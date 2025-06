Nyitnak a porták – Közelebb kerülnek egymáshoz a termelők és a fogyasztók

A rövid ellátási lánc megerősítésével közelebb kell hozni egymáshoz a termelőket és a fogyasztókat, hogy az élelmiszer előállító kistermelők versenyképesebbek lehessenek – közölte Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a Nyitott Porták Napja 2025 rendezvénysorozat nyitóeseményével összekötött Sakura díjátadón, pénteken, Nagykörűn.

A rendezvényen az államtitkár arról beszélt, az agrártárca kiemelt feladata minden eszközzel elősegíteni, hogy a kistermelők a megváltozott gazdasági és klimatikus viszonyok mellett is eredményesen és versenyképesen tudjanak gazdálkodni. A rövid ellátási láncok kiemelt jelentőséggel bírnak a helyi gazdaság megerősítésében, a fenntartható élelmiszer előállításban és az ellátás biztonságában, valamint a termelők közvetlen piacra jutásának elősegítésében is. Az agrártárca a REL pályázatok útján és a termelői piacok létesítésének támogatásával is segíti a helyi élelmiszerek közvetlen értékesítését. Válasszuk mindig a magyar termékeket, mert azok nemcsak kiváló minőségűek, hanem megvásárlásukkal a helyi gazdálkodókat és a családok megélhetését, a vidék megtartó erejét és a nemzetgazdaságot is támogatjuk – tette hozzá.

Hubai Imre kifejtette, szem előtt kell tartani, hogy a termelő által előállított élelmiszerben meglévő hozzáadott érték akkor válik gazdasági erővé, ha az értékesítés a lehető legkevesebb szereplőn keresztül történik a fogyasztók felé. Ennek érdekében hirdette meg az agrártárca a „Rövid Ellátási Láncok fejlesztése” című pályázatát, melyre csaknem 2 milliárd forintnyi forrásigény érkezett.

A Nyitott Porták Napja eseménysorozat keretében 4 térség 150 kistermelője nyitja ki a portáit és látja vendégül országszerte a fogyasztókat. A programsorozat célja az értékes és versenyképes helyi termékek piacra jutását összekapcsolni a gasztronómiával, valamint az agroturizmus népszerűsítésével. Az esemény részeként átadták a Sakura-díjakat azoknak az éttermeknek és termelőknek, akik gasztrokulturális tevékenységük során kiemelt figyelmet fordítanak a helyi értékek megőrzésére és átadására, a vidéki életminőség népszerűsítésére.