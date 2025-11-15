Kezdőlap Gazdaság Otthon Start Program: számos változás élesedik mától
Otthon Start Program: számos változás élesedik mától

November 15-én hatályba lépett két rendelet, amelyek az Otthon Start Program és a CSOK Plusz szabályait módosítják. A változások a támogatott lakáshitelek feltételeit lazítják, így több ügyfél válhat jogosulttá, illetve olyan esetekben is igénybe vehetők lesznek a támogatások, amelyek korábban kizártak voltak – írja közleményében a Bank360.

Az Otthon Start Programon belül többé már nem kizáró ok, ha az igénylést megelőző 10 évben az igénylőnek olyan lakóingatlana volt, amelyet lebontottak vagy amelynek bontását elrendelte a hatóság. Ezzel kapcsolatban az eredeti rendeletben csupán az építési hatóság elrendelte, engedélyezte kifejezés szerepelt. Az sem jelent problémát, ha az igénylőnek két belterületi ingatlanban is 50%-ot meg nem haladó tulajdonrésze volt, feltéve, hogy a második megszerzésétől számított 180 napon belül megszűnt az első ingatlanban a tulajdonjoga.

A haszonélvezettel terhelt ingatlanok szabálya is módosult: eddig csak azok az ingatlanok nem zárták ki az igénylőt a jogosultak köréből, amelyeket haszonélvezettel terhelten szereztek meg és a haszonélvező a hiteligényléskor is ott lakott. Mostantól az elidegenített ingatlanokra is kiterjed a kedvezmény, amennyiben az elidegenítéskor ugyanaz a haszonélvező lakott az ingatlanban, mint annak megvásárlásakor. Így azok is jogosultak lehetnek a támogatott lakáshitelre, akik a hiteligénylés előtt eladták haszonélvezettel terhelt ingatlanjukat.

Építési hitelek változásai

Az OSP lakáshitele felhasználhatóvá vált a 2022 előtt egyszerű bejelentéssel vagy végleges építési engedéllyel megkezdett építkezésekre is. Kikerült a 2022-es feltétel az új ingatlanok vásárlásánál is. A szakaszos folyósítás rugalmasabb lett: megfelelő pótfedezet esetén a részletek akár előzetesen is kifizethetők, sőt az első részlet önerő beépítése előtt is folyósítható, ha az nem haladja meg a hitel 30%-át.

TB-jogviszony változások

Továbbra is két év TB-jogviszony szükséges, de mostantól az EGT-államok területén uniós intézményben dolgozó magyar állampolgárok is jogosultak lesznek a kedvezményes hitelre. Bizonyos esetekben már nem kell megfelelni a TB-feltételnek: ha az igénylő gyerekek otthongondozási díját vagy ápolási díjat kap, illetve ha megváltozott munkaképességű.

Korábbi támogatás visszafizetése

Már nem kizáró ok, ha az igénylőnek az elmúlt 3 évben vissza kellett fizetnie korábbi támogatását, feltéve, hogy a visszafizetés oka nem teljesített gyerekvállalás volt, és méltányossági kérelmét elfogadta a kormányhivatal.

Testvér is lehet adóstárs

Mostantól a testvér is bevonható adóstársként, ráadásul enyhébb feltételekkel: nem kell első lakásszerzőnek lennie, és a TB-feltétel sem vonatkozik rá. Ugyanakkor teljesítenie kell a büntetlen előéletre és köztartozásmentességre vonatkozó szabályokat. Fontos, hogy aki már adóstárs OSP-hitelnél, később maga nem igényelhet ilyen hitelt. A bankok szerint egyébként ennek a módosításnak várhatóan korlátozott gyakorlati hatása lesz.

Önkormányzati lakások és résztulajdon vásárlása

OSP-hitelből ezentúl akár jelentős árengedménnyel is megvásárolhatók az önkormányzati lakások, mivel már nem kötelező tartani a 20%-os értékkülönbség szabályát. Résztulajdon vásárlására is felhasználható a hitel, ha az igénylő örökléssel jutott a tulajdonrészhez. Nem kizáró ok, ha az eladó közeli hozzátartozó, feltétel viszont, hogy az ügylet végére az adós legyen az ingatlan egyedüli tulajdonosa.

Változások a CSOK Pluszban

A CSOK Plusz és az OSP szabályai tovább harmonizálódnak: ha valaki mindkét hitelt szeretné igénybe venni egy ingatlan megvásárlásához, akkor az ingatlannak meg kell felelnie a CSOK Plusz által előírt minimális alapterületnek (az ingatlan jellege és a gyerekek száma alapján).

Módosult az első közös lakásszerzők definíciója is. November 15-től azok számítanak első közös lakásszerzőknek, akik a hitelkérelem benyújtásakor és korábban sem rendelkeztek közös tulajdonnal ugyanabban a magyarországi lakásban. Erről teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk.

