Odafigyeléssel akár havi 10 ezer forintot is spórolhatunk

Soha nem volt még olyan fontos összehasonlítani a banki hitelajánlatokat, mint most. A money.hu Kamattükre szerint ugyanis a banki ajánlatok olyan széles skálán mozognak, hogy tudatos választással komoly mértékben csökkenthetőek az általános kamatemelés törlesztőrészletre gyakorolt hatásai. Főleg úgy, hogy a bankok az ügyfelekért folytatott versenyben immár a kamatcsökkentéssel is élnek.

Rekord összegű kihelyezés, figyelmeztető jelekkel

A kamattámogatott, zöld hitelek csúcsra járásának köszönhetően minden idők legnagyobb, 145 milliárd forintot közelítő lakáshitel kihelyezéssel büszkélkedhet 2022 áprilisában a magyar bankszektor. Az ügyfelek 8 milliárd forinttal több hitelt vettek fel, mint az eddigi csúcs hónapnak számító 2021 júniusában és több mint harmadával több volt a bankok által kiutalt összeg, mint egy évvel korábban, 2021 áprilisában.

Ugyanakkor mindennél jobban látszik, hogy a hazai lakáshitel piac a kamatok emelkedése miatt gyökeresen átalakult. A folyósított összegnek ugyanis 52 százalékát már a támogatott hitelek hozták a piacnak. A kamatok emelkedése miatt idén áprilisban már húsz százalékkal kevesebb, 69,2 milliárd forint értékű piaci kamatozású hitelt tudtak kihelyezni a bankok az ügyfeleiknek, mint egy évvel korábban.

A kamatemelés hatását csökkentheti a jó bankválasztás

A money.hu szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy az átlagkamatokkal számolva egy 20 éves futamidejű 10 évre fixált törlesztéssel bíró 20 millió forintos hitel törlesztőrészlete ma 18 százalékkal magasabb 142 480 forintos törlesztőrészlet mellett vehető fel, mint egy évvel korábban, amikor ugyanezen hitelhez elegendő volt 120 670 forintos törlesztőrészletet vállalni.

Ugyanakkor mindennél fontosabb az, hogy az ügyfelek összehasonlítsák a banki ajánlatokat. A money.hu kalkulátora szerint ugyanis a fenti paraméterekkel rendelkező hitelek esetében a legkedvezőbb és a leggyengébb banki ajánlat között a kamatkülönbözet 1,9 százalékos, ami magasabb, mint az az 1,68 százalék amennyivel egy év alatt az átlagos hitelkamat drágult. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő bank kiválasztása ma a fenti példában szereplő hitel esetében 10 ezer forint forintos, 7-8 százalékos törlesztőrészlet megtakarítást hozhat. A futamidő egészére a megtakarítás akár 6 millió forint is lehet.

Eltérő pályákon

A bankok ugyanis egyelőre eltérő pályán járnak a kamatok terén – ezt mindennél jobban mutatják a júniusi eleji kamatváltozások.

A Raiffeisen Bank június 1-től az 5 éves kamatperiódusú hiteleit 100, a 10 éves kamatperiódussal bírókat és a 15 éves fix kölcsöneit 80, míg a 20 éves végig fix hiteleket 105 bázisponttal emelte. A 10 évre fixált hitelek esetében adja a bank a legkedvezőbb ajánlatot, itt 7,19 százalékról indul a kamat.

A CIB Banknál az 5 és a 10 éves kamatperiódussal bíró Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek és a végig fix lakáshitelek egységesen 49 bázisponttal drágultak. A legjobb ajánlat itt is 7,19 százalék, ehhez 11 évnél hosszabb, végig fix kamatozású hitelt kell igényelni és meg kell felelni a Magnifica kedvezménycsomag folyósítási feltételeinek.

A K&H Bank júniustól csak a leggyengébb, K6 minősítést kapó ügyfeleknek jelentett be kamatemelést, ott is csak a végig fi hitelek esetében. Fájdalom, ezzel a bank is átlépte a bűvös 10 százalékos szintet. A 15 éves fix kölcsönt a legrosszabb minősítéssel bíró ügyfelek 9,95 százalék helyett 10,19 százalékos kamaton kaphatják meg, míg a 20 évre fix konstrukcióan 49 bázispontos emelés után 9,9 százalék helyet 10,39 százalék az ajánlat. Hogy rávilágítsunk a fent már jelzett különbségekre – a Raiffeisen kondíciós listájában jelenleg 8,84 százalék a legrosszabb kamatajánlat.

Kifogy a kereslet – kamatcsökkentő akciók jönnek

Ráadásul a bankoknak azzal is szembesülniük kell, hogy kikopik alóluk a fizetőképes kereslet. Bár ingatlant – ha szükség van rá – továbbra is venni kell, ám a jegybank hitelfék szabályai alaposan lecsökkentik a potenciális ügyfélkört. A kamatok emelkedése miatt ugyanis a törlesztőrészlet kigazdálkodásához egyre magasabb összegű igazolt nettó jövedelem kell.

Egy évvel ezelőtt az átlagkamaton lakáskölcsönt kapó ügyfélnek elegendő volt nettó 242 ezer forintos jövedelmet igazolnia a banknál.

Áprilisban ugyanehhez a hitelhez már 285 ezer forint kellett.

A money.hu jelenlegi ajánlati listáján szereplő hitelek felvételéhez ugyanakkor már 303-324 ezer forintos nettó jövedelmet kell igazolni, hogy az ügyfél megfeleljen az MNB hitelfék szabályainak.

Ez pedig alaposan megrostálhatja a potenciális hitelfelvevők körét.

A bankok egyre nagyobb része kényszerül majd arra, hogy bizonyos paraméterek mellett kedvezményes kamatot és így törlesztőrészletet kínáljon ügyfeleinek. Az első fecske az MKB Bank volt. Náluk június 1-től 60 bázispontos kamatcsökkenés történt a 10 éves kamatperiódussal rendelkező kölcsönök esetében. A legalább nettó 600 ezer forintos jövedelmet felmutató ügyfelek 6,6 százalékos kamat mellett juthatnak 20 milliós kölcsönhöz, esetükben a törlesztőrészlet 150 300 forint alatt marad. A money.hu értékelése szerint az MKB lépését a következő hónapokban más bankok is követhetik majd – a kamatcsökkentések akciós jelleggel, egy-egy szegmenst érinthetnek időlegesen. A fentiek miatt is fontos lesz az ajánlatok összehasonlítása.