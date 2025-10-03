Ölik egymást a bankok a vállalkozói számlavezetésért

Az első magyar fintech pénzügyi szolgáltató, a BinX indulása felrázta a vállalkozói számlák piacát. Úgy tűnik ez jót tett, mert nem csak a díjak, hanem a kedvezmények terén is mind nagyobb a verseny, amiből Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint végül a vállalkozások profitálnak.
Bár ma már számtalan olyan külföldi szereplő létezik, amelyik határon átnyúlva jóval kedvezőbb feltétellel vezet számlát a magyar vállalkozóknak, mint a hazai bankok, ezek mégsem használhatók hivatalosan. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ugyanis előírja, hogy az áfa fizetésére kötelezett magyar vállalkozások a rendszeres gazdasági tevékenységük során kizárólag pénzforgalmi számlával rendelkezhetnek. A NAV egy másik állásfoglalása pedig kimondja, hogy az csak belföldi lehet.
Bezárta a kormány az e-pénzes kiskaput
Ezért – a lakossággal ellentétben – a vállalkozói – tehát pénzforgalmi – számlák piacán a belföldi bankokkal csak egy belföldi bank vagy belföldi fintech szolgáltató veheti fel a versenyt, mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.
A szakember azt is hozzáteszi, hogy erre több évtizedet kellett várni, de 2024-ben végre megérkezett Magyarország első neobankja, mely a magyar vállalkozásoknak kínál pénzforgalmi bankszámlát, méghozzá igen kedvező kondíciókkal.
A kedvező díjazás azonban nem csak a fintech működésnek köszönhető, hanem annak is, hogy a BinX az elektronikus pénzre (e-pénzre) alapozta a működését, melynek forgalma korábban mentes volt a pénzügyi tranzakciós illeték alól.
A kormány azonban 2025. július 20-án bezárta ezt a kiskaput. Ettől az időponttól kezdve az e-pénz kibocsátóknak is meg kell fizetniük ezt a típusú állami elvonást, de – a bankokhoz hasonlóan – átháríthatják azt az ügyfeleikre.
Új számlacsomag született a vállalkozóknak
A BinX azonban nem változtatott a kedvező kondícióin. Sőt, nem csak megmaradt a kedvező díjazás, de 2025. október 1-jén egy újabb díjcsomag is megjelent a neobank kínálatában, a BinX Pro.
Az új csomag havi számlavezetési díjmentességének feltétele a meglévő Számlázz.hu #profi csomag előfizetés, valamint, hogy aktív összeköttetésben legyen a vállalkozás Számlázz.hu és BinX fiókja. Amelyik hónapban ez nem teljesül, ott 9 900 forintos havidíjat kell fizetni a csomagért. Akármelyik havidíjat fizeti is az ügyfél, a belföldi forintátutalás díja nagyon kedvező: mindössze fix 199 forint tranzakciónként, ha a tranzakció összege nem haladja meg a 4 999 999 forintot. 5 millió forinttól az átutalás díja fix 4 399 forint.
Mint Gergely Péter megjegyzi, mindkét díj jóval alatta van a pénzügyi tranzakciós illetéknek, ráadásul erre semmilyen további banki díj már nem rakódik rá. Két, a BinX-nél pénzforgalmi számlát vezető vállalkozás pedig továbbra is korlátlanul ingyen utalhat egymás között.
A magyar bankok is nyújtanak kedvezményeket, de az illetéket áthárítják
A magyar bankok, ha lemaradva is, de a BinX nyomában vannak. Az egyik legkedvezőbb alternatívát az átutalásonkénti díjban a Gránit Bank nyújtja a magyar vállalkozásoknak. Havi fix 25 000 forintért csak a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat – azaz 0,45 százalék, maximum 20 000 forintot – kell fizetniük a vállalkozásoknak a Gránit Fix számlacsomagban (300 millió forintos évi kimenő számlaforgalomig), illetve havi fix 30 000 forintért a Gránit Fix Pro számlacsomagban (600 millió forintos évi kimenő számlaforgalomig).
A 300 millió forint éves árbevételű vállalkozások igen olcsón, 0,06 százalékos, de tranzakciónként minimum 199 forintos díjért utalhatnak belföldre a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjon felül az Erste Vállalkozói XXL Számlacsomagban. Ehhez azonban csak az új ügyfelek jutnak hozzá az Ersténél.
Két évig érvényes az MBH Bank Egység I. Számlacsomagja, melyben 15 755 forintos havi díj mellett szintén csak az illetéknek megfelelő banki díjat kell fizetniük a vállalkozásoknak egy-egy átutalásért. A bank ügyfelenként egyedi bírálattal dönt a csomag nyújtásáról.
Az UniCredit Bank FixPont számlacsomagjában havi 199 forintos fix díj ellenében az illetéknek megfelelő banki díjon felül szintén igen kedvező, 0,102 százalék, minimum 243 forintos díjért utalhatnak át pénzt a vállalkozások bármely belföldi bankszámlára.
Nem csak a díjaknál erősödik a verseny
Mint a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője megjegyzi, a díjak csak egy részét jelentik a bankok közötti versenynek a vállalati ügyfelekért. Gergely Péter szerint jelentős verseny zajlik a kedvezmények és az egyéb szolgáltatások terén is.
A CIB Bank például számos banki kedvezményt nyújt a CIB EASY 2.0 kedvezményprogramjában, ha a munkáltató csatlakozott a programhoz és a munkavállalója CIB ECO vagy CIB ECO Plusz Bankszámlát nyit. Több tízezer forintot is nyerhetnek ezzel a munkavállalók.
Hasonló programot üzemeltet az Erste is, Erste Kolléga Klub Kedvezménycsomag néven. A Vállalkozói Extra, Vállalkozói L, Vállalkozói XL, Vállalkozói XXL Számlacsomagot nyitó vállalkozások most 40 000 forintos jóváírást kapnak és ahol nem díjmentes, ott 6 hónapon át 0 forint a számlavezetési havidíj.
Az MBH Bank a Bupa.hu honlapon keresztül nyújt rengeteg pénzügyi segítséget a vállalkozásoknak. Piacteret és Vállalkozói akadémiát üzemeltetnek, de segítenek a vállalkozás indításban vagy a finanszírozásban is, méghozzá alapvetően ingyenesen.
Az OTP Bank eBIZ szolgáltatása keretében egy NAV kompatibilis online számlázórendszert bocsát a vállalkozók rendelkezésére. A rendszer automatikusan felismeri és összepárosítja a kiállított és kifizetett számlákat, díjmentes továbbá az e-számla kiállítása bármelyik előfizetési csomagban. Az extra szolgáltatások kivételével a rendszer használata díjtalan.
A BinX is kínál egyedi szolgáltatásokat. A vállalkozó ügyfelek bankkártyáira rányomtatja az adószámot, így kártyás fizetéskor és áfás számla kérésekor mindig kéznél van ez a vállalkozás beazonosításához szükséges fontos adat. A BinX képes továbbá összekészíteni a Számlázz.hu rendszerébe érkezett számlák kifizetését, amit a vállalkozások így egyszerűen, adattévesztés nélkül, gyorsan egyenlíthetnek ki.
Gergely Péter szerint elmúlt már az az idő, amikor a vállalkozók számára kínált bankszámlák kifejezetten drágák és túl egysíkúak voltak. Ha nem is akkora erővel, mint a lakossági piacon, de egyértelmű verseny folyik a vállalkozók kegyeiért is, amit a BinX megjelenése csak tovább fokozott. A vállalkozások számára ma már kifejezetten hasznos lehet figyelemmel kísérni a vállalati bankszámla piacot, és szükség esetén megérheti váltani egy kedvezőbb konstrukcióra.