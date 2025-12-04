Októberben a kártyabirtokosok 14 százalékkal többet költöttek SZÉP-kártyáikról

A családok gondtalan pihenését a kormány a SZÉP-kártyán keresztül kiemelten támogatja, amely októberben a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: a kártyabirtokosok összesen 36,3 milliárd forintot használtak fel kártyáikról, ami több mint 14 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A SZÉP-kártya hozzájárult ahhoz, hogy októberben 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, ami új csúcsnak számít az év ezen hónapjában-hangsúlyozták.

A kormány a SZÉP-kártya felhasználási lehetőségeinek átmeneti bővítéséről döntött, így 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehetőség lesz hideg élelmiszer vásárlására is felhasználni a kártyákon lévő összegeket. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2025 októberében a SZÉP-kártya feltöltések összértéke mintegy 37,4 milliárd forintot tett ki, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 37 százalékkal volt magasabb-közölte az MTI.

A kártyabirtokosok összesen 36,3 milliárd forintot használtak fel kártyáikról, így a SZÉP-kártyás fizetések több mint 14 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest. Az év tizedik hónapjában az elfogadóhelyek száma is tovább bővült, így a kártyabirtokosok már több mint 159 ezer helyszínen használhatják SZÉP-kártyájukat, ami 9,1 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva.

A SZÉP-kártya októberben is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: 2025 októberében mintegy 1,7 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 11 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor. A belföldi vendégek száma 821 ezer volt, ami a tavalyi eredményhez képest közel 11 százalékos növekedést jelent.

A vendégéjszakák száma összesen 3,8 millió volt, ebből a belföldi vendégek közel 1,8 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken. Az év első tíz hónapjában a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 375 milliárd forintot, a kártyabirtokosok pedig összesen 397 milliárd forintot használtak fel október végéig kártyáikról, így a SZÉP-kártyás költések jelentősen, közel 11 százalékkal nőttek 2024 azonos időszakához képest.

Október végén közel 97,8 milliárd forint állt még rendelkezésre a kártyákon, hogy a magyar családok őszi és év végi pihenését támogassa.

