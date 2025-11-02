Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul – közölte az XTB befektetési szolgáltató pénteken az MTI-vel az Ipsos közreműködésével a befektetési szokásokról készített országos felmérése alapján.

Az ezer fős mintán végzett reprezentatív felmérés kimutatta, Magyarországon a felnőtt lakosság egyharmada (33 százaléka) rendelkezik valamilyen befektetéssel, a többség továbbra is az alacsony kockázatú, hagyományos megoldásokat részesíti előnyben, és sokan még mindig óvatosak a digitális platformokkal vagy az önálló pénzügyi döntéshozatallal kapcsolatban.

A befektetési formák közül messze a legnépszerűbb az állampapír, az érintettek 50 százaléka választja ezt az alacsony kockázatú eszközt. A befektetési alapok (25 százalék) és a részvények (24 százalék) szintén jelentős arányban szerepelnek, míg ingatlanba a válaszadók 21 százaléka fektet. Ezzel szemben a kriptovaluták és a tőzsdéken forgalmazott befektetési alapok (ETF-ek) továbbra is rétegtermékek, mindössze a befektetők körülbelül 10 százaléka foglalkozik ezekkel a volatilis eszközökkel.

A befektetők többsége továbbra is a bankokat használja elsődleges befektetési csatornaként, 51 százalékuk banki szolgáltatásokon keresztül kezeli portfólióját. Ezzel szemben mindössze 28 százalék használ befektetési applikációkat, annak ellenére, hogy ezek egyre szélesebb körben elérhetők. Ez a különbség szorosan összefügg a bizalommal: míg a befektetők 76 százaléka biztonságosnak tartja az online platformokat, a teljes lakosság körében ez az arány 40 százalék.

A válaszadók szerint a befektetés legfőbb motivációi a pénzügyi függetlenség, a magasabb hozam és az infláció elleni védelem. Ugyanakkor a legtöbben még vonzó ajánlatok esetén is legfeljebb havi 50 000 forintot fektetnének be. A válaszadók 16 százaléka egyáltalán nem fektetne be, ami azt jelzi, hogy a lakosság egy része teljesen távol marad a pénzügyi piacoktól. Ez az óvatos hozzáállás tükröződik abban is, hogy kevesen veszik igénybe pénzügyi tanácsadók segítségét vagy oktatási forrásokat.

