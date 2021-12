Ötvenéves jubileumát ünnepli az Óbudai Autójavító Kft.

Ötven évvel ezelőtt, 1971. november 12-én kezdte meg működését a budapesti Mozaik utcában az azóta emblematikussá vált Óbudai Autójavító, amely ma Audi, Volkswagen, Volkswagen Haszonjárművek és DasWeltauto márkakereskedésként, valamint Audi, Seat, Škoda, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkaszervizként működik, magába foglalva Magyarország egyetlen Audi Centrumát is.

Az Óbudai Autójavító Kft. ikonikus szerepet tölt be a magyarországi autókereskedelem történetében, hiszen ez az ország legrégebb ideje működő autókereskedése és szervize. Az óbudai Mozaik utcában lévő telephely 1971. november 12-én hivatalos Volkswagen márkaszervizként kezdte meg működését, az Autófenntartó Ipari Tröszt (AFIT) és a Volkswagen közös vállalkozásaként. A 24 állásos szerelőműhelyt azt követően építették fel, hogy Magyarország és a Volkswagen AG között megállapodás született 10 ezer Volkswagen Bogár beszerzéséről, amelyet a magyar állam ipari termékekkel ellentételezett. Ezek, és a Magyarországon már akkor futó Volkswagen járművek szervizelését végezte a kor legmodernebb technikájával felszerelt műhely, amelynek keretében kelet-európai Volkswagen-szerelőket képző nemzetközi iskola is működött.

Miután a megszűnt a magyarországi autójavításért addig felelő AFIT, a műhely 1983-ban önálló jogi személyként Volkswagen Óbudai Autójavító Vállalattá alakult át, amelyet az akkori üzemvezető, a cégnél a kezdetektől fogva jelen lévő Krénusz Ferenc irányított vállalati igazgatóként. 1990-ben az akkor már autókereskedéssel is foglalkozó műhely dolgozói kivásárlással privát céggé alakult. Az Óbudai Autójavító Kft. ügyvezető igazgatója a főrészvényes Krénusz Ferenc lett, aki azóta is irányítja a céget. Az Óbudai Autójavító Kft. volt az 1991-ben megalakult Porsche Hungaria Kft. első szerződéses partnere.

A folyamatos építkezésnek és fejlődésnek köszönhetően a Mozaik utca 1-3. alatt immár négy autószalon (Audi, Volkswagen, Volkswagen Haszonjárművek és Das WeltAuto), valamint három szerviz (köztük egy speciálisan az elektromos autók javítására felszerelve) várja az ügyfeleket. Közülük is kiemelkedik Magyarország egyetlen Audi Centruma: a 2010-ben megnyílt, 4000 négyzetméteres épület világszínvonalú körülményekkel várja az ügyfeleket, akik egyszerre akár 18 autót tekinthetnek meg a szalonban, míg járművüket a 35 autó befogadására alkalmas, fűtött mélygarázsból vehetik át.

Az Óbudai Autójavító Kft. nem csak Budapesten van jelen: 1992-ben, Balatonfüreden nyílt meg a Csermely és Társa Kft. Volkswagen márkakereskedés, amelyben 49 százalékos tulajdonrésze van a cégnek, míg az 1996-ban, Veszprémben elindult Ring-Autó Kft. 100 százalékban az Óbudai Autójavító Kft. tulajdonában áll. Emellett 2008-ban a cég 46 százalékos részesedést szerzett az Autohaus R. Nixdorf Volkswagen márkakereskedésben, amelyet 2019-ig megtartott. A Dortmund melletti Hemerben működő céget 2018-ban a rangos Autobild szaklap elégedettségi felmérésében Németország legjobb autókereskedésének választották.

A számok imponálóak: az elmúlt 50 év alatt a teljes cégcsoport 72 ezer új autót értékesített, köztük 33 ezret Óbudán. Ez idő alatt a Mozaik utcában nem kevesebb, mint 1,35 millió autót szervizeltek!

A 10 ezer négyzetméter beépített területen működő Óbudai Autójavító Kft. szalonjaiban és szervizeiben jelenleg összesen 130 munkatárs dolgozik. Az Audi Centrumhoz tartozó szervizben átlagosan napi 20–25 autót tudnak javítani, míg a Volkswagen-szervizben napi 70–80 autó karbantartása lehetséges. Az Óbudai Autójavító Kft. többször első helyezést ért el a műszaki és ügyfélkapcsolati képességeket felmérő TWIN-Cup versenyek során, valamint elnyerte a Top Service Awardot is.

Az Óbudai Autójavító Kft. a hagyományosnak tekinthető szervizszolgáltatások mellett számos további szolgáltatást is nyújt ügyfeleinek: ilyen a gumiabroncs-kereskedés és -raktározás, tartozékok és kiegészítők forgalmazása, 24 órás autómentő szolgálat, hozom-viszem szolgáltatás, autóbérlés, csereautó biztosítása, biztosítási tanácsadás, hitelügyintézés, bankautomata, Audi Shop és Audi Exclusive értékesítési sarok. Mindezt Magyarország legnagyobb privát kereskedői raktárkészlete egészíti ki.

Az Óbudai Autójavító Kft.-nél mindig is odafigyeltek a folytonosságra, a fiatalabb kollégák együtt dolgoznak a cégnél régóta jelen lévő munkatársakkal. A jövőt az is biztosítja, hogy Krénusz Ferenc ügyvezető igazgató fia, Gábor a cég műszaki vezetője, míg lánya, Andrea az értékesítésért és a marketingért felel Harsay László kereskedelmi vezetővel együtt.

Az 50 éves vállalatnál továbbra is a folyamatos építkezésben és fejlődésben hisznek. Ennek megfelelően a jövőben új márkákkal szeretnék bővíteni az értékesítési portfóliójukat, tovább fejlesztik a jelenleg is az országos élvonalba tartozó elektromosautó-szervizt, valamint dolgoznak a bérautóflotta bővítésén. Felismerve a digitalizáció fontosságát, létrehozták a Konnektivitás Sarkot, ahol szakképzett kolléga segít az ügyfeleknek megismerkedni az Audi és Volkswagen modellek által kínált innovatív hálózati funkciókkal. A jövőben tovább szeretnék bővíteni ezt a szolgáltatást is.

„Az Óbudai Autójavító ékes példája annak, milyen az, amikor találkozik a kiváló értékesítői munka, a szaktudás, a tradíció, és az autók szeretete” – mondta az eseményen Németh Balázs, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója. Németh Balázs kifejtette, hogy az Óbudai Autójavító a Porsche Hungaria kereskedői hálózatának egyik kiemelkedő szereplője, amely komplex működésével és páratlan tudásával az országban példaértékűnek számít. Németh Balázs megköszönte Krénusz Ferencnek eddigi áldozatos munkáját és további sok sikert kívánt a kereskedés és márkaszervíz vezetéséhez.

„Ezekben az években hatalmas változások történnek a hazai és nemzetközi autópiacon: korszakok zárulnak és ezekkel párhuzamosan új fejezetek nyílnak az autóiparban. A 2020-as években a fókusz az elektromobilitási transzformáción lesz, melynek az Audi az egyik éllovasa” – mondta Zakariás Fruzsina, az Audi márkaigazgatója. „Az Óbudai Autójavító életében eltelt az első ötven év. Bízom abban, hogy még sok ehhez hasonló jubileumot ünnepelhet majd ez a létesítmény, amely nem csupán egy kiváló szervizközpontnak, hanem az Audi Centrum Budapestnek is otthont ad.”

„Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország legrégebb óta működő márkaszervizeként és kereskedéseként folyamatosan a legmagasabb minőségi és műszaki szinten szolgáljuk ki az ügyfeleinket. Az Óbudai Autójavító Kft. mindig is lépést tartott a technikai fejlődéssel, ami a kollégák folyamatos továbbképzésében is megnyilvánul. Aki betér hozzánk, biztos lehet abban, hogy ugyanolyan magas szintű kiszolgálásban lesz része, mint Nyugat-Európa legjobb kereskedéseiben és szervizeiben. És miközben megünnepeljük a múltunkat, lankadatlanul készülünk a jövőre: az elektromobilitás és a digitalizáció terén is az élvonalba akarunk tartozni” – mondta Krénusz Ferenc, az 50 éves Óbudai Autójavító Kft. ügyvezető igazgatója.