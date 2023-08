Orbán Viktor: az infláció ellen dolgozunk “kíméletlenül”

Azért dolgozunk kíméletlenül, lefelé rángatva az inflációt és felfelé a béreket, hogy augusztus után bérek utolérjék az áremelkedés ütemét – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

“Kemény őszünk lesz” – jegyezte meg, hozzátéve: decemberre remélhetően a két érték közel lesz egymáshoz.

A kormányfő kijelentette: az elmúlt időszak áremelkedésének egy része magyarázható volt az energiaárak jelentős emelkedésével vagy a szankciókkal. Közölte ugyanakkor: különösen az elmúlt hónapokban az áremelkedéseknek volt egy olyan része, amelyet nem látott indokoltnak, különösen a nemzetközi áruházláncoknál.

Kijelentette: a versenyhivatal jelenléte emiatt a jövőben is folyamatos lesz a kereskedelemben. Megmaradnak azok a lehetőségei, amelyekkel sikerült az inflációt megfékeznie.

A miniszterelnök beszélt a rezsicsökkentésről is. Meg kell védenünk Brüsszellel szemben a magyar rezsicsökkentést – jelentette ki jelentette ki Orbán Viktor, aki emlékeztetett arra, hogy az év első hét hónapjában a kormány odaadott a családoknak 1078 milliárd forintot rezsicsökkentés formájában. Minden magyar család 181 ezer forint támogatást kap minden hónapban a fizetésén felül, hiszen ennyivel magasabb lenne az energiaszámlája, ha nem lenne rezsicsökkentés.

A kormányfő azt mondta: Brüsszel sokallja a magyar rezsicsökkentést, szerintük a magyar családoknak többet kellene fizetniük és “ránk akarja ezt kényszeríteni”.

Meglátása szerint a “brüsszelieknek” azért “szúrja a szemét” a magyar rendszer, mert európai összevetésben Magyarországon fizetik az emberek a legalacsonyabb áram- és gázárat, miközben szemben számos másik uniós országgal, amelyek politikusi többet fizettetnek az energiáért a polgáraikkal, Magyarországnak nincsenek saját olaj- és gázmezői. Az emberek pedig számon kérik a politikusaiktól, hogy ha Magyarországon meg tudják oldani a rezsicsökkentést, akkor náluk miért nem. Erre pedig Brüsszel “megtámad bennünket”, hogy a magyarok nem jól csinálják.

“Értem, hogy mi az ő problémájuk, de erre nem lehetünk tekintettel, meg kell védenünk Brüsszellel szemben a magyar rezsicsökkentést” – fogalmazott Orbán Viktor.

Kulcsszereplőnek nevezte Törökországot a jövőbeni energiaellátás szempontjából Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő kiemelte: Törökország és Erdogan elnök “markában” van ma a csap.

Minden gáz, amit be tudunk hozni, az Törökországon keresztül jön, “ha elzárja, nincs gáz, ha nyitva van, van gáz” – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve: ezért a törökökkel mindenképpen meg kell állapodni, jóban kell lenni, meg kell adni nekik a tiszteletet és együtt kell velük működni más területeken is, ha azt akarjuk, hogy nekünk kedvező energiaelbírálásban legyen részünk.

Orbán Viktor beszélt arról a kidolgozás alatt álló nagy programról is, miszerint Azerbajdzsánban termelnének óriási mennyiségben elektromos áramot, majd Grúzia, Románia bevonásával, tenger alatti vezetéken hoznák át Magyarországra. Ezzel négy ország együttműködésével olcsón tudnának áramot behozni – közölte.

Kitért továbbá a Katarral való tárgyalásokra is, annak érdekében, hogy a hajón szállítható gázból az európai államok is vásárolhassanak. Ő is tárgyalt ebben az ügyben három körben és megegyeztek – jelezte.