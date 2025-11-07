Kezdőlap Hírek Otthon Start Program két hónap után: így látják a bankok a kölcsön...
Otthon Start Program két hónap után: így látják a bankok a kölcsön jövőjét

AzÜzlet.hu

forrás: Pixabay

A Bank360 által megkérdezett bankok mindegyike továbbra is jelentős érdeklődésről számolt be az Otthon Start Programmal kapcsolatban, jóllehet néhány hitelintézet érzékel némi visszaesést a szeptember eleji rohamhoz képest. Az elutasított ügyletek aránya mindenhol minimális, már a hitelkérelem benyújtása előtti tájékoztatás során sikerül kiszűrni a problémás eseteket. A bankok a jelenlegi módosítások közül jelentős hatást várnak a résztulajdon kivásárlása előtt megnyíló lehetőségtől, míg a testvérek adóstársként való bevonása szerintük csak kevésbé fogja növelni az ügyféligényt. A Bank360 összegyűjtötte az Otthon Start Program első két hónapjának banki tapasztalatait.

Rendkívül nagy ügyfélérdeklődés kísérte az Otthon Start Program indulását, ebben minden, a Bank360 által megkérdezett bank egyetértett. Bár az első hetek rohamát követően több bank is az érdeklődés enyhe csökkenését érzékelte, ez leginkább csak az online, telefonos és bankfiókos megkeresésekre vonatkozik, a beadott igénylések számában jellemzően nem érzékeltek visszaesést a hitelintézetek. Az ügyfelek már a program indulása előtti hetekben is nagy számban érdeklődtek a jogosultsági feltételekkel kapcsolatban, valamint már akkor megindultak az előzetes értékbecslések. Ennek is köszönhető, hogy a bankok igen alacsony elutasítási arányról számoltak be, ugyanis az esetek túlnyomó többségében csak a valóban működőképes igények jutottak el a benyújtásig.

Egyre többen használják ki a 10 százalékos önerőt

Szinte minden hitelintézet kiemelte, hogy a 10%-os önerő lehetősége nagy érdeklődést váltott ki az ügyfelek körében. Az OTP Banknál például az ügyletek körülbelül 10%-a rendelkezett 10%-os önerővel, míg a K&H Bank arról számolt be, hogy a folyósított ügyletek 28%-a volt 20% önerő alatti. Utóbbihoz hasonló arányokról számolt be az Erste Bank is – náluk az ügyletek 25-30%-ában éltek a 10%-os önerő lehetőségével.

A bankok azt is elárulták, hogy a vételár és a forgalmi érték közötti eltérést 20%-ban maximalizáló kikötés a gyakorlatban nem szokott problémát okozni, az előzetes értékbecsléseknek hála ugyanis az ügyfelek reálisan mérik fel a megvásárolni kívánt ingatlanok valós értékét. Az UniCredit Bank például arról számolt be, hogy a benyújtott igénylések 80%-ánál fel sem merül, hogy ez a kikötés esetleg problémát okozhat.

A Bank360 kérdésére az MBH Bank azt is elárulta, hogy az otthon startos ügyfelek átlagéletkora 36 év, az átlagos futamidő pedig 23 év. A megvásárolni kívánt ingatlanok túlnyomó többsége, 91%-a használt lakás, míg új lakások vásárlására a kérelmek 4%-a, építkezésre pedig 5%-a irányul. A megvásárolni kívánt ingatlanok átlagos értéke 43 millió forint volt az első hetekben. A hitelfelvevők közel fele, 47%-a adóstárs nélkül vág bele a hitelfelvételbe, míg 53% adóstárssal együtt vesz fel hitelt. Az egyedülálló hiteligénylők magas aránya ellenére a bank tájékoztatása szerint sok ügyfél más konstrukciókkal, úgy mint CSOK Plusszal, babaváró hitellel vagy éppen piaci hitellel együtt igényli az Otthon Startot.

Az átlagos hitelösszeg az MBH Banknál közel 33 millió forint. Ez az összeg a fővárosban magasabb, 38 millió forint, míg vidéken 31 millió forint körüli átlagösszegről beszélhetünk. A területi megoszlással kapcsolatban azt is elárulták, hogy a tranzakciók 24%-ára a fővárosban, közel háromnegyede pedig Budapesten kívül valósult meg.

A hitelintézetek tapasztalatai alapján gondot jelent, hogy az ügyfelek egyre nehezebben találnak olyan lakást, amely a program feltételeinek, valamint a lakásvásárlók igényeinek is megfelel. Erről több bank, például a Gránit Bank és a MagNet Bank is beszámolt. A hitelintézetek szerint a kölcsönigénylések számát a jövőben az ingatlanpiaci helyzet fogja meghatározni.

Ezt várják a bankok a módosításoktól

A bankok szinte kivétel nélkül úgy látják, hogy a közelgő módosítások közül a résztulajdon kivásárlásának lehetősége jelentős újítás lesz, amely érdemben növelheti az ügyféligényt. Ennek oka, hogy örökölt ingatlanok esetében gyakori a tulajdonrészek kivásárlásának igénye, amely lehetőség iránt eddig is jelentős számban érdeklődtek az ügyfelek.

A testvérek adóstársként való bevonásától azonban már jóval szerényebb hatást várnak a hitelintézetek, amelyek szinte kivétel nélkül arról számoltak be, hogy korábban sem volt jellemző, hogy a testvérpárok közösen vettek volna fel lakáshitelt, vagy akár csak érdeklődtek volna ennek lehetősége felől. Ezzel kapcsolatban egyedül a CIB Bank nyilatkozott úgy, hogy ez a könnyítés is hozhat nagyobb hatást, mondván, az újabb célcsoport bevonása újabb keresletet generálhat, illetve ők úgy is érzékelték, hogy van kimutatható ügyfélérdeklődés a módosítással kapcsolatban.

