Opatija a legédesebb arcát mutatja – három nap élvezet

Opatijában a november hagyományosan a „Csokoládé hónapja”, amelynek csúcspontja a 19. Csokoládé Fesztivál – Horvátország legrégibb, a világ egyik legkedveltebb édességének szentelt fesztiválja. Az esemény idén november 7–9. között várja a látogatókat.

Három napon át a város egy illatos, csokoládés oázissá változik. A Gervais központban a „Csokoládévarázs” vásár fogadja az érdeklődőket, ahol kézműves csokoládékészítők, cukrászok és gyártók mutatkoznak be Horvátországból és a régióból (Ausztria, Szlovénia, Szerbia). Az opatijai szállodák, éttermek és kávézók pedig különleges menükkel és csokoládé ihlette desszertekkel várják a vendégeket.

A Juraj Šporer Művészeti Pavilonban bemutatók keretében ismerhetik meg a pralinékészítés különböző folyamatait, kóstolhatnak és vásárolhatnak is az érdeklődők. A Milenij Choco világ pedig igazi csokoládés mesevilágot tár a látogatók elé. A programot színesítik gyerekeknek és felnőtteknek szóló workshopok, oktató mesterkurzusok, tematikus kiállítások, kóstolók, zenei előadások, csokoládé szobrok és látványos dekorációk.

Az idei újdonság a Horvát Turisztikai Múzeum kiállítása, „A kakaóbabtól a csokoládéig: időutazás”, amelyet a Zágrábi Csokoládé Múzeum vendég-tárlata hoz el Opatijába, végig vezetve a látogatókat a csokoládé történetén, kultúráján és társadalmi jelentőségén.

A fesztiválhoz csokoládés wellness kezelések is társulnak a spa-központokban, így – a szállodáktól és éttermektől kezdve a kulturális helyszínekig – egész Opatija egy valódi csokoládé-úti céllá változik.

A Csokoládé Fesztivál maradandó élményt nyújt a csokoládé élvezetében – amit évről évre több mint 10.000 látogató részvétele is bizonyít –, és mára Opatija egyik legnépszerűbb rendezvényévé vált.

Három nap, amikor egész Opatija csokoládéillatban úszik – élmény, amely felpezsdíti az ízlelőbimbókat, megmozgatja a képzeletet és minden érzéket elvarázsol. Ha van tökéletes hely a csokoládé szerelmeseinek, akkor az novemberben Opatija.