Óriási az érdeklődés az Iskolában az Erdő Program őszi ütemére

Kiemelt érdeklődés mellett zárult a regisztráció az Iskolában az Erdő Program őszi ütemére. Októbertől kezdődően 400 iskolában, mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak országszerte a 6-14 éves korosztály számára.

A legtöbb hazai köznevelési intézmény Győr-Moson-Sopron és Pest vármegyékből regisztrált a programra. Győrben lesz a legtöbb foglalkozás, összesen 10 intézményben, ezt követte Kecskemét, ahol 7, Szombathelyről pedig 6 iskola jelezte igényét. Budapesten a XI. és XVIII. kerületekből érkezett a legtöbb érdeklődés.

A nyertes intézményekben az Országos Erdészeti Egyesület által minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai 20-30 fős csoportoknak, osztályoknak tartanak tematikus foglalkozásokat. A programban az erdőpedagógusok játékosan segítik az iskolában zajló környezeti nevelést és ismeretszerzést.

Az Iskolában az Erdő Program fókuszában idén az erdő-fenntarthatóság-talaj témakör áll. A foglalkozások során a gyermekek megismerkedhetnek a humuszképződés folyamatával, az erdei talaj összetételével és élőlényeivel, illetve széles körű tudásra tehetnek szert az erdők növény- és állatvilágáról, közelebb kerülhetnek a fenntartható gazdálkodás témaköréhez, valamint betekintést nyerhetnek az erdőket kezelő szakemberek munkájába is.

A kormány nagy hangsúlyt fektet az ország zöld vagyonának a megőrzésére, amelynek a legfontosabb elemei az erdők. Az erdők kezelésével és gyarapításával kapcsolatos szemléletformálás a fenntarthatóságra nevelés egyik fontos eleme, amelyet az erdészeti erdei iskolák módszertanának alkalmazásával, élményalapú tanulás keretében szeretnének minél több fiatal számára hozzáférhetővé tenni. A program 2024-es indulása óta már több tízezer diák vehetett részt erdőpedagógiai foglalkozásokon.

Az Iskolában az Erdő Program az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi rendszerének (ETS rendszer) kvóta felhasználásából valósul meg, az Agrárminisztérium közreműködésével és az Országos Erdészeti Egyesület koordinálásával. (AM Sajtóiroda)