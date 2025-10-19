Kezdőlap Agrár Országszerte védekezünk a szőlőkabócával szemben
Országszerte védekezünk a szőlőkabócával szemben

AzÜzlet.hu

Fotó: Bódi Ágnes

Már 21 borvidéken van jelen a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége; országszerte védekeznek a szőlőkabócával szemben. A gazdák számíthatnak a kormányra – hangsúlyozta az agrárminiszter a Facebook-oldalára vasárnap feltett videóüzenetében.

Nagy István elmondta, folyamatosan és nagy erőkkel védekeznek a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés, az aranyszínű sárgaság ellen. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együttműködve országszerte több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket. Emellett drónos felderítést is végeznek.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) mobil laborautója a fertőzés gyanúja esetén már a helyszínen igazolhatja a kórokozó jelenlétét – ismertette, jelezve: a szemlék a vegetációs időszak kezdetéig, illetve a metszés elvégzéséig folytathatók.

A helyzet komoly” – hangsúlyozta Nagy István, rámutatva arra: a növénybetegség ugyan az emberre nem jelent veszélyt, de megjelenése jelentős károkat okoz a szőlősgazdáknak és a borászoknak.

Éppen ezért a fertőzés megjelenése utáni, gyorsan elfogadott akcióterv keretében 3,8 milliárd forintot különítettek el a védekezésre. Az összeg nagyjából felét a szüret utáni és a tavaszi növényvédőszeres kezelésre fordítják. Nagy területen zajlik a helikopteres permetezés – közölte az MTI.

Az időjárás most segíti a védekezést, ugyanis a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca a fagypont közeli hajnali hőmérsékleten elpusztul. Az agrárminiszter elmondta, a fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések miatt állami támogatást igényelhetnek. Kezdeményezték azt is, hogy az uniós alapból kiegészítve a károsultak teljes költségeik térítésére legyenek jogosultak – tette hozzá.

Nem hagyjuk magukra a szőlősgazdákat és a borászokat!” – zárta a videóüzenetet a miniszter.

