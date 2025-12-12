Kezdőlap Gazdaság Októberben az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző...
GazdaságHírek
No menu items!

Októberben az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült az ipari termelés

AzÜzlet.hu

2025 októberében az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal – erősítette meg pénteken kiadott második becslésével a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél.

Októberben az ipari export volumene 2,4 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 30 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 8,5 százalékkal visszaesett, a 20 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 28 százalékkal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 4,5, a feldolgozóiparé 5,2 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (95 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 2,9 százalékkal mérséklődött, ugyanakkor az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 8,5, a csekély súlyú bányászaté 2,0 százalékkal bővült.

A KSH részletezte: a legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25 százalékát képviselő járműgyártás volumene 5,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 5,0, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 8,6 százalékkal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 14 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 16,4 százalékkal meghaladta a 2024. októberi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 78 százalékkal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 32 százalékkal visszaesett.

A 9,0 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 4,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 1,8 százalékkal mérséklődött, míg a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé a 2024. októberi szinten maradt.

A feldolgozóiparból 14 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,6 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaestek. A legnagyobb (23 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 0,1 százalékkal mérséklődött.

Hat alágazatban csökkent még a termelés, 0,6 és 15,6 százalék közötti mértékben, a legerőteljesebben a növényi, állati olaj gyártásában, a legkevésbé a pékáru, tésztafélék gyártásában. A többi négy alágazatban 1,2 és 16,8 százalék közötti mértékben nőtt a kibocsátás, leginkább a takarmány gyártásában.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 5,1, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 2,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos hónapjához mérten.

Az előző havi növekedést folytatva a feldolgozóipar 5,7 százalékát képviselő gép, gépi berendezés gyártása 2,0 százalékkal emelkedett, főként a kivitel növekedése miatt, miközben a belföldi értékesítés csökkent.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 32 százalékkal a kis súlyú kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban jelentősen visszaestek az eladások.

A jelentés szerint az ipari termelés három régióban nőtt, ötben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 12,0 százalékos volumenbővülést Közép-Dunántúlon, a legjelentősebb, 15,6 százalékos visszaesést Észak-Magyarországon regisztráltuk.

A KSH közölte: a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 0,6 százalékkal emelkedett 2024 októberéhez mérten. Az új belföldi rendelések 3,8 százalékkal csökkentek, az új exportrendelések 1,4 százalékkal nőttek. Az összes rendelésállomány október végén 1,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Január-októberben az ipari termelés 3,3 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 2,3, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 4,2 százalékkal mérséklődött.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 12,5 százalékkal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,5 százalékkal csökkent. Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 13,6, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 2,0 százalékkal – derül ki a KSH jelentéséből.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Energia

Jelentős lakossági energiatárolós támogatási program indul: 2,5 millió forintos állami hozzájárulás 10 kW-os tárolókra

Az A1 Solar Kft. álláspontja szerint a lakossági energiatárolás elterjedése nemcsak a háztartások energiafüggetlenségét erősíti, hanem a villamosenergia-hálózat tehermentesítéséhez és Magyarország fenntarthatósági céljaihoz is érdemben hozzájárul.
Tovább
Hírek

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
Tovább
Gazdaság

NGM: 5 százalék alatt maradhat a költségvetési hiány jövőre is

A költségvetés 2026. évi nettó finanszírozási igénye 5445 milliárd forint, amelyet ugyanekkora nettó kibocsátás finanszíroz.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Októberben az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült az ipari termelés

Gazdaság
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél.
Tovább

Először adtuk át az üzleti élet kiválóságainak AzÜzlet üzleti díjait

Fókuszban
AzÜzlet portálunk idén először – ugyanakkor hagyományteremtő céllal –...
Tovább

Jelentős lakossági energiatárolós támogatási program indul: 2,5 millió forintos állami hozzájárulás 10 kW-os tárolókra

Energia
Az A1 Solar Kft. álláspontja szerint a lakossági energiatárolás elterjedése nemcsak a háztartások energiafüggetlenségét erősíti, hanem a villamosenergia-hálózat tehermentesítéséhez és Magyarország fenntarthatósági céljaihoz is érdemben hozzájárul.
Tovább

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

Hírek
2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Októberben az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült az ipari termelés

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél.
Tovább
Energia

Jelentős lakossági energiatárolós támogatási program indul: 2,5 millió forintos állami hozzájárulás 10 kW-os tárolókra

Az A1 Solar Kft. álláspontja szerint a lakossági energiatárolás elterjedése nemcsak a háztartások energiafüggetlenségét erősíti, hanem a villamosenergia-hálózat tehermentesítéséhez és Magyarország fenntarthatósági céljaihoz is érdemben hozzájárul.
Tovább
Hírek

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
Tovább
Gazdaság

NGM: 5 százalék alatt maradhat a költségvetési hiány jövőre is

A költségvetés 2026. évi nettó finanszírozási igénye 5445 milliárd forint, amelyet ugyanekkora nettó kibocsátás finanszíroz.
Tovább
Hírek

A Pegasus veszi meg a Smartwings-csoportot

A Pegasus Airlines megállapodott a Smartwings és a hozzá tartozó Czech Airlines felvásárlásáról – jelentette be rövid közlésében a török légitársaság. A stratégiai befektetéstől a Pegasus az európai jelenlétének erősítését várja.
Tovább
Gazdaság

Kamatot csökkentett a Fed

A bizottság úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Hírek

Érkezik az okoskedvezmény, péntektől 15 százalék árkedvezmény jár a MÁVPlusz applikációban vásárolt jegy után

A kedvezmény kizárólag az új MÁVPlusz applikációban érhető el.
Tovább
Gazdaság

Elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt az Országgyűlés

A 14. havi nyugdíj - a 13. havi nyugdíjjal megegyező módon - annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Októberben az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest...

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél.

Először adtuk át az üzleti élet kiválóságainak AzÜzlet üzleti díjait

AzÜzlet portálunk idén először – ugyanakkor hagyományteremtő céllal – hirdette meg azt a szavazást, amelyben olvasóinkkal együtt kerestük az idei év kiemelkedő üzleti teljesítményeit....
© 2025 | www.azuzlet.hu