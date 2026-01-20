Hirdetés
Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG Pannónia Biztosítók vezérigazgatója  

Új korszak kezdődik a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár életében. A Pénztárak arculatukban és működésükben is megújulnak, miközben stratégiai együttműködések révén erősítik pozíciójukat az öngondoskodási piacon.

Sajtótájékoztatón jelentették be a Gondoskodás Pénztárak, hogy a CIG Pannónia Csoporttal és a Gránit Bankkal kialakított partnerségekkel közösen azon dolgoznak, hogy tagjaik számára komplex, egymást kiegészítő pénzügyi, egészség- és nyugdíjpénztári megoldásokat tegyenek elérhetővé, modern, digitálisan is könnyen hozzáférhető csatornákon keresztül.

Új arculat, új szemlélet, a megszokott értékekkel

A megújulás célja, hogy a több mint 262 000 tag – Gondoskodás Egészségpénztár több mint 197.000 és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár több mint 65.000 tag – számára még közelebb hozza az öngondoskodás élményét: korszerű, érthető és emberközeli módon segítse őket pénzügyi biztonságuk megteremtésében. Az új arculat fiatalosabb és letisztultabb megjelenést hoz, miközben a fejlesztések a digitális ügyfélkiszolgálás és a transzparens kommunikáció további erősítését szolgálják. A stratégiai együttműködések célja, hogy a Pénztárak partnereikkel közösen az öngondoskodási megoldások szélesebb körét, biztonságos és versenyképes pénzügyi szolgáltatásokat, valamint integrált ügyfélélményt biztosítsanak. A partnerségek nem járnak közös vállalat alapítással, hanem szerződéses keretek között, önálló működés mellett valósulnak meg, az ügyfelek javát szolgálva.
„A Gondoskodás Pénztárak megújulása nem csupán arculati változás – ez egy új szemlélet, amely az innovációt és az ügyfélélményt helyezi a középpontba. Célunk, hogy tagjaink számára a mindennapi pénzügyi döntésekben is valódi segítséget nyújtsunk: gyorsabb, digitálisan is kényelmes megoldásokat, átlátható kommunikációt és hosszú távon megbízható szolgáltatásokat kínálva. Hiszünk abban, hogy az öngondoskodás jövője az élményszerű, személyre szabott és technológiailag is korszerű pénztári működésben rejlik” – mondta Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke.

Digitális megoldásokkal az egészségért

A Gránit Bank és a Gondoskodás Pénztárak együttműködése nem újkeletű, hiszen a Gondoskodás Nyugdíjpénztár már közel 10 éve a Bank részvényese, így tulajdonosként is érdekeltek a hosszú távú értékteremtésben.
A Gránit Bank eredményei magukért beszélnek: unikális digitális üzleti stratégiájának köszönhetően a bank a közép- és kelet európai régió leggyorsabban növekvő hitelintézete, közel 300 ezer számlát vezet. A Gránit Bank élenjár a digitális innovációkban és úttörő szolgáltatásokat vezetett be az AI megoldások alkalmazásával is, még magasabb szintre emelve az ügyfélélményt. Stabil partnerként számos olyan lehetőséget nyújt az elektronikus fizetések és a lakossági szolgáltatások terén, amelyek hozzájárulhatnak a Gondoskodás Pénztárak digitális működésének fejlesztéséhez és az ügyfélélmény jelentős javításához.

Az együttműködési szerződés aláírása

„Hiszem, hogy az egészséges élet és az okos pénzügyek kéz a kézben járnak. Ezért a Gránit Bank, digitális ökoszisztémáját tovább építve a pénztár és a pénztártagok számára új, értéket teremtő online megoldások bevezetését tervezi a közeljövőben, a Pénztárakkal kialakított stratégiai megállapodásra alapozva.” – emelte ki Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a megállapodás aláírása kapcsán.
Az együttműködés lehetséges területei között Hegedüs Éva kiemelte a pénztári számlanyitás digitalizálását, továbbá a qvik fizetés és az AFR fizetési kérelmet együtt biztosító FairPay fizetést, amellyel a Pénztárak jelentős költségmegtakarítást érhetnek el.
„Folyamatban van egy olyan új, innovatív mobilbanki funkció fejlesztése, amellyel néhány kattintással létre lehet hozni az egészségpénztári számlát, a tagok pedig a mobilalkalmazásban gyorsan elérik majd a pénztári számlájuk legfontosabb adatait. A Gránit VideóBankban elérhető videós ügyfélazonosítással ugyancsak gyorsabbá és egyszerűbbé válhat a pénztári jogviszony létesítése és a kapcsolódó szolgáltatások elérése” – mondta a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

Az összefogás Új lehetőségeket teremt

„A Gondoskodás Pénztárakkal 2023-ban indított stratégiai együttműködésünk most egy új szakaszába lép. A tapasztalatok alapján közösen azon dolgozunk, hogy a biztosítói szolgáltatásainkat még szorosabban illesszük a pénztári tagság igényeihez, és valódi, mindennapokban is hasznos egészségügyi megoldásokat kínáljunk. A 2026-tól megújuló, bővített szolgáltatási tartalmú egészségbiztosításunk célja, hogy a pénztári tagok számára alacsony havidíj mellett is szervezett, gyorsan elérhető ellátást biztosítson – az éjjel-nappali orvosi asszisztenciától az ellátásszervezésen át a komplexebb egészségügyi helyzetek kezeléséig. Stratégiai partnerségünk lehetőséget teremt arra, hogy a CIG Pannónia Biztosítók digitális fejlesztései fokozatosan integrálódjanak a pénztári környezetbe, egyszerűbb ügyintézést, személyre szabott ajánlásokat és gyorsabb egészségügyi hozzáférést biztosítva a tagok számára. Meggyőződésünk, hogy az öngondoskodás jövője a hosszú távra tervezett együttműködésekben rejlik.”— Dr. Fedák István, vezérigazgató, CIG Pannónia Biztosítók

A CIG Pannónia Csoporttal és a Gránit Bankkal kialakított partnerségek új távlatokat nyitnak a pénzügyi és egészségügyi szolgáltatások összekapcsolásában. A közös cél, hogy Magyarországon egy modern, innovatív és ügyfélbarát öngondoskodási ökoszisztéma jöjjön létre – ahol a pénzügyi biztonság, a digitális fejlődés és az emberközeli működés kéz a kézben jár.

-azüzlet-

