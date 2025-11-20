Kezdőlap Hírek Több mint 50 éves Ikarusokkal utazhatunk a téli hétvégéken Budapesten
HírekTurizmus
No menu items!

Több mint 50 éves Ikarusokkal utazhatunk a téli hétvégéken Budapesten

AzÜzlet.hu

Idén ismét egy Ikarus 311-es és egy Faros Ikarus 66-os autóbusz várja a nosztalgiára vágyókat a Mozgó Múzeum program keretében. 2025 decemberében és 2026 januárjában a Közlekedési Múzeum teljeskörűen restaurált oldtimer járművein járhatjuk be a főváros közkedvelt helyszíneit, miközben megismerhetjük a legendás Ikarus-gyár történetét és az egyes típusok jellegzetességeit. Különleges alkalmakkor élőzene kíséri az élményutazást. Az ünnepi díszbe öltöztetett járatok menetrendje a www.mozgomuzeum.hu oldalon érhető el. 

A Mozgó Múzeum című múzeumpedagógiai program keretében az érdeklődők 2025. december 6. és 2026. január 11. között vehetnek részt az élményutazáson. A limitált számban elérhető menetjegyek kizárólag online elővételben, a www.mozgomuzeum.hu oldalon válthatók meg.

A járatok szombaton és vasárnap 16:00-kor és 17:30-kor indulnak  a Műcsarnok és a Néprajzi Múzeum között található Verona angyalai utcai megállóból, majd – a forgalomtól függően – mintegy 50 perces kört tesznek meg a főváros kedvelt részeinek érintésével. Szombatonként a Zenélő Buszok „színpadán” válogatott meglepetésfellépők fokozzák az ünnepi hangulatot.

„Nagy öröm számunkra, hogy a 2024. évi kényszerű szünetet követően ismét megrendezhetjük egyik legnépszerűbb sorozatunkat, a Mozgó Múzeumot – azt a kor- és járműtörténeti kitekintéssel egybekötött múzeumpedagógiai programot, amely 2022-ben és 2023-ban is telt házzal valósult meg, és amelynek köszönhetően több ezer látogatónkkal találkozhattunk, akikkel megoszthattuk járműveink iránti szeretetünket és az ünnepi hangulatot.” – fogalmazott dr. Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója.

Az Ikarus autóbuszok – amellett, hogy évtizedekig meghatározták utcaképeinket – világszerte híressé tették hazánkat. Nem véletlen, hogy a mai napig sokan felkapjuk fejünket, ha ezt a márkanevet halljuk. A szárnyas logóval fémjelzett járművek azonban ma már egyre ritkábban láthatók, és még különlegesebb alkalom, amikor ezeket a „gördülő legendákat” forgalomban láthatjuk, Csepel-motorjaik megnyugató, ütemes búgását hallhatjuk.

A vállalat története 130 évre nyúlik vissza: az Ikarus elődje egy családi vállalkozásként működő kocsigyártó üzem volt. Az Ikarus márkanév 1951-ben született meg a gyár többszöri átalakulása után. Az Ikarus autóbuszai a világ számos országában megfordultak – az Egyesült Államoktól Egyiptomig. A székesfehérvári székhelyű „buszgyártó nagyhatalom” fénykorában évente mintegy 13 000 autóbuszt készített, és az 1970-es, 1980-as években a világ legnagyobb járműgyártói közé tartozott, 2003-ig összesen 296 353 darab Ikarus autóbuszt értékesített.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum jelenleg 20 darab Ikarus autóbuszt őriz gyűjteményében. Egyedi nosztalgiaflottájával, a járművek begyűjtésével, megőrzésével, restaurálásával és bemutatásával kíván tisztelegni az Ikarus-örökség előtt. A Múzeum Ikarus 311-es autóbusza 1971-es, míg az Ikarus 66-os autóbusza 1973-as gyártású. Mindkét járművet korábban méhészbuszként használták, ma pedig teljeskörűen restaurált, korhű állapotban láthatók.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

KSH: a beruházások teljesítménye 2025 III. negyedévében 3,8 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar gazdasági ág járult hozzá.
Tovább
Bank

MNB: új alelnöke lehet a Magyar Nemzeti Banknak

Banai Péter Benő AZ MNB: új alelnöke lehet .
Tovább
Agrárvilág

Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

KSH: a beruházások teljesítménye 2025 III. negyedévében 3,8 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál

Gazdaság
A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar gazdasági ág járult hozzá.
Tovább

MNB: új alelnöke lehet a Magyar Nemzeti Banknak

Bank
Banai Péter Benő AZ MNB: új alelnöke lehet .
Tovább

Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

Agrárvilág
Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása.
Tovább

Winterwunder Mörbisch – a világ legnagyobb betlehemi jászola idén még nagyobb, még színesebb, még varázslatosabb!

Hírek
November 22. és 2026. január 4. között a mörbischi víziszínpad és újdonságként a mörbischi strandfürdő is fényárban úszó téli faluvá változik a hétvégéken (péntektől vasárnapig) – tele zenével, ízekkel, varázslattal és csillogással.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

KSH: a beruházások teljesítménye 2025 III. negyedévében 3,8 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar gazdasági ág járult hozzá.
Tovább
Bank

MNB: új alelnöke lehet a Magyar Nemzeti Banknak

Banai Péter Benő AZ MNB: új alelnöke lehet .
Tovább
Agrárvilág

Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása.
Tovább
Hírek

Winterwunder Mörbisch – a világ legnagyobb betlehemi jászola idén még nagyobb, még színesebb, még varázslatosabb!

November 22. és 2026. január 4. között a mörbischi víziszínpad és újdonságként a mörbischi strandfürdő is fényárban úszó téli faluvá változik a hétvégéken (péntektől vasárnapig) – tele zenével, ízekkel, varázslattal és csillogással.
Tovább
Hírek

Karácsonyi csodák várnak Székesfehérváron

Kézműves ajándékkészítő műhelyek, karácsonyváró családi programok, meghitt elcsendesülés jótékonysági vásárral és míves kézműves portékákkal, ünnepi koncertek, színházi és balettszínházi előadások. 
Tovább
Gazdaság

Változnak a CSOK Plusz szabályai: 2026-ban is megmarad egy fontos könnyítés

A CSOK Plusz kölcsönt alapesetben olyan házaspárok igényelhetik, melyek női tagjai még nem töltötték be a 41. életévüket.
Tovább
Gazdaság

Sokmillió forintos kiadást okoznak a vízműveknek a vécén lehúzott nedves törlőkendők

A víziközművek hosszú ideje igyekeznek tudatosítani: a WC nem hulladéktároló, a zsiradékot nem szabad a lefolyóba önteni, a nedves törlőkendő, még ha a csomagoláson az áll is, hogy „lebomló”, a gyakorlatban nem bomlik le időben
Tovább
Hírek

Negyedszázados évfordulót ünnepel a pécsi világörökség

Idén különleges jubileumot ünnepel Pécs: 25 éve került fel Pécs / Sopianae ókeresztény temetője az UNESCO Világörökség listájára
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

KSH: a beruházások teljesítménye 2025 III. negyedévében 3,8 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel...

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar gazdasági ág járult hozzá.

MNB: új alelnöke lehet a Magyar Nemzeti Banknak

Banai Péter Benő AZ MNB: új alelnöke lehet .
© 2025 | www.azuzlet.hu