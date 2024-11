Ó, szép fenyő” – Felállították a karácsonyfát a bécsi városháza előtt

A több mint 30 méter magas lucfenyő elfoglalta méltó helyét és várja látogatóit a bécsi karácsonyi vásáron.

Bécs város karácsonyi vására, az úgy nevezett Wiener Christkindlmarkt évszázados hagyományokra építve varázsol el minden évben több millió látogatót az osztrák fővárosban. A vásár pompásan feldíszített karácsonyfája is sokban hozzájárul az esemény népszerűségéhez.

Bécs idei fája ismét egy lucfenyő lett. A 80 éves, 85 cm törzsátmérőjű, 34 méter magas fenyő Alsó-Ausztriából származik. Az idilli tájon nevelkedett fa most Bécsbe hozza a régió nyugalmát, és a karácsonyi vásár több millió látogatóját hangolja az ünnepre.

“Immár 65 éve hagyomány, hogy a tartományok, 1981 óta Dél-Tirol is, karácsonyfával ajándékozzák meg Bécset. Ez általunk egy nagyra becsült szokás, amely az egyes régiók közötti szolidaritást is hangsúlyozza. Nagy örömömre szolgál, hogy szomszédos tartományunk, Alsó-Ausztria ad idén fát a fővárosnak”, fejezte ki lelkesedését Michael Ludwig, Bécs város főpolgármestere.

A fát ezután – szintén régi hagyományként – a Bécsi Városi Kertek faápoló csapata állítja be a kijelölt helyére. A megsérült ágakat megmetszik és a ritkásabb részeket pedig dúsítják. Mindezt azért, hogy a leendő karácsonyfa, a november 15-i bécsi karácsonyi vásár megnyitójára, a lehető legjobb formájában tündökölhessen. Az idei újdonság, hogy míg korábban a fát kizárólag fényfüzérekkel díszítették, most mintegy 1.000 ünnepi gömb is ékesíti majd.

November 16-án, szombaton Michael Ludwig, Bécs főpolgármestere és Johanna Mikl-Leitner Alsó-Ausztria tartományi kormányzója ünnepélyesen meggyújtják a karácsonyfa fényeit, és a városháza parkjában található, a látogatók által oly kedvelt “Herzerlbaum” is fénybe borul majd.

A Wiener Christkindlmarkt 2024. november 15-től 2024. december 26-ig várja látogatóit minden nap 10:00-22:00 óráig, december 24-én pedig 10:00-18:30 között.