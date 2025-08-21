Kezdőlap Élelmiszeripar Összefogással javítható a magyar hagyma piaci pozíciója
ÉlelmiszeriparGazdaság
No menu items!

Összefogással javítható a magyar hagyma piaci pozíciója

AzÜzlet.hu

Az időjárás is kedvezett idén a hazai hagymatermesztésnek. A jó szezon azonban nem csak hazánkra jellemző, európai versenytársaink is kiváló termést várnak, ami akár túlkínálathoz és dömpingárakhoz is vezethet. A magyar hagyma versenyképessége elsősorban megfelelő fajtahasználattal, a tárolókapacitások fejlesztésével, illetve a termelők összefogásának erősítésével növelhető.

Jó szezonban bíznak idén a hagymatermesztéssel foglalkozó hazai gazdálkodók, ebben az évben ugyanis magas minőségű magyar termés várható – derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi szervezet (FruitVeB), valamint Bondár Imre termelő, a VITALITA SEEDS Kft., az Orosco Kft., a Rit-Sat Kft., a BASF-Nunhems Hungary Kft., a Syngenta Magyarország Kft. által szervezett szakmai napon. A Muronyon megrendezésre kerülő szakmai nap résztvevői a piaci helyzet és az aktuális kihívások áttekintése mellett megismerkedhettek a középkorai- és keséi fajtákkal is.

A hagyma az egyik legfontosabb szántóföldi zöldségnövényünk, a termőterület az elmúlt években fokozatosan bővült, a növekedés pedig az idei évben is folytatódott. A pozitív tendencia részben a tavaszi magas árak ösztönző erejének köszönhető. Az idén ugyanakkor értékesítési gondokat okozhat, hogy Európa más hagymatermesztő régióiban is kiváló termés ígérkezik. Mindez feltételezhetően túlkínálatot fog okozni, ami dömpingárakhoz vezethet.

A hazai termelők a tárolási kapacitás növelésével kerülhetik el a dömpingárak kialakulását. Megfelelő minőségű tárolással ugyanis nem kényszerülnek rá az azonnali eladásra, így az év többi részében jóval magasabb áron értékesíthetik a termést. A hosszabb távú tárolás jelentette előnyöket azonban csak a megfelelő fajtaválasztás és korszerű technológia alkalmazásával előállított egészséges hagyma esetén lehet kihasználni. A fajtaválasztás során minden esetben a termesztési területhez legjobban alkalmazkodó, a megváltozott klimatikus tényezőket is toleráló, magas hozamot és egységes árualapot biztosító fajták választása célszerű.

Más kertészeti kultúrákhoz hasonlóan a hagymatermesztésben is fontos lenne a termelők összefogásának erősítése. A szorosabb együttműködésnek köszönhetően javulhat a termelők piacra jutásának lehetősége, az átvételi árakat pedig – nagyobb alkupozíciójuknak köszönhetően – a termelési költségeket figyelembe véve lehetne kialakítani. A nagyobb szervezettség jelentősen javítaná a magyar hagyma piaci pozíciója. Az új hagyma értékesítési árát minden esetben az áttelelő hagyma határozza meg. Ugyanakkor, ha túl alacsony a kezdőár, akkor félő, hogy a szezon végére önköltségi szint alá kerül az értékesítési ár.

A hazai hagymafogyasztás stabil, más zöldségfélékkel ellentétben nem mutat hektikusságot. Mivel a hazai termesztés nem haladja meg a belföldi fogyasztást, így biztos felvevőpiacot jelent. A hazai hagyma általában december közepéig érhető el, az importnyomás minden évben érződik a piacon, a külföldi áru versenyképessége azonban az előállítási költségek emelkedése miatt folyamatosan csökken. Így tehát bőven lenne tere a hazai hagymatermesztés növelésének. (NAK Sajtó)

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.
Tovább
Gazdaság

Devizapiac – Erősödött kissé reggelre a forint

Az euróval és a svájci frankkal szemben kissé erősödött, a dollár ellenében nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Gazdaság

Dráguló ingatlanok és hitelroham: indul az Otthon Start

Szeptember 1-jén indul az államilag támogatott Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamattal kínál lakáshitelt. A Banknavigator.hu szerint példátlan az érdeklődés: a hitelkeresések száma nyolcszorosára nőtt a bejelentés óta. Csongrádi Richárd  pénzügyi szakértő szerint az árak akár 20–30 százalékkal is emelkedhetnek, ezért aki vásárolni tervez, annak érdemes mielőbb lépnie. A jogosultsági feltételek rugalmasabbak a korábbiaknál, de az adminisztráció összetett és időigényes. A maximum vételár lakásnál 100, családi háznál 150 millió forint. A program várhatóan jelentős hatást gyakorol a lakáspiacra, különösen Budapesten, ahol egyes kerületeken már most 65 százalékkal nőtt a kereslet.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Összefogással javítható a magyar hagyma piaci pozíciója

Élelmiszeripar
Az időjárás is kedvezett idén a hazai hagymatermesztésnek. A jó szezon azonban nem csak hazánkra jellemző, európai versenytársaink is kiváló termést várnak, ami akár túlkínálathoz és dömpingárakhoz is vezethet. A magyar hagyma versenyképessége elsősorban megfelelő fajtahasználattal, a tárolókapacitások fejlesztésével, illetve a termelők összefogásának erősítésével növelhető.
Tovább

Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET

Gazdaság
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.
Tovább

Devizapiac – Erősödött kissé reggelre a forint

Gazdaság
Az euróval és a svájci frankkal szemben kissé erősödött, a dollár ellenében nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

Dráguló ingatlanok és hitelroham: indul az Otthon Start

Gazdaság
Szeptember 1-jén indul az államilag támogatott Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamattal kínál lakáshitelt. A Banknavigator.hu szerint példátlan az érdeklődés: a hitelkeresések száma nyolcszorosára nőtt a bejelentés óta. Csongrádi Richárd  pénzügyi szakértő szerint az árak akár 20–30 százalékkal is emelkedhetnek, ezért aki vásárolni tervez, annak érdemes mielőbb lépnie. A jogosultsági feltételek rugalmasabbak a korábbiaknál, de az adminisztráció összetett és időigényes. A maximum vételár lakásnál 100, családi háznál 150 millió forint. A program várhatóan jelentős hatást gyakorol a lakáspiacra, különösen Budapesten, ahol egyes kerületeken már most 65 százalékkal nőtt a kereslet.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.
Tovább
Gazdaság

Devizapiac – Erősödött kissé reggelre a forint

Az euróval és a svájci frankkal szemben kissé erősödött, a dollár ellenében nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Gazdaság

Dráguló ingatlanok és hitelroham: indul az Otthon Start

Szeptember 1-jén indul az államilag támogatott Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamattal kínál lakáshitelt. A Banknavigator.hu szerint példátlan az érdeklődés: a hitelkeresések száma nyolcszorosára nőtt a bejelentés óta. Csongrádi Richárd  pénzügyi szakértő szerint az árak akár 20–30 százalékkal is emelkedhetnek, ezért aki vásárolni tervez, annak érdemes mielőbb lépnie. A jogosultsági feltételek rugalmasabbak a korábbiaknál, de az adminisztráció összetett és időigényes. A maximum vételár lakásnál 100, családi háznál 150 millió forint. A program várhatóan jelentős hatást gyakorol a lakáspiacra, különösen Budapesten, ahol egyes kerületeken már most 65 százalékkal nőtt a kereslet.
Tovább
Gazdaság

Veszélyes lehet trükközni az Otthon Start hitellel

Az Otthon Start meghirdetése óta a lakáspiacon élénk a forgalom, és sokan próbálják a maximumot kihozni az új támogatási rendszerből.
Tovább
Hírek

Iskolába e-rollerrel? 5 fontos tipp Bécstől a biztonságos közlekedéshez

Ahogy egyre több gyerek választja az elektromos rollert az iskolába menet, úgy válik egyre fontosabbá a biztonságos közlekedésre való felkészülés is.
Tovább
Gazdaság

Bank360: Nem elég az átlagbér a lakástámogatások kimaxolásához

A szeptemberben induló Otthon Start lakáshitellel akár 150 millió forintos ingatlant is vásárolhatnak vagy építhetnek az igénylők. Egy ekkora értékű ingatlanhoz azonban a minimum önerővel számolva már piaci lakáshitel felvételére is szükség van, és a törlesztőrészlet is kifejezetten magas lesz.
Tovább
Bank

MNB: új eszközzel segíti a banki díjak összehasonlítását a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját.
Tovább
Cégvilág

A Shell továbbra is a világ legértékesebb olaj- és gázmárkája

A Shell megtartotta vezető helyét a világ legdrágább olaj- és gázmárkáinak listáján, annak ellenére, hogy értéke egy év alatt 10 százalékkal, 45,4 milliárd dollárra csökkent - áll a Brand Finance elemző cég jelentésében.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább
Pénzvilág

Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Összefogással javítható a magyar hagyma piaci pozíciója

Az időjárás is kedvezett idén a hazai hagymatermesztésnek. A jó szezon azonban nem csak hazánkra jellemző, európai versenytársaink is kiváló termést várnak, ami akár túlkínálathoz és dömpingárakhoz is vezethet. A magyar hagyma versenyképessége elsősorban megfelelő fajtahasználattal, a tárolókapacitások fejlesztésével, illetve a termelők összefogásának erősítésével növelhető.

Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.
© 2025 | www.azuzlet.hu