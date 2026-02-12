Összehangolt akcióban globális online piactereket vizsgál az NKFH és az NNGYK

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egyedülálló, országos szintű összehangolt akciót indított a harmadik országból érkező termékek átfogó fogyasztóvédelmi ellenőrzése keretében – közölte a központ csütörtökön közleményében.

A közlemény szerint a hatósági tapasztalatok azt mutatják, hogy a harmadik országból, elsősorban online piacterekről rendelt árucikkek esetében jelentősen magasabb a kifogásolási, nem megfelelőségi arány, mint az Európai Unióból származó termékeknél.

Kifejtették, hogy a közös akció során a TEMU, a SHEIN, az AliExpress és az Alibaba felületeiről próbavásárlás útján beszerzett 100 termék laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése valósul meg.

Ha egy termék nem teljesíti a jogszabályi követelményeket vagy veszélyesnek bizonyul, gondoskodnak róla, hogy eltávolítsák azt a platformról, ezzel hatékonyan megelőzhető, hogy a fogyasztók olyan importtermékhez jussanak, amelyek kockázatot jelenthetnek az egészségükre vagy biztonságukra – emelték ki.

Az ellenőrzések során a két hatóság 50-50, elsősorban a családok körében népszerű, a háztartásokban gyakran előforduló termékeket vizsgálja.

Az NKHF így különféle játékokat – a plüssfiguráktól a műanyag és zenei játékokon át a bébi csörgőkig -, valamint a gyakran rendelt elektronikai cikkeket, például LED-es lámpákat, töltőket, ventilátorokat, hajszárítókat továbbá a mindennapi használatban elterjedt piperetáskákat vesz górcső alá.

Ezzel párhuzamosan az NNGYK azon termékekre fókuszál, amelyek elsősorban vegyi anyag tartalmuk miatt jelenthetnek veszélyt a fogyasztókra, így többek között ékszereket, illatosítókat, műanyag termékeket és különféle háztartásvegyipari termékeket ellenőriznek, esnek át laboratóriumi vizsgálaton – közölték.

Az NKFH és az NNGYK az ellenőrzések eredményeit az elkövetkező hetekben rendszeres időközönként közzéteszi a honlapján és a közösségi médiában – áll a közleményben.