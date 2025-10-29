Öt milliárd dolláros veszteséget jelentett a Boeingnek a sokat késlekedő 777X program

A Boeing, az Egyesült Államok repülőgépgyártó óriása, továbbra is nehézségekkel küzd. A vállalat elhalasztotta a régóta késlekedő 777X repülőgép-program első szállítását 2027-re, és a vártnál nagyobb, 5 milliárd dolláros terhet könyvelt el.

A 777X kritikus fontosságú a Boeing hosszú távú szélestörzsű stratégiája szempontjából, amelyet korábban a 747-es és 777-es gépei uraltak. Azonban az ismétlődő tanúsítási és gyártási késedelmek évekkel eltolták a szállításokat, ezzel több mint 15 milliárd dollárnyi terhet halmoztak fel, és megterhelték a vállalat pénzügyeit, miközben teret engedtek a rivális Airbus A350-esének a nemzetközi utazási kedv fellendülése közben.

A vállalat több mint 4000 repülési tesztórát hajtott végre, ami több mint kétszerese egy tipikus program óraszámának – mondta Ortberg egy szerdai elemzői konferenciahíváson, hozzátéve: “Még mindig jelentős része van hátra a repülési teszt tanúsítási programnak.”

Az elemzők számítottak egy jelentős 777X programterhelésre, amely magában foglalja a késedelmes szállítások miatt az ügyfeleknek járó kötbéreket is.

Richard Aboulafia, az AeroDynamic Advisory ügyvezető igazgatója szerint a teher nagyobb volt, mint az általa várt 2-4 milliárd dollár. Bár nem számít arra, hogy a teher anyagilag megbénítja az adósságokkal terhelt Boeinget, “felveti a kérdést, hogy várható-e még több meglepetés”.