Oltári Múlt – ”Nemzetközi elismerésben részesült az „Oltári Múlt” projekt pályázata

Bódi Ágnes

A drávaiványi református templom. (Forrás: Börcsök Gizella)

A Religious Heritage Innovator of the Year 2025 pályázat eredményét 2025. októberben hirdette ki a pályázatot kiíró Future Religious Heritage (FRH) nemzetközi örökségvédelmi szervezet. A nemzetközi zsűri finalistának minősítette a Szimmetria Alapítvány programigazgatója, dr. Börcsök Gizella által összeállított Sacred Past Project: Promotion of the Religious Heritage in the Carpathian Basin (Oltári Múlt Projekt: A szakrális örökség népszerűsítése a Kárpát-medencében) című pályázatot.
A pályázat ismerteti a Szimmetria Alapítvány nagyívű tervét: a Kárpát-medence középkori szakrális örökségének közös népszerűsítését a Magyarországgal szomszédos országokkal és bemutatja az Alapítvány kezdeményezésével szlovák, román és szerb szakmai összefogással eddig megvalósult eredményeket.
A döntőbe jutott pályázatok az FRH Biennálén, Leuvenben, 2026 októberében kerülnek bemutatásra.
Az FRH független, vallásilag nem kötött, nonprofit szervezet, amely a vallási örökség részét képező épületek és azok tartalmának népszerűsítésén dolgozik Európa-szerte. Jelenleg több mint 80 teljes jogú tagja és 120 társult tagja van több mint 35 országból.
Forrás: Pálosok Nyomában / AVE Kiállítóház
