Operation 300 Billion: már magyar cégeket is várnak az Emírségek iparfejlesztési programjához

Az Egyesült Arab Emírségek iparosítását célzó Operation 300 Billion program már a magyar cégek számára is nyitva áll. A projekt meghatározó támogatója az Emirates Development Bank (EDB), amely 30 milliárd AED értékű finanszírozási keretet különített el a prioritást élvező, többféle ágazat támogatására.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum sejk, Dubaj uralkodója 2021 márciusban hirdette meg azt az Operation 300 billion (300 milliárd emírségeki dirham művelet) elnevezésű, 10 éves átfogó stratégiát, amelynek célja az ország ipari ágazatának megerősítése és a “Made in the Emirates” márka, valamint a nemzeti termékek népszerűsítése. Ennek keretében az Egyesült Arab Emírségek a környezeti fenntarthatóságra fókuszálva, a jövő intelligens technológiáit képviselő iparágak meghonosításával kíván globális szinten is erős gazdasági szereplővé válni a következő 50 évre való felkészülés során. A munkahelyteremtést és az ország önellátását támogató, az ipari bázis méretének több mint megduplázására irányuló stratégia céljai között szerepel az is, hogy a szektor a jelenlegi 133 milliárdról, 2031-re 300 milliárd emírségeki dirhamra (32 ezer milliárd forintra) növelje hozzájárulását a GDP-hez.

A projekt egyik fő támogatója az Emirates Development Bank (EDB), amely ötéves időtartamra, 30 milliárd AED (emírségeki dirham) értékű finanszírozási keretet különített el a prioritást élvező ipari ágazatok támogatására. Ez megközelítőleg 13500 kkv finanszírozásához és 25 ezer munkahely megteremtéséhez járulhat hozzá a projekt fókuszában álló ágazatokban. Miközben a jelentkező vállalkozások bármilyen innovatív megoldás megvalósításával pályázhatnak, a program kiemelt ágazatai az élelmiszeripar, a mezőgazdaság, a gyógyszeripar, a petrolkémia, a nehéziparágak (köztük az alumínium és a vasipar), a hadiipar, valamint az elektromos berendezések és készülékek fejlesztése, gyártása. A program céljai között szerepel az is, hogy előkészítse az utat a jövő olyan meghatározó területei számára, mint az AI-alapú technológiák fejlesztése, a hidrogénipar, az egészségügyi technológia és az űrtechnológia.

A Rashid Bin Ahmed Al Maktoum sejk tulajdonában álló és elnökletével működő RAM Investment Inc. a Dr. Boros Árpád András Ügyvédi Iroda által vezetett, és a CERHA HEMPEL, valamint az SOG Law Firm részvételével működő nemzetközi konzorciumot bízott meg azzal, hogy a programba más országokból jelentkező vállalkozásokat átvilágítsa és tanácsokkal segítse. Újonnan nyílt lehetőség, hogy immáron a Közép-és Délkelet-Európai régióban működő cégek, így a magyar vállalkozások számára is lehetővé vált a csatlakozás lehetősége. A jelentkező cégek a Dr. Boros Árpád András Ügyvédi Irodán keresztül léphetnek kapcsolatba a RAM Investment Inc.-vel. Az ügyvédi iroda kizárólagos megbízással rendelkezik a csatlakozni kívánó cégek részére történő tanácsadás és közvetítés ellátására, valamint az együttműködést megelőző jogi átvilágításuk elvégzésére Közép-és Délkelet-Európa 15 országában (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Magyarország, Románia, Bulgária, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Albánia, Törökország).

Az átvilágításon megfelelt vállalkozások együttműködési megállapodást írhatnak alá a RAM Investment Inc.-vel, amely által az Emírségekben kedvezőbb piacra lépési lehetőséget élvezhetnek, továbbá támogatást kaphatnak a megvalósítani kívánt projektek szükséges engedélyeinek beszerzése során, emellett pedig az ígéretes tervek megvalósításhoz – joint venture keretében – finanszírozási támogatáshoz is hozzáférhetnek. A külföldi, köztük a magyar cégek csatlakozása kapcsán a fejlesztési program elsődleges célja az Emírségek területén történő cégalapítás és projektmegvalósítás, de emellett a magyar cégek exportjához kapcsolódó innovatív projektötletek is kedvező elbírálásban részesülhetnek.