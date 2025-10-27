Kezdőlap Agrár Összefogás a hazai szőlőültetvények megvédésére
Összefogás a hazai szőlőültetvények megvédésére

Fotó: Bódi Ágnes

Sikerrel zárult az országos felderítőprogram, a szakmai szervezetek, hegyközségek, hatóságok és növényvédelmi szakemberek összefogásának eredményeként az ország összes jelentősebb bortermő térségében átvizsgálták és megsemmisítették a fertőzött tőkéket. Az együttműködés erejével remélhetőleg sikerül gátat szabni a hazai szőlő-bor ágazatot fenyegető betegség további terjedésének.

Példátlan összefogás alakult ki az elmúlt hetekben a hazai szőlő és borágazatban. Az aranyszínű sárgaság (grapevine flavescence dorée phytoplasma FD) elleni védekezés során a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa koordinálásával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a hegyközségek, a borászok, a hatóságok részvételével és közreműködésével hatékonyan zajlott le az országos szemleprogram. A szakemberek azon dolgoztak, hogy gátat lehessen szabni a szőlőütetvényeket fenyegető betegség terjedésének.

A hazai borvidékeken az elmúlt napokban több, mint 200 szemlecsoport dolgozott, a program során összesen 3385 hektárnyi szőlőültetvényt vizsgáltak át. Az 1600-at meghaladó résztvevő, köztük szőlőtermelők, hegybírók, falugazdászok, növényvédelmi felügyelők és szakmai szervezetek dolgoztak  a közös cél érdekében. A munkából a NAK munkatársai is kivették a részüket: 13 vármegyei kamara 62 kollégája csaknem 350 munkaórát töltött a felderítéssel.

Az elmúlt napok munkájának eredményeként elmondható, hogy az ország valamennyi jelentős szőlőtermő térségében megtörtént a fertőzött tőkék azonosítása. Számos esetben sikerült még időben felismerni és eltávolítani a beteg tőkéket.

A program sikere azonban nem csak számokban mérhető: a közös munka eredményeként megerősödött a szakmai és közösségi együttműködés a borvidékek között, melynek köszönhetően új szintre lépett a magyar szőlő- és borágazat védelme.

A FD a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50 %-kal csökkenhet, a betegség pedig néhány év alatt képes egész ültetvényeket megsemmisíteni. A fertőzés ellen ráadásul csak megelőzéssel, illetve a már fertőzött tőkék megsemmisítésével tudnak védekezni a termelők. A betegség jelenleg 21 hazai borvidéken van jelen. Nem túlzás kijelenteni tehát, hogy az aranyszínű sárgaság a magyar szőlőtermesztés egyik legsúlyosabb növényvédelmi kihívása, amely a borvidékek jövőjét, a helyi közösségek megélhetését és a magyar borkultúra hagyományait is veszélyezteti.

Éppen ezért van különös jelentősége annak az összefogásnak, ami a fertőzés terjedésének megállítása érdekében létrejött.

