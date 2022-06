Olajembargó – Fitch: komoly érvágás Oroszországnak, de a Molnak is fájhat

Noha a még továbbra is jelenlévő koronavírus mellett az elhúzódó ukrajnai konfliktus is kockázatokat hordoz az iparág számára, az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) továbbra is kitart az előrejelzése mellett, amely a globális turizmus átlagosan 55 százalékos növekedését vetítik előre 2022-re, ami világszinten 645 millió turistaérkezést jelent. Az újrainduló szállodaipar egyik legnagyobb kihívása idén a munkaerőhiány, melynek hatásait a hotelek innovatív technológiai megoldásokkal is igyekeznek ellensúlyozni – derül ki a Moore Global legújabb nemzetközi iparági elemzéséből.