Öregek a magyar használt autók, de így is nagyon keresettek

A használt autók iránti érdeklődés továbbra is jelentős Magyarországon, amelynek köszönhetően 2022 első félévében is nőttek az autóátírások az országban. Januártól június végéig összesen 431.570 személygépjárművet vásároltak használtan, így – 2021 hasonló időszakához képest – 7,4 százalékkal több átírást regisztráltak az illetékes hatóságok. Ebből a mennyiségből a kereskedések 26 százalékos részesedést szereztek, összesen 114.167 autót vettek cégektől a hazai vásárlók.

Az autókínálat viszont nem sokat javult az elmúlt időszakban, mert kevés fiatal négykerekű frissíti az állományt, mivel jelentősen csökkent az új autó eladások száma, és a flották értékesítésével is kivárnak a vállalatok. A vásárlók 75 százalékában 10 évnél idősebb négykerekűt vettek, így a járművek 15 év fölötti átlagéletkora nem javult. A minőségi kínálatra szinte azonnal lecsapnak az érdeklődők, még annak ellenére is, hogy az elmúlt időszakban akár 15-20 százalékkal is nőttek az autók árai. Ráadásul a történelmi magasságokban járó euró árfolyam miatt a külföldi vásárlók is aktívak a piacon, ők leginkább az 1-2 éves, keveset futott modelleket vinnék határon túlra.

„Jelenleg egyértelműen keresleti piac van Magyarországon, kevés a minőségi használt autó az országban, amely pedig elérhető, szinte azonnal elkel, nem sok idő jut a gondolkodásra” – mondja Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum értékesítési igazgatója.

„Éppen ezért érdemes úgy elindulni a kereskedésekbe, hogy miután megtekintettük a kiválasztott autót, és elvittük márkaszervízbe átvizsgálni azt, azonnal foglalózni tudjunk. Persze a racionalitás továbbra is fontos, ne érzelmi alapon döntsünk, csak akkor szerződjünk, ha az adott autóval mindent rendben találtak az állapotfelmérés során."

Az első hat hónap során legtöbben Opelt, Volkswagent és Suzukit vásároltak, de a tíz legnépszerűbb autómárka között a három prémium márka, a BMW, a Mercedes és az Audi is megjelent. A típusok sorrendjében az Opel Astra zárt az élen a Suzuki Swift és a Ford Focus előtt, közvetlenül megelőzve a Volkswagen Golfot és a Passatot. A luxusautó kategóriában is élénk volt a mozgás: 851 Porsche, 89 Maserati, 29 Bentley, 24 Ferrari és 7 Lamborghini, 4 Aston Martin és 2 Rolls-Royce is gazdára talált.

Ahogy ebből a sorrendből is kiderül, az alsó-középkategóriás személygépjárművek voltak a legnépszerűbbek az első félévben, az összértékesítés 29 százalékát adták, de keresettek voltak a kisautó- és a felső-középkategóriájú modellek is.

A legtöbb használt autó átírást Budapesten, Pest megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében regisztrálták, a legkevesebb szerződéskötés Vas, Tolna és Nógrád megyében történt.