Olcsó fogyókúrás tabletta borzolja a kedélyeket: miért idegesek a befektetők?

Komoly hullámokat vetett az elhízás elleni gyógyszerek piacán, hogy az online egészségügyi szolgáltató Hims & Hers havi 49 dolláros áron dob piacra egy fogyást segítő tablettát az Egyesült Államokban. A lépés nemcsak a befektetőket bizonytalanította el, hanem jogi és szakmai kérdéseket is felvetett egy olyan piacon, ahol eddig a drága, márkázott készítmények domináltak.

A Hims által kínált tabletta egy úgynevezett „kompoundált” készítmény: nem gyári, hanem gyógyszertárak által összeállított változat, amely a Wegovy hatóanyagát, a szemaglutidot tartalmazza. Az ilyen készítményeket eredetileg gyógyszerhiány vagy egyedi betegigény esetén engedélyezik, ám a gyakorlat régóta vitákat vált ki, mivel egyfajta jogi szürkezónában mozog.

A Hims tablettája körülbelül 100 dollárral olcsóbb, mint a Novo Nordisk által nemrég piacra dobott hivatalos Wegovy-tabletta. A Reuters híre szerint ez elméletileg milliók számára teheti elérhetővé a fogyókúrás kezelést azok közül, akik nem tudják megfizetni a márkázott gyógyszereket, különösen a biztosítás nélküli, úgynevezett „zsebből fizetős” amerikai piacon.

A befektetők azonban nem ünnepelnek. A hír tovább rontotta a Novo Nordisk részvényeinek teljesítményét, amelyek már korábban is nagyot estek, miután a cég visszafogottabb idei bevételi és profitkilátásokat jelzett. Az aggodalmak átterjedtek a versenytársakra is, köztük az Eli Lilly részvényeire, amely szintén saját fogyókúrás tabletta bevezetésére készül.

A vita egyik központi kérdése az, hogy a Hims tablettája valóban hatékony-e. Elemzők szerint a szájon át szedhető szemaglutid különösen nehéz műfaj, mert az emberi szervezet alapvetően lebontja ezeket a fehérjetípusú molekulákat, mielőtt felszívódnának. A Novo Nordisk éppen ezért egy szabadalmaztatott technológiát alkalmaz, amely segíti a hatóanyag felszívódását – kérdés, hogy ez a megoldás szerepel-e a kompoundált változatban, és ha igen, az mennyire jogszerű.

A bizonytalanságot tovább növeli, hogy nem világos: a Hims képes lesz-e nagy mennyiségben gyártani a tablettát, és hosszabb távon fenntartani az alacsony árat. Maga a cég azt állítja, hogy a készítmény nem enged a minőségből, és egy speciális technológiát alkalmaz a hatékonyság javítására, de részleteket nem közölt.

A fejleményekre a szabályozók is reagáltak. Az U.S. Food and Drug Administration vagyis az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) jelezte, hogy felléphet az „illegális másolatgyógyszerek” ellen, míg a Novo Nordisk jogi lépéseket helyezett kilátásba érdekei védelmében. Ez átmenetileg enyhítette a gyógyszergyártó részvényeire nehezedő nyomást, de a piac továbbra is ideges.

Összességében a Hims lépése rávilágított arra, hogy az elhízás elleni gyógyszerek piaca egyre élesebb árversenybe lép, miközben a jogi és hatékonysági kérdések még korántsem rendeződtek. A befektetők számára ez újabb bizonytalansági tényezőt jelent egy amúgy is gyorsan változó, hatalmas üzleti potenciállal bíró piacon.

Meichl Frida

Fotó: freepik