Nyíregyházán is: Hop-On Hop-Off

Budapest után első vidéki városként Nyíregyházán is megjelennek a világ legnagyobb, nyitott tetős városnéző buszait üzemeltető City Sightseeing piros, emeletes autóbuszai.

Az új turisztikai szolgáltatást augusztus 19-én a VIDOR Fesztivál első napján mutatták be a sajtó munkatársainak és nagyközönségnek.

– A City Sightseeing csoport nagy örömmel jelenti be, hogy Budapest után, első magyarországi, vidéki városként, Nyíregyháza került be a City Sightseeing globális hálózatának kínálatába – tájékoztatott Enrique Ybarra, a City Sightseeing Worldwide’s elnök-vezérigazgatója. A nemzetközileg is attraktív városnak számító Nyíregyházára azért esett a választás, mert az elmúlt évek során a turisztika területén olyan növekedést tudott felmutatni, ami jó alapot ad ahhoz, hogy együttműködésünk mindkét fél számára sikeres legyen.

„A világ legnagyobb, nyitott tetős városnéző buszait üzemeltető City Sightseeing franchise hálózata 1999-ben alakult Sevillában. Azóta Észak-Amerikától, Európán és Ázsián át Ausztráliáig 35 ország 109 városában jelentek meg a többnyelvű idegenvezetést biztosító, a legnagyobb nevezetességeknél tetszőleges le és felszállást biztosító Hop-On Hop-Off városnéző buszai” – mondta Tóta Zsolt, a magyarországi franchise partner, a Mr. Nilsz Kft-vel együttműködő Program Centrum Kft. tulajdonosa.

„Nyíregyháza rendkívül attraktív fejlődést ért el a turizmus területén azzal, hogy tíz év alatt megduplázta a városba érkező turisták számát és a 120 ezer lakosú város tavaly 254.000 vendégéjszakát könyvelhetett el. Igaz a COVID járvány az egész turizmus számára nagy veszteségeket okozott, de a Nyíregyházi Állatpark, a sóstói fürdőkomplexum, valamint a tavaly felújított Sóstói Múzeumfalu olyan attrakciók, amelyek már ismét vonzzák a turistákat. Ezért fogadtuk örömmel, hogy a város egyik legnagyobb kulturális eseményéhez, a Vidor Fesztiválhoz kapcsolódva, a főváros után először Nyíregyházán indítják el városnéző buszaikat. Ezzel Budapest után városunk is bekerül a City Sightseeing globális kínálatába” – fejtette ki dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere.

„Az elmúlt évek alatt Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő egyre népszerűbb utazási célponttá vált, így most az a célunk, hogy a Sóstóról a városközpontba vonzzuk a turistákat” – tette hozzá Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője. „Erre kiváló lehetőséget biztosít a Sóstó és a belváros között 2020. augusztus 20-tól rendszeresen közlekedő városnéző autóbusz. A nyitott tetejű autóbusz már önmagában is figyelemfelkeltő, mely egy újabb attrakciója lesz a városnak, további programlehetőséget kínál az itt tartózkodóknak. A Hop-On Hop-Off busz felfűzi a város fontosabb turistalátványosságait és helyi nevezetességeit, biztosítva a szabad fel-leszállást. Bízunk abban, hogy a városnéző autóbusz üde színfoltja lesz Nyíregyházának, és elnyeri mind a turisták, mind a városlakók tetszését.”

A járat 13.30-tól óránként indul a Nyíregyházi Állatpark elől. Az utasokat guide kíséri, aki a város nevezetességeiről is tájékoztatást nyújt. A menetjegy megvételére a város több pontján lehetőség nyílik. A 24 órás jegy megvásárlói egy érdekes belvárosi sétán is részt vehetnek.