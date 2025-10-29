Kezdőlap Menedzser-Kihívások Öt milliárd dolláros veszteséget jelentett a Boeingnek a sokat késlekedő 777X program
Menedzser-Kihívások
Öt milliárd dolláros veszteséget jelentett a Boeingnek a sokat késlekedő 777X program

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu
A Boeing, az Egyesült Államok repülőgépgyártó óriása, továbbra is nehézségekkel küzd. A vállalat elhalasztotta a régóta késlekedő 777X repülőgép-program első szállítását 2027-re, és a vártnál nagyobb, 5 milliárd dolláros terhet könyvelt el.
A 777X kritikus fontosságú a Boeing hosszú távú szélestörzsű stratégiája szempontjából, amelyet korábban a 747-es és 777-es gépei uraltak. Azonban az ismétlődő tanúsítási és gyártási késedelmek évekkel eltolták a szállításokat, ezzel több mint 15 milliárd dollárnyi terhet halmoztak fel, és megterhelték a vállalat pénzügyeit, miközben teret engedtek a rivális Airbus A350-esének a nemzetközi utazási kedv fellendülése közben.
Múlt hónapban Kelly Ortberg vezérigazgató elmondta, hogy a vállalat lemaradásban van a gép tanúsításával, mondván, hogy egy “hegynyi munka” van még hátra – írja a Reuters.
A vállalat több mint 4000 repülési tesztórát hajtott végre, ami több mint kétszerese egy tipikus program óraszámának – mondta Ortberg egy szerdai elemzői konferenciahíváson, hozzátéve: “Még mindig jelentős része van hátra a repülési teszt tanúsítási programnak.”
Az elemzők számítottak egy jelentős 777X programterhelésre, amely magában foglalja a késedelmes szállítások miatt az ügyfeleknek járó kötbéreket is.
A Boeing részvényei 4%-ot estek.
Richard Aboulafia, az AeroDynamic Advisory ügyvezető igazgatója szerint a teher nagyobb volt, mint az általa várt 2-4 milliárd dollár. Bár nem számít arra, hogy a teher anyagilag megbénítja az adósságokkal terhelt Boeinget, “felveti a kérdést, hogy várható-e még több meglepetés”.
Ortberg azt mondta az elemzőknek, hogy a teher azért nagy, mert “nem akarja, hogy ez folyamatos negyedéves problémát jelentsen számukra”, és számolnak a potenciális ellátási lánc kihívásaival is.
A késedelmek és terhek részben összefüggnek azzal, hogy a Boeing egy kulcsfontosságú mérföldkőre vár a végső tanúsítás előtt – mondta két, az ügyet ismerő forrás.
Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) nem volt azonnal elérhető kommentár céljából.
Akut verseny a szélestörzsű piacon
A szélestörzsű repülőgépek piacán az ellátási hiány “rendkívül akut” – figyelmeztetett nemrég Aengus Kelly, a világ legnagyobb lízingcégének, az AerCap (AER.N) vezérigazgatója.
Habár a Lufthansa nem kívánt nyilatkozni a 777X késedelmei kapcsán, többször panaszkodott a Boeing szállítási késedelmei miatt, azzal érvelve, hogy a lassulás megakadályozza a légitársaságot abban, hogy megújítsa elöregedő flottáját és csökkentse az üzemanyagköltségeket.
Ugyanakkor a Boeing szabad cash flow-ja 238 millió dollárral pozitívba fordult a negyedévben, először 2023 óta. A Boeing és az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma közötti megállapodás, amely elkerüli a két 737 MAX balesettel kapcsolatos büntetőeljárást, mintegy 700 millió dollár bírságot takarított meg a vállalatnak, amelyet várhatóan ebben a negyedévben kellett volna kifizetnie.
Fotók:Boeing.com

