölcsön igényléshez, a nyugdíjas igénylőknek elegendő 160 ezer forintot igazolni. Az Erste Banknál a hagyományos személyi kölcsönhöz szintén a nettó minimálbérnek megfelelő összeget kell igazolni, ahogyan a CIB Banknál, az UniCredit Banknál és a K&H Banknál is. A Raiffeisen Banknál valamivel magasabb, kereken 200 ezer forint az alsó határ, ami azt jelenti, hogy a 2025-ös minimálbért kereső igénylő csak akkor tudja igénybe venni a hitelt, ha valamilyen, a nettó jövedelmet megemelő adókedvezményre jogosult volt.

Az MBH Banknál alacsonyabban, 150 ezer forintnál van jelenleg az alsó határ, a MagNet Bank pedig 250 ezer forintnál húzta meg a vonalat. A Cofidis, illetve a Cofidis Bank (a Cetelem utódja) honlapján a minimum jövedelemmel kapcsolatban konkrét összeg nem szerepel, az elvárás, hogy rendszeres, igazolt jövedelemmel kell rendelkezni.

A nyugdíjasok egyre nagyobb hátrányba kerülhetnek 

A minimum jövedelem emelkedése több társadalmi csoportot is hátrányosan érinthet, elsősorban azokat, akiknek a jövedelme egyébként sem magas és nem is tud akkora ütemben növekedni, mint a minimálbér. Széles körben érintheti ez a probléma például a nyugdíjasokat. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025. novemberben az átlagnyugdíj összege 229 835 forint, a mediánnyugdíj pedig 205 795 forint volt.

Ez utóbbi azt jelenti, a nyugdíjasok fele ennél az összegnél kevesebbet kap kézhez. A KSH adatai szerint 2025-ben valamivel több mint 182 ezer nyugdíjas kapott 100 ezer forint alatti nyugdíjat, ami a jogosultak 8 százaléka. 100-200 ezer forint közötti összeget 888 ezer nyugdíjas kapott 2025-ben, ez nyugdíjas honfitársaink 39 százaléka. Összesen tehát több mint egymillió olyan nyugdíjas van, akiknek a jövedelme 2025-ben nem érte el a 200 ezer forintot. Ez azt jelenti, hogy nem adhatják be bármelyik bankhoz az igénylést, és magasabb jövedelem hiányában valószínűleg kamatkedvezményre sem számíthatnak.

A nyugdíjak, mivel az emelésük az infláció mértékéhez vannak kötve, kisebb mértékben növekedtek, mint a minimálbér. Emiatt a nettó minimálbér és az átlagos nyugdíj összege egyre közelebb kerültek egymáshoz. Ezen valamelyest a több lépcsőben visszaépített 13. havi nyugdíj tudott változtatni, illetve a 2026-tól, részletekben bevezetett 14. havi nyugdíj is fog emelni az átlagon. Az alábbi ábrán látszik, hogy a nettó minimálbér emelkedése miként aránylott az elmúlt 10 évben az átlagnyugdíjhoz, illetve, hogy ezekhez képest hogyan alakult a nettó átlagkereset.

Ha ugyanezeknek a jövedelmeknek az elmúlt három évre megnézzük a medián értékeit, láthatjuk, hogy a minimálbér nettója egyre inkább megközelítette a nyugdíjak mediánértékét, a 13. havi nyugdíj ellenére is. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy egy átlagos nyugdíjjal rendelkező igénylőnek egyre nehezebb dolga van, ha egyedül szeretne személyi kölcsönt igényelni. Jövőre a 14. havi nyugdíj minden bizonnyal emelni fogja a mediánértéket is, de az előző évek tendenciáit látva nőhet azoknak a nyugdíjasoknak az aránya, akik adóstárs nélkül nem tudnak elegendő jövedelmet igazolni az igényléshez.

Közmunkásként még nehezebb az igénylés

A közfoglalkoztatottak, vagy más néven közmunkások bére a minimálbér és garantált bérminimum 50 százaléka – hogy melyikkel kell számolni, az a dolgozó végzettségétől és a betöltött munkakörtől függ.

Az első grafikonhoz hozzátéve a közfoglalkoztatottak nettó átlagkeresetét (2015 és 2025 között) látható, hogy egyre inkább lemaradnak a többi csoporttól, ami többek között azt is jelenti, hogy egyedüli igénylőként szinte biztosan nem fognak tudni kölcsönt felvenni, hacsak nem tudnak maguk mellé bevonni olyan adóstársat, aki megfelel a bank jövedelmi feltételeinek.

A teljes munkaidőben alkalmazásban álló közfoglalkoztatottak száma jelentősen csökkent az elmúlt években. 2016-ban voltak legtöbben, akkor több mint 200 ezren dolgoztak ebben a formában, 2024-ben pedig már csak 65 ezren.

A kedvező kamatokért magasabb jövedelmet kell igazolni

A sztenderdnél kedvezőbb kamatokhoz a minimálbérnél magasabb jövedelemre van szükség, de a bankok feltételei alapján még a nettó mediánbér sem elegendő minden esetben ahhoz, hogy kamatkedvezményt adjanak a bankok (amit a KSH a kedvezmények figyelembevételével számol). A piacon olcsónak számító, 10 százalék körüli kamattal igénybe vehető személyi hitelekhez legalább 400-550 ezer forint igazolt nettó jövedelemre van szükség, ez alatt szinte biztosan magasabb, akár 15-22 százalékos kamattal kell számolni az igénylőknek a Bank360 kalkulációi alapján.(Bank360)

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Bank

Megállapodást irt alá az Unicredit és az Európai Beruházási Alap az uniós InvestEU-garanciakeret megemeléséről

A felek a megállapodást a Financial Times bécsi CEE Forumán, a régió egyik legjelentősebb pénzügyi-gazdasági eseményén jelentették be.
Tovább
Gazdaság

Az adóhatóság a kriptoeszköz-szolgáltatók új adatszolgáltatási kötelezettségeire figyelmeztet

A NAV-hoz 15 napon belül kell bejelenteni azt is, ha a regisztráció során megadott adatok megváltoznak.
Tovább
Gazdaság

Egyhangúlag döntött az alapkamat tartásáról az MNB Monetáris Tanácsa decemberben

a 2026 eleji vállalati átárazások alakulása bizonytalanságot jelent az inflációs kilátásokra. Emellett a devizapiaci stabilitás fennmaradása továbbra is kulcsfontosságú az árstabilitás elérése szempontjából.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Nyílik az olló: egyre szélesebb rétegnek okozhat gondot a hitelfelvétel

Gazdaság
Hamarosan akár 200 ezer forint fölé emelkedhet a legkisebb elvárt jövedelem a személyi kölcsön igénylésnél, vagyis legalább ekkora keresetet kell igazolni ahhoz, hogy be lehessen adni az igénylést. A legtöbb bank jövedelmi feltételei évek óta lekövetik az aktuális minimálbért, ez azonban több társadalmi csoport számára is hátrányt jelenthet.
Tovább

Megállapodást irt alá az Unicredit és az Európai Beruházási Alap az uniós InvestEU-garanciakeret megemeléséről

Bank
A felek a megállapodást a Financial Times bécsi CEE Forumán, a régió egyik legjelentősebb pénzügyi-gazdasági eseményén jelentették be.
Tovább

Az adóhatóság a kriptoeszköz-szolgáltatók új adatszolgáltatási kötelezettségeire figyelmeztet

Gazdaság
A NAV-hoz 15 napon belül kell bejelenteni azt is, ha a regisztráció során megadott adatok megváltoznak.
Tovább

Egyhangúlag döntött az alapkamat tartásáról az MNB Monetáris Tanácsa decemberben

Gazdaság
a 2026 eleji vállalati átárazások alakulása bizonytalanságot jelent az inflációs kilátásokra. Emellett a devizapiaci stabilitás fennmaradása továbbra is kulcsfontosságú az árstabilitás elérése szempontjából.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Nyílik az olló: egyre szélesebb rétegnek okozhat gondot a hitelfelvétel

Hamarosan akár 200 ezer forint fölé emelkedhet a legkisebb elvárt jövedelem a személyi kölcsön igénylésnél, vagyis legalább ekkora keresetet kell igazolni ahhoz, hogy be lehessen adni az igénylést. A legtöbb bank jövedelmi feltételei évek óta lekövetik az aktuális minimálbért, ez azonban több társadalmi csoport számára is hátrányt jelenthet.
Tovább
Gazdaság

Egyhangúlag döntött az alapkamat tartásáról az MNB Monetáris Tanácsa decemberben

a 2026 eleji vállalati átárazások alakulása bizonytalanságot jelent az inflációs kilátásokra. Emellett a devizapiaci stabilitás fennmaradása továbbra is kulcsfontosságú az árstabilitás elérése szempontjából.
Tovább
Edukáció

Újabb 500 helyszínen folytatódik az Iskolában az Erdő Program

Töretlen az Iskolában az Erdő Program népszerűsége, melynek során köznevelési intézmények pályázhattak a 6-14 éves diákok számára erdei iskolai tematikus foglalkozások lebonyolítására.
Tovább
Autóipar

Gyorsan terjeszkedik a magyar autópiacon a kínai Omoda&Jaecoo

A két ikermárka magyarországi debütálása azt mutatja, hogy a magyar piac nyitott a progresszív, innovációvezérelt és karakteres autómárkákra
Tovább
Hírek

A Grönland dilemma: nemzetközi jog kontra geopolitika

Folyik a kötélhúzás Grönland körül. A gazdasági érdekek és...
Tovább
Bank

Szolidárisak a Fed elnökével a világ befolyásos jegybankjainak vezetői

A jegybanki vezetők közös közleménye szerint Jerome Powell becsülettel, feladatára összpontosítva, a közérdek szolgálata melletti rendíthetetlen elkötelezettséggel végzi tevékenységét.
Tovább
Gazdaság

MKIK: eredményes évet zárt a kamara 2025-ben

A 3 százalékos kamatozású Széchenyi Kártya Programra több mint 14 ezer vállalkozás jelentkezett, eddig mintegy 130 milliárd forintnyi forrásra szerződtek le az érintett kis- és középvállalkozások (kkv).
Tovább
Hírek

Duna House: 2025-ben a lakáscélú jelzáloghitelek volumene megközelítette a 2000 milliárd forintot

A hitelpiac bővülését így nem egyetlen kiugró tényező, hanem egy fokozatos alkalmazkodási folyamat eredményezte.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Gazdaság

Az adóhatóság a kriptoeszköz-szolgáltatók új adatszolgáltatási kötelezettségeire figyelmeztet

A NAV-hoz 15 napon belül kell bejelenteni azt is, ha a regisztráció során megadott adatok megváltoznak.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Nyílik az olló: egyre szélesebb rétegnek okozhat gondot a hitelfelvétel

Hamarosan akár 200 ezer forint fölé emelkedhet a legkisebb elvárt jövedelem a személyi kölcsön igénylésnél, vagyis legalább ekkora keresetet kell igazolni ahhoz, hogy be lehessen adni az igénylést. A legtöbb bank jövedelmi feltételei évek óta lekövetik az aktuális minimálbért, ez azonban több társadalmi csoport számára is hátrányt jelenthet.

Megállapodást irt alá az Unicredit és az Európai Beruházási Alap az uniós InvestEU-garanciakeret megemeléséről

A felek a megállapodást a Financial Times bécsi CEE Forumán, a régió egyik legjelentősebb pénzügyi-gazdasági eseményén jelentették be.
© 2026 | www.azuzlet.hu