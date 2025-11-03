Nyílt nap a papíripar jövőjéért a Vajda-Papírnál

A digitalizáció, az automatizálás és a mesterséges intelligencia világát hozza közel a fiatalokhoz a Vajda-Papír a papíripari szakképzési programban, amelynek célja, hogy a diákok valódi ipari környezetben, Európa legmodernebb papírgyárában sajátítsák el a papírgyártás szakmai alapjait. A 2021-ben, több évtizedes szünet után újraindított papíripari szakképzést népszerűsíti a pályaválasztó fiataloknak Magyarország piacvezető higiéniai papírtermék-gyártója, a Vajda-Papír. A cég november 7-én gyárlátogatással egybekötött nyílt napot tart dunaföldvári üzemében, Európa egyik legmodernebb, teljes mértékben digitalizált és automatizált papírgyárában. Az eseményre már több mint 200-an regisztráltak.

Vajda Attila, a Vajda-Papír Csoport alapító-ügyvezetője ismertette, ma már több ezer érdeklődő szülő és diák vesz részt a pályaválasztási rendezvényeken, ahol a papíripari szakképzést népszerűsítve a térség legnagyobb foglalkoztatója, a Vajda-Papír is bemutatja a pályakezdők előtt álló lehetőségeket. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről is megismerjék a papírgyártó és -feldolgozó technikus szakmát, amelyet duális képzésben sajátíthatnak el, és amely az egyik legkorszerűbb, jövőbiztos iparágában kínál stabil karriert – tette hozzá.

Megemlítette, hogy a Vajda-Papír, mint Magyarország és Európa egyik legmodernebb, nemzetközi szinten is meghatározó papírgyártó vállalata, kiemelt figyelmet fordít a jövő szakembereinek képzésére. A vállalat papíripari szakképzési programja valódi ipari környezetben, a legmodernebb automatizált és digitalizált technológiák között kínál lehetőséget a fiataloknak, hogy elsajátítsák a papírgyártás szakmai alapjait és a korszerű termelési ismereteket. A cég több korszerű gyárral és komoly exporttevékenységgel rendelkezik, így a tanulók nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is értékes tapasztalatokat szerezhetnek. A vállalat működését a digitalizáció, a mesterséges intelligencia alkalmazása és a fenntarthatóság iránti elkötelezettség jellemzi – ezek a szemléletek a szakképzésben is kiemelt szerepet kapnak.

„A Vajda-Papír sikere mindig is az embereken, a tudáson és az innováción alapult. Hiszek abban, hogy a jövő iparát csak felkészült, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képesek működtetni és továbbfejleszteni. Ezért kiemelten fontos számunkra, hogy a fiatalok korszerű, gyakorlatorientált papíripari szakképzésben részesüljenek, ahol megismerhetik a modern technológiákat, a mesterséges intelligencia sokrétű használatát, az automatizálást és a fenntartható gyártási folyamatokat. A papíripar egy stabil, jövőbiztos ágazat, amely a mindennapi élet alapvető termékeit biztosítja – a higiéniai papíroktól a csomagolóanyagokig. Aki ezt a szakmát választja, nemcsak biztos megélhetést, hanem fejlődési lehetőséget és értékteremtő hivatást talál” – fogalmazott Vajda Attila.

A Vajda-Papír alapító-ügyvezetője felidézte, hogy több évtizedes szünet után 2021-ben indult újra Magyarországon a papírgyártás és -feldolgozás nappali szakképzése az ITM, az MKIK és a Vajda-Papír együttműködésében. A képzés újraindítását a globális fogyasztási trendek változása, a műanyagok visszaszorulása és a papíripar gazdasági növekedése tette indokolttá. Hangsúlyozta, hogy a Szakképzés 4.0 stratégia modernizálta az oktatás szerkezetét és módszertanát, „így a fiatalok tudása jobban illeszkedik a vállalatok igényeihez, és a cégek számára is hatékonyan megtérülő befektetést jelent a duális képzésben részt vevő tehetséges munkaerő.”

Magyar András, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója azt hangsúlyozta, hogy a szakképzés a jövő oktatási formája, melynek presztízse az elmúlt években látványosan erősödött. A duális képzés lehetőséget teremt arra, hogy a diákok az iskolában megszerzett tudást valós vállalati környezetben gyakorolják, így magabiztosan, már munkatapasztalattal lépnek a munkaerőpiacra. A vállalatokkal való együttműködés pedig nemcsak a diákoknak, hanem az egész gazdaságnak versenyelőnyt jelent – fejtette ki. A technológiai fejlődés, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia új kihívásokat hozott az iparban. A szakképzés feladata ma az, hogy ezekre a kihívásokra reagáljon: olyan fiatalokat képezzen, akik szakmailag is megállják a helyüket, de otthonosan mozognak a digitalizáció és a fenntarthatóság területén is.

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum célja az, hogy a régió fiataljai helyben találják meg a boldogulásukat, miközben nemzetközi szinten is versenyképes tudással rendelkeznek. A papíripari képzés e tekintetben is példaértékű: stabil, fejlődő iparág, amely valódi szakmai karriert kínál a diákoknak – akár nemzetközi szinten is.

Azt is kiemelte, hogy a szakképzés célja ma már nem csupán a szakma megtanítása, hanem a kompetenciák fejlesztése – problémamegoldás, együttműködés, digitális gondolkodás, fenntarthatósági szemlélet. Ezek azok a készségek, amelyekkel a fiatalok hosszú távon is érvényesülni tudnak, bárhová is sodorja őket a jövő munkaerőpiaca.

Marczona Tamás, a Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium igazgatója szerint a duális képzés valós tudást és biztos jövőt ad. A mai diákok olyan környezetben szeretnének tanulni, ahol látják a tudásuk értelmét és azonnali hasznát. A duális képzésben pontosan ezt kapják meg: nemcsak tananyagot, hanem valódi ipari élményt, valós munkafolyamatokat, modern gépeket és technológiákat – sorolta.

A papíripari technikus képzés ötvözi a természettudományos alapokat a modern ipari technológiákkal. Aki ezt a szakmát választja, megtanul rendszerben gondolkodni, folyamatokat átlátni és technológiákat kezelni – ezek a készségek bármelyik iparágban értékesek – hívta fel a figyelmet. A duális képzésben részt vevő fiatalok már tanulmányaik alatt megtapasztalják, milyen egy nagyvállalati környezetben dolgozni. Ez magabiztosságot, felelősségtudatot és szakmai önállóságot ad nekik – ezek mind olyan értékek, amelyeket a munkahelyek keresnek.

„A Lorántffy Technikumban büszkék vagyunk arra, hogy a papíripari képzés révén a tanulóink Európa egyik legmodernebb gyárában tanulhatnak. Ez nemcsak szakmai, hanem emberi élmény is: a diákok látják, hogy Magyarországon is lehet világszínvonalú technológiával dolgozni. A szakképzés ma már életpálya-modell: a tanulók a technikusi végzettséggel továbbléphetnek mérnöki pályára, vagy azonnal elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon. Ez a rugalmasság és a gyakorlati tudás az, ami valóban biztos jövőt jelent számukra”- fejtette ki.

Marczona Tamás ismertette, hogy a Vegyipar ágazat képzése érettségivel és technikus szintű szakképzettséggel zárul, a papíripari képzésben pedig két szakmairány választható: Papírgyártó és -feldolgozó, valamint Csomagolószer-gyártó. A papírgyártó és -feldolgozó technikus az alapanyagokat, a kész papírt és a feldolgozási technológiákat ellenőrzi, míg a csomagolószer-gyártó technikus a termék és a csomagolóanyag kölcsönhatását, valamint a piacra helyezés feltételeit vizsgálja.

A Vajda-Papír Csoport

A cég sikerei az országhatárokon túlra is elérnek: Közép- és Kelet-Európában, a Baltikumban és Skandináviában is meghatározó piaci jelenléttel rendelkező vállalattá váltak, több mint 30 országba exportálják termékeiket. A Vajda-Papír csoportszinten több mint 700 munkavállalót foglalkoztat, három magyarországi és egy norvégiai telephellyel rendelkezik. A 140 ezer tonnás éves gyártási kapacitású, magyar családi tulajdonban lévő Vajda-Papír a hazai kereslet meghatározó részét állítja elő, továbbá a termelés 60%-át külföldi piacokon értékesíti. Az európai országok mellett Ázsiába, sőt a Karib tenger térségébe is eljutnak az Ooops! márkanevű termékek a hazai gyáraikból.