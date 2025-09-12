Ott voltunk az első Polish Experience Forumon

A Lengyel Idegenforgalmi Szervezet magyarországi képviselete és a Hotelpremio Group koprodukciójában, hagyományteremtő szándékkal, született meg az első Polish Experience Forum, ahol ezúttal 3 lengyel régió, attrakcióik és több mint 2 tucat lengyel szálláshely mutatkozott be és találkozott a hazai utazási irodák és céges utazásszervezők képviselőivel, valamint a sajtó munkatársaival, influenszerekkel is.

A 100 fős eseménynek az idei évben, a főváros új, úszó helyszíne a River Diva és luxuskörnyezete adott otthont. A rendezvény délután háromtól este kilenc óráig tartott és a magyar vendégek nemcsak elképzelhették a lengyel régiók és turisztikai szolgáltatók termékeit, hanem érzékelhették is azokat. Ugyanis a kiállítók magukkal hozták jellegzetes ételeik és italaik ízét, illataikat, egyedi krémjeiket, helyi különlegességeiket. Így a prezentációkat és panelbeszélgetést követő workshop közben, minden résztvevő belekóstolhatott a kirobbanó formában lévő lengyel turizmus jellegzetes ízeibe és hazavihetett magával pl. egy-egy a lengyel tengerpartról származó (Gdanski régiónak köszönhetően) borostyánkövet, vagy megkóstolhatta és magával is vihette a zakopanei hegyvidék füstölt sajtját az oscypeket vörösáfonyával– de a wieliczkai sóbánya lestyános sójával is ízesíthette az ételeit. A prezentációkat és a workshopot egy közel 2 órás, vacsorával összekötött budapesti hajós városnéző program követte, a lengyel vendégek nagy örömére.

A különleges workshop házigazdája: a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet, melynek vezetőjétől Farkas Melindától megtudhattuk, hogy idén is rekordszámokat produkált a magyar küldőpiac 20% túllépve a tavalyi év aktuális számait, amelynek nagyrésze még mindig a kis-lengyelországi régióban jelentkezik. Ebben nagy szerepe van az elmúlt 2,5 év folyamatos aktivitásainak és a lengyel turisztikai szolgáltatók régiónkban szinte verhetetlen ár-érték arányú szolgáltatásainak.

A Lengyel Idegenforgalmi Szervezet 2023 májusától működik újra Magyarországon, ez idő alatt két komolyabb workshopot is tartott már Budapesten és vidéken is, a lelkes régiók, lengyel szolgáltatók részvételével.

Az elindulástól számos olyan influenszer és intézményi együttműködés, sajtómegjelenés, aktív turisztikai kampány, outdoor vagy rádiós promóció, közel 60 study tour és fesztiválokon, külső helyszíneken való megjelenés van a POT magyarországi tevékenysége mögött. A cél továbbra is Lengyelország megismertetése, megszerettetése, az új és dinamikusan változó és fejlődő Lengyelország fókuszba helyezése.

Az esemény egyik szervezője a Hotelpremio csoportot képviselő Révész Róbert szerint a szokatlan ötletet az elmúlt évtized egyre láthatóbb és érezhetőbb lengyel hotelfejlesztései ihlették, hiszen olyan szállodai szolgáltatók jelentek meg a piacon, amelyek a Lengyelországba látogatókat minőségi szolgáltatásaikkal és a magyar pénztárca barát áraikkal is lenyűgözték, bármelyik régióban is jártunk.

A nagy helyi láncok közül képviseltette magát a zakopanei Nosalowy, az egész országban megtalálható 25 házat üzemeltető Destigo Hotels, a 11 tagból álló Grano Hotels, a 4 hotelt és 131 apartmant üzemeltető Grupa Hotelova & PI Apartmants és persze a 2026- ban Budapesten is házat nyitó PURO hotels vagy a nemzetközi Marriott lánc gdyniai és wroclawi háza. Rajtuk kívül pedig olyan szállás különlegességek is megjelentek, mint az 5* varsói NOBU Hotel vagy akár a nagy múltú varsói Hotel Bristol. Mind-mind olyan szálláshely, amely számol és számít a magyar piacra.

A Polish Experience Fórumon idén három régió képviseltette magát. A tavalyról már megismert és a magyarok között legfelkapottabb Małopolska, azaz a Kis-Lengyelországi Vajdaság, amelynek turisztikai hivatala jelen volt újra. Az aktív turizmus, a Krakkón és Zakopánén túli lehetőségek, a gasztronómia évről évre egyre több magyar látogatót vonz dél-Lengyelországba, ahol

A régió számos szolgáltatót és városi képviseletet hozott magával, jelen voltak közép-kelet Európa legnagyobb vidámparkjából az Energylandiából, a Gorce Kapuja Lombkoronasétány és Oktatási Központból, amely családok számára nyáron-télen rengeteg lehetőséget kínál, de képviseltette magát a Chocholówi Fürdőkomplexum, a Lengyel Hegyi Felvonók Társasága a PKL, ahova pl. a Gubalówka sikló és a Gáspár-csúcsra közlekedő kabinos felvonók is tartoznak, illetve a magyarok számára Bem apó szülővárosaként ismert és szeretett Tarnów városa, melyet a legmagyarabb lengyel városnak is hívnak, valamint Szczawnica gyógyüdülő városa is, amely a Dunajeci tutajozásról, ivókúrára használható gyógyvizeiről és a redykről, vagyis a juhok tavaszi és őszi ünnepélyes legelőre hajtásáról híres.

A megnövekedett számok mögött a július 2-vel indult heti három Wizz Air járat is megtalálható, mely Gdansk városába közlekedik, szinte teltházzal. A Hármasváros, azaz Gdansk, Gdynia és Sopot, valamint az egész Pomerániai régió, ahova a pl. Slowinski Nemzeti Park, vagy Malbork is tartozik szinte azonnal hatalmas népszerűségre tettek szert a járat indítással. Most először képviselteti magát a Pomerániai Turisztikai Hivatal magyarországi workshopon. Az utazási irodák és a sajtó számára is fontos új desztináció kapott lehetőséget bemutatkozni, hiszen az északi területek egyre nagyobb szerephez jutnak majd a jövőben.

Lublin városa 2029-re elnyerte az Európa Kulturális fővárosa címet, amelyre az előkészületek már most elkezdődtek, a kelet-lengyel város egyre nagyobb reflektorfénybe kerül az elkövetkező években.

A rendezvény 3 részből állt, az elsőben bemutatkoztak a szervezők, a szállodák és a desztinációk, majd egy panelbeszélgetés keretein belül, amelyen meghívott vendégként részt vett Jarosław Bajaczyk a Lengyel Intézet igazgatója, valamit Wiśniewski Anna, a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara igazgatója is jelen volt arra keresték a választ, hogy más desztinációkkal összehasonlítva miért növekszik a magyar kiutazók száma közel 20% al az év aktuális időszakáig.

Ezen kívül a beszélgetés két fő irányvonala a lengyel gazdaság és turizmus fantasztikus fejlődése, illetve a lengyel-magyar barátság szerepe a turizmusban. Minden lengyel vendég egyetértett abban, hogy a két nép barátsága rendkívül fontos alappillére az együttműködésnek, de az elhangzottak alapján megállapíthatjuk, hogy a növekvő számú légi, a rohamosan fejlődő vasúti és közúti összeköttetések, a nagy változáson keresztülment lengyel gasztronómia és szállodaipar vagy a POT (Lengyel Turisztikai Hivatal) folyamatos jelenléte és aktivitása mind a siker recept részét képezik.

A 3. részt, maga az érzékelésen alapuló workshop adta, ahol mind a 22 kiállítóval tudtak egyeztetni a meghívott vendégek.

A szakmai részt egy tudás alapú online kvíz zárta a régiók és szállodák által feltett becsapós kérdésekkel, ahol a legjobban figyelő szakemberek fantasztikus nyereményeket, szálloda vouchereket, ajándékcsomagokat, belépőjegyeket vihettek haza az ezt követő vacsora és hajós városnézés után.

A lengyel és hazai résztvevők egyöntetű tapasztalata alapján, az eseményt 2026ban folytatni fogják.