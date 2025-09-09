Kezdőlap Hírek Öt lövés, három gumiabroncs, nulla kifogás - jótékonysági kihívás ismert focistákkal
Öt lövés, három gumiabroncs, nulla kifogás – jótékonysági kihívás ismert focistákkal

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A sport összetartó erejét és a társadalmi felelősségvállalás fontosságát mutatta meg idén nyáron a MARSO Kft. #marsochallenge elnevezésű kampánya. A kezdeményezésben tizenegy ismert labdarúgó vett részt Rudolf Gergely 28-szoros magyar válogatott játékos társaságában. A kihívás egyszerűnek tűnt, de annál nagyobb ügyet szolgált: öt rúgásból három különböző helyre elhelyezett gumiabroncsba kellett betalálni, kifogások nélkül.

A futballisták nemcsak a feladatot teljesítették, hanem közösen aláírták a magyar válogatott egyik mezét is. Ez a relikvia szeptember 20-ig online liciten érhető el, a befolyt összeget pedig a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány javára ajánlják fel. Az alapítvány több évtizede dolgozik azon, hogy fogyatékossággal élő emberek családias környezetben élhessenek, munkát vállalhassanak és részt vehessenek kulturális programokban. A támogatás most a „Vackor ház” közösségi terének megújítását szolgálja.

A kampány során Rudolf Gergely olyan városokba látogatott el, ahol MARSO szervizpont működik. Így találkozhatott többek között Tisza Tiborral Debrecenben, Lipták Zoltánnal Győrben, Torghelle Sándorral Budapesten, vagy éppen Nagy Dominikkal Nyíregyházán. A sorozathoz 11 jól ismert, egykori válogatott focista – Rudolf Gergely (Nyíregyháza), 28-szoros válogatott labdarúgó, Tisza Tibor (Debrecen), 5-szörös válogatott labdarúgó, Lipták Zoltán (Győr), 18-szoros válogatott labdarúgó, Torghelle Sándor (Budapest), 42-szeres válogatott labdarúgó, Pálinkás Gergő (Kecskemét), a Kecskeméti TE csatára, Koman Vladimir (Szombathely), 36-szoros válogatott labdarúgó, a Dorogi FC játékosa, Viczián Ádám (Békéscsaba), a Békéscsaba 1912 Előre védője, Völgyi Dániel (Szeged), volt korosztályos válogatott és magyar bajnok labdarúgó, Pogacsics Krisztián (Pécs), volt magyar labdarúgókapus, jelenlegi kapusedző (PMFC), Nagy Dominik (Nyíregyháza), 10-szeres magyar válogatott labdarúgó, a Nyíregyháza Spartacus csapatkapitánya, Priskin Tamás (Budapest) 63-szoros magyar válogatott labdarúgó, a Gyirmót FC Győr játékosa csatlakozott Szombathelytől Pécsig és Kecskeméttől Békéscsabáig, míg a kihívás titkos résztvevője a szeptemberi VIDOR Fesztiválon mutatkozik.

A #marsochallenge forgatásai több mint ötezer kilométer autózással jártak, és számos hazai sportpályán készültek a videók. A helyszínek között volt a Nyíregyháza Spartacus edzőpályája, a Honvéd Akadémia, a Győri ETO FC stadionja vagy a Pécsi Mecsek FC pályája. A helyszínek mindegyikét önként és térítésmentesen biztosították a szervezők számára.

A kampány nem csupán játék volt: példát mutatott arra, hogy a sport és az összefogás valódi közösségi értékeket teremthet. Az aláírt válogatott mez licitje egyszerre szimbolizálja a futballisták elkötelezettségét és azt a célt, hogy minél több rászoruló ember élhessen méltóbb, közösségben gazdagabb életet.

