Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés

A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és 2025. december 30-i hatállyal megszünteti stratégiai együttműködését az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral, így a két pénztár 2026-tól már nem használhatja a bank nevét és arculatát.

Ezt követően a két szervezet “A név változik, a Gondoskodás marad” címmel, az alábbi tartalommal adott ki közleményt.

A Pénztárak megújulnak, de a cél nem változik: továbbra is a Pénztártagok egészségére és a jövőjére figyelnek. 2026-tól új arculattal, kibővített szolgáltatásokkal és rugalmas megoldásokkal állnak ügyfeleik rendelkezésére. Az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár és MBH Gondoskodás Egészségpénztár 2025. december 31-től Gondoskodás Egészségpénztár és Gondoskodás Nyugdíjpénztár néven folytatja tovább tevékenységét. A változás nem érinti a működést, a két pénztár prudens, a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt működés mellett a megszokott csatornákon elérhető, és az eddig megismert szolgáltatások továbbra is rendelkezésre állnak. A Pénztártagok pénztári megtakarításának kezelése a megszokott értékrend és magas színvonal mellett, változatlan feltételekkel történik. A Gondoskodás Pénztárak a CIG Pannónia Biztosítóval stratégiai együttműködésben biztosítják széleskörű szolgáltatásaikat 2025. őszétől. Közös céljuk, hogy még inkább kifejezzék elkötelezettségüket a Pénztártagok egészsége és jövője iránt, termékfejlesztések és új szolgáltatáscsomagok révén, különös figyelmet fordítva a digitális ügyintézésre. A Pénztárak köszönik az MBH Banknak a több, mint 25 éves együttműködést.

Fotó:Freepik