Összefogással javítható a magyar hagyma piaci pozíciója

Az időjárás is kedvezett idén a hazai hagymatermesztésnek. A jó szezon azonban nem csak hazánkra jellemző, európai versenytársaink is kiváló termést várnak, ami akár túlkínálathoz és dömpingárakhoz is vezethet. A magyar hagyma versenyképessége elsősorban megfelelő fajtahasználattal, a tárolókapacitások fejlesztésével, illetve a termelők összefogásának erősítésével növelhető.

Jó szezonban bíznak idén a hagymatermesztéssel foglalkozó hazai gazdálkodók, ebben az évben ugyanis magas minőségű magyar termés várható – derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi szervezet (FruitVeB), valamint Bondár Imre termelő, a VITALITA SEEDS Kft., az Orosco Kft., a Rit-Sat Kft., a BASF-Nunhems Hungary Kft., a Syngenta Magyarország Kft. által szervezett szakmai napon. A Muronyon megrendezésre kerülő szakmai nap résztvevői a piaci helyzet és az aktuális kihívások áttekintése mellett megismerkedhettek a középkorai- és keséi fajtákkal is.

A hagyma az egyik legfontosabb szántóföldi zöldségnövényünk, a termőterület az elmúlt években fokozatosan bővült, a növekedés pedig az idei évben is folytatódott. A pozitív tendencia részben a tavaszi magas árak ösztönző erejének köszönhető. Az idén ugyanakkor értékesítési gondokat okozhat, hogy Európa más hagymatermesztő régióiban is kiváló termés ígérkezik. Mindez feltételezhetően túlkínálatot fog okozni, ami dömpingárakhoz vezethet.

A hazai termelők a tárolási kapacitás növelésével kerülhetik el a dömpingárak kialakulását. Megfelelő minőségű tárolással ugyanis nem kényszerülnek rá az azonnali eladásra, így az év többi részében jóval magasabb áron értékesíthetik a termést. A hosszabb távú tárolás jelentette előnyöket azonban csak a megfelelő fajtaválasztás és korszerű technológia alkalmazásával előállított egészséges hagyma esetén lehet kihasználni. A fajtaválasztás során minden esetben a termesztési területhez legjobban alkalmazkodó, a megváltozott klimatikus tényezőket is toleráló, magas hozamot és egységes árualapot biztosító fajták választása célszerű.

Más kertészeti kultúrákhoz hasonlóan a hagymatermesztésben is fontos lenne a termelők összefogásának erősítése. A szorosabb együttműködésnek köszönhetően javulhat a termelők piacra jutásának lehetősége, az átvételi árakat pedig – nagyobb alkupozíciójuknak köszönhetően – a termelési költségeket figyelembe véve lehetne kialakítani. A nagyobb szervezettség jelentősen javítaná a magyar hagyma piaci pozíciója. Az új hagyma értékesítési árát minden esetben az áttelelő hagyma határozza meg. Ugyanakkor, ha túl alacsony a kezdőár, akkor félő, hogy a szezon végére önköltségi szint alá kerül az értékesítési ár.

A hazai hagymafogyasztás stabil, más zöldségfélékkel ellentétben nem mutat hektikusságot. Mivel a hazai termesztés nem haladja meg a belföldi fogyasztást, így biztos felvevőpiacot jelent. A hazai hagyma általában december közepéig érhető el, az importnyomás minden évben érződik a piacon, a külföldi áru versenyképessége azonban az előállítási költségek emelkedése miatt folyamatosan csökken. Így tehát bőven lenne tere a hazai hagymatermesztés növelésének. (NAK Sajtó)