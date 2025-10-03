Ölik egymást a bankok a vállalkozói számlavezetésért

Gergely Péter szerint elmúlt már az az idő, amikor a vállalkozók számára kínált bankszámlák kifejezetten drágák és túl egysíkúak voltak. Ha nem is akkora erővel, mint a lakossági piacon, de egyértelmű verseny folyik a vállalkozók kegyeiért is, amit a BinX megjelenése csak tovább fokozott. A vállalkozások számára ma már kifejezetten hasznos lehet figyelemmel kísérni a vállalati bankszámla piacot, és szükség esetén megérheti váltani egy kedvezőbb konstrukcióra.