Óriási munkaerő-tartalékot jelenthetnek a gyerekes anyák

AzÜzlet.hu
Ötből négy magyar nő legalább egy évre megszakítja pályafutását, miután gyermeket vállal – ez az arány több mint kétszerese az európai átlagnak. Az ilyen hosszú kiesés a munkából nemcsak a szakmai tudás, hanem az önbizalom megkopásával is járhat, miközben a hazai munkaerőpiac egyik legnagyobb tartalékát éppen ezek az anyák jelenthetik.
A Morgan Stanley Return to Work – Lendülj újra munkába! programja ezért képzéssel, mentorálással és rugalmas munkalehetőséggel segíti a legalább egy év karrierszünet után visszatérni szándékozókat – és nemcsak az anyákat, hanem mindenkit, aki hosszabb időre kikerült a munka világából.
„A nők foglalkoztatási rátája Magyarországon közel 8 százalékponttal marad el a férfiakétól, ami jól mutatja, hogy a munkaerőpiac szempontjából mekkora lehetőségről van szó. A gyermekvállalás vagy más élethelyzet miatti karrierszünet ugyanakkor nem jelenti szükségszerűen egy pályafutás végét, sőt kis segítséggel egy új szakasz kezdete is lehet – mondta el Fremda Balázs, a Morgan Stanley budapesti irodájának HR-vezetője. – Tapasztalataink szerint kellő támogatással, célzott tréningekkel és mentorálással ezek a szakemberek rövid idő alatt újra visszarázódhatnak a munka világába. Az olyan programok, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők biztonságos környezetben, fokozatosan építsék vissza a tudásukat és önbizalmukat, a munkaerőpiac egyik legnagyobb rejtett tartalékát tudják aktivizálni.”
New Yorktól Budapestig: visszarázódás 16 hét alatt
A Return to Work! – Lendülj újra munkába! programot először New York-i központjában hirdette meg a Morgan Stanley, amely mintegy 3000 embert foglalkoztat budapesti központjában számos területen a kockázatkezeléstől az pénzügyi modellezésen át az informatikáig. Budapesten 2016-ban indították el a programot, amelyben  azóta már számos résztvevőnek segítettek visszatérni a munkaerőpiacra. A 16 hetes program célja, hogy a hosszabb kihagyás után a résztvevők újra magabiztosan mozogjanak a munka világában: felfrissítsék szakmai és nyelvi tudásukat, megismerkedjenek a modern technológiai eszközökkel, és megtanulják hatékonyan beosztani idejüket. A program külön hangsúlyt fektet a kommunikációs és prezentációs készségek fejlesztésére, valamint a soft skillek – például a problémamegoldás, a csapatmunka és a személyes márkaépítés – fejlesztésére, amelyek gyakran még jobban megkopnak, mint a szakmai tudás.
3 gyerek és 5 és fél év kihagyás után újrakezdés a kockázatkezelés világában
„Három gyerek és öt és fél év kihagyás után sok területen újra kellett építeni magam: az üzleti angol, az új platformok, a mindennapi ritmus is kihívást jelentett – mondta el Erdőkövy Csilla, aki a Return to Work program elvégzése után a Morgan Stanley budapesti kockázatelemző részlegén dolgozik. – A kiscsoportos coaching és az alapozó képzések sokat segítettek, hogy gyorsan megértsem a folyamatokat és visszanyerjem a szakmai önbizalmamat. Amikor újra dolgozni kezdtem, eleinte minden nap egy kisebb akadályt kellett leküzdenem, de rengeteg támogatást kaptam a csapattól.”
Részmunkaidő – nemcsak kismamáknak
„A programban résztvevők számára részmunkaidős munkavégzésre is van lehetőség, ami különösen fontos azoknak, akik kisgyermek mellett vagy fokozatosan szeretnének visszatérni a munka világába – tette hozzá Fremda Balázs. – Ugyanakkor a programra nemcsak a kisgyermekes anyákat várjuk, hanem mindenkit, aki hosszabb szünet után szeretne visszatérni a munka világába – legyen szó továbbtanulásról, egészségügyi okról vagy karrierváltásról. A visszatérőkbe fektetni munkaadóként is megéri: az elmúlt években mérnökök, pénzügyi szakemberek, informatikusok, tanárok és kutatók is sikerrel tértek vissza, és közülük sokan már teljes munkaidőben dolgoznak a Morgan Stanleynél.”
Vogel Ákos 2019-ben vett részt a programban, miután több év mérnöki munka után egy intenzív IT-képzésen keresztül karrierváltásba kezdett. „A bootcamp szervezője együttműködött a Morgan Stanley-vel, így a képzés után adódott a lehetőség, hogy jelentkezzek a Return to Work programba – mondta el a szakember. – Ami miatt bizonytalan voltam, az az volt, hogy korábban soha nem dolgoztam ekkora nemzetközi vállalatnál, és nem tudtam, hogyan fogok tudni alkalmazkodni egy ilyen méretű szervezet működéséhez. A csapat azonban végig nagyon támogató volt, mindenki nyitottan és segítőkészen állt hozzám. Emellett a vállalati tréningek nemcsak a szakmai tudásomat frissítették, hanem sokat segítettek a vállalati kultúra és működés megértésében is. Ez volt az, ami igazán megkönnyítette a visszatérést.”
A Return to Work – Lendülj újra munkába! program 2026. március 2-án indul, a jelentkezéseket 2025. november 16-ig várták a www.morganstanley.com/returntowork oldalon.

