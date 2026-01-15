Nyolc magyar energetikai beruházást támogat az EP szakbizottsága

Az Európai Parlament Ipar, kutatás- és energiaügyi (ITRE) szakbizottsága csütörtöki ülésén megvitatta az EU által támogatott közös érdekű energiaprojektek (PCI)-listáját.

Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták frakciójának tagja az MTI-nek küldött közleményében bejelentette: a listán nyolc, Magyarországon megvalósuló beruházás szerepel, ami fontos eredmény. Ezek a projektek növelni fogják hazánk energiaellátásának biztonságát és hozzájárulhatnak a rezsicsökkentés fenntartásához.

Az Európai Bizottság által kétévente összeállított projektlista olyan energiainfrastruktúra-beruházásokat tartalmaz, melyek megvalósításához EU-s pénzügyi, engedélyezési és technikai támogatás is járhat. Az új PCI-listán legfőképpen áramhálózati fejlesztések, valamint a hidrogéntermelést és a szén-dioxid szállítását lehetővé tevő projektek szerepelnek – ismertette a magyar EP-lépviselő.