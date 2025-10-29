Kezdőlap Gazdaság Nyugat-Magyarországon a legnagyobb a kereslet felújítandó lakásokra
GazdaságHírek
No menu items!

Nyugat-Magyarországon a legnagyobb a kereslet felújítandó lakásokra

AzÜzlet.hu

Nyugat-Magyarországon a legnagyobb a kereslet felújítandó lakásokra – közölte a Duna House. 

Ismertették, a felújítandó lakások aránya 2024 eleje óta stabilan 9-10 százalék között mozog országosan, de a vásárlói szándékok mögött régiónként eltérő motivációk húzódnak meg: a keresletet Budapesten a tudatos befektetői szemlélet, Nyugat-Magyarországon az energiahatékonysági korszerűsítés és a hosszú távú tervezés, Pest vármegyében és Kelet-Magyarországon pedig az árérzékenység és a nagyobb élettér iránti igény határozza meg.

Budapesten a felújítandó lakások aránya az év eleje óta átlagosan 8,6 százalék, és szeptemberben is 9 százalék körül alakult. Pest vármegyében a felújítandó lakások aránya átlagosan 9,1 százalék, az utolsó hónapban pedig 8 százalék, ami enyhe csökkenést jelent az év elejéhez képest.

Kelet-Magyarországon az arány idei átlagban 9 százalék körül alakult, a szeptembert érték 8 százalék. A régióban az alacsonyabb árak és a nagyobb alapterület iránti igény továbbra is meghatározó.

A legaktívabb régió továbbra is Nyugat-Magyarország, ahol a felújítandó ingatlanok aránya átlagosan 11,6 százalék, az utolsó hónapban pedig 11,7 százalék. A keresletet itt leginkább az energiahatékonysági korszerűsítések és a magasabb jövedelmi szint határozzák meg.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője a közleményben arra hívta fel a figyelmet, hogy az otthonfelújítási támogatás, illetve a jellemzően állami ösztönzőkhöz kapcsolódó energiahatékony építkezések, okosotthon-fejlesztések és környezetbarát felújítások érezhető hatással vannak a keresletre. Egyre többen terveznek energiahatékony felújítást már a vásárlás pillanatában, a felújítás így ma már nem az olcsóságról, hanem az értékteremtésről szól.

Kapcsolódó cikkek

Agrár

Magyar gabonasiker: van amiben a TOP kategóriában Európában

Az Akcenta szakértőinek elemzése szerint 2024-ben 1,93 milliárd euró értékben értékesítettünk gabonát külföldön (+14% éves összevetésben)
Tovább
Gazdaság

Megduplázzák a Demján Sándor Tőkeprogramban egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét

A cél a vállalkozások likviditási terheinek enyhítése, a működési biztonság és a beruházási hajlandóság támogatása.
Tovább
Cégvilág

Ezért fékezett be a magyar export

Az előző negyedévben a nagyvállalatok 3,2 százalékos exportárbevétel-növekedésre számítottak, most átlagosan 0,1 százalékos csökkenést várnak
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Magyar gabonasiker: van amiben a TOP kategóriában Európában

Agrár
Az Akcenta szakértőinek elemzése szerint 2024-ben 1,93 milliárd euró értékben értékesítettünk gabonát külföldön (+14% éves összevetésben)
Tovább

Nyugat-Magyarországon a legnagyobb a kereslet felújítandó lakásokra

Gazdaság
Budapesten a felújítandó lakások aránya az év eleje óta átlagosan 8,6 százalék, és szeptemberben is 9 százalék körül alakult.
Tovább

Megduplázzák a Demján Sándor Tőkeprogramban egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét

Gazdaság
A cél a vállalkozások likviditási terheinek enyhítése, a működési biztonság és a beruházási hajlandóság támogatása.
Tovább

Ezért fékezett be a magyar export

Cégvilág
Az előző negyedévben a nagyvállalatok 3,2 százalékos exportárbevétel-növekedésre számítottak, most átlagosan 0,1 százalékos csökkenést várnak
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrár

Magyar gabonasiker: van amiben a TOP kategóriában Európában

Az Akcenta szakértőinek elemzése szerint 2024-ben 1,93 milliárd euró értékben értékesítettünk gabonát külföldön (+14% éves összevetésben)
Tovább
Gazdaság

Nyugat-Magyarországon a legnagyobb a kereslet felújítandó lakásokra

Budapesten a felújítandó lakások aránya az év eleje óta átlagosan 8,6 százalék, és szeptemberben is 9 százalék körül alakult.
Tovább
Gazdaság

Megduplázzák a Demján Sándor Tőkeprogramban egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét

A cél a vállalkozások likviditási terheinek enyhítése, a működési biztonság és a beruházási hajlandóság támogatása.
Tovább
Cégvilág

Ezért fékezett be a magyar export

Az előző negyedévben a nagyvállalatok 3,2 százalékos exportárbevétel-növekedésre számítottak, most átlagosan 0,1 százalékos csökkenést várnak
Tovább
Hírek

Miskolc Ehető Erdő programja a világ hat legjobb közösségi fenntarthatósági kezdeményezése között

Az Ehető Erdő program bekerült a Green Destinations Top 100 Story Awards 2026 versenyén a világ legjobb 6 projektje közé a Thriving Communities (Virágzó közösségek) kategóriában.
Tovább
Gazdaság

1,5 milliárd forintos keretemelés a kkv-k számára

Eredetileg kétmilliárd forintos kerettel írták ki a Munkakörülmények fejlesztése című pályázati felhívás első ütemét a kis- és közepes vállalkozások számára, ám szükség volt egy másfél milliárdos keretemelésre a nagy érdeklődés miatt.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Nő a betörések kockázata a halottak napi hétvégén

Ha a telefonra érkezik riasztás vagy az okoskamerán gyanús mozgást látunk, ne menjünk egyedül „ellenőrizni”. A távfelügyelet és a rendőrség feladata a beavatkozás.
Tovább
Agrárvilág

Külföldi óriáscég vásárolja fel a nagy magyarországi élelmiszergyárat

A Global Green Europe Kft. jelenleg mintegy 180 főt foglalkoztat, 2024-es forgalma körülbelül 15,5 milliárd forint volt, bár adózott eredménye 700 millió forintos veszteséget mutatott. A
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább
Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Magyar gabonasiker: van amiben a TOP kategóriában Európában

Az Akcenta szakértőinek elemzése szerint 2024-ben 1,93 milliárd euró értékben értékesítettünk gabonát külföldön (+14% éves összevetésben)

Nyugat-Magyarországon a legnagyobb a kereslet felújítandó lakásokra

Budapesten a felújítandó lakások aránya az év eleje óta átlagosan 8,6 százalék, és szeptemberben is 9 százalék körül alakult.
© 2025 | www.azuzlet.hu