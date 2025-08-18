Kezdőlap Agrár Pályaorientációs tájékoztató napokat szervez a NAK
Pályaorientációs tájékoztató napokat szervez a NAK

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kiemelt feladataként országszerte pályaorientációs tájékoztató napokat szervez az agrárszakképzés, az agrárszakmák és -intézmények népszerűsítése céljából. A programsorozat elsősorban a szülőknek, valamint az érdeklődő pedagógusoknak (osztályfőnököknek, pályaorientációs kollégáknak) szól.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) jogszabályi felhatalmazás alapján közreműködik az ágazati pályaorientációs feladatok ellátásában. A vármegyei szakképzési referensek tapasztalata szerint az agrárium területével kapcsolatban a tanulók és szüleik számára nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű információ, nincs reális pályaképük, nem ismerik az agrárszakmákat/szakmairányokat, illetve a végzettség megszerzése utáni lehetőségeket, ezért elengedhetetlen a szakma- és iskolaválasztáshoz szükséges információforrások és a személyes segítség biztosítása.

A NAK felkérésére, az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) által „A pályaorientációs eszközrendszer vizsgálata az agrárszakképzésben résztvevők körében 2022” címmel készült tanulmány átfogóan vizsgálta a kérdéskört. A felmérés arra kereste a választ, hogy milyen motiváció áll az agrárszakképzésben tanulók pályaválasztási döntéseinek hátterében.  Az eredmények azt mutatják, hogy a családi útmutatás szerepe a legkardinálisabb a pályaválasztás kérdésében. A felmérésben résztvevő tanulók döntő többségénél az iskolaválasztással kapcsolatos döntéshozásában a szülők támogató szerepe mutatkozott a legkiemelkedőbbnek. A szülői iránymutatáson kívül a tanárok, osztályfőnökök befolyása is meghatározó jelentőségű.

Erre alapozva, a NAK és az Agrárszakképzési Centrumok 2025-ben közös szervezésű programok keretében elsősorban a szülők, valamint az érdeklődő pedagógusok megszólítására fókuszál.

A Pályaorientációs Tájékoztató Napokon az érdeklődők értékes információkhoz juthatnak az agrárszakképzés rendszeréről, az agráriumba történő vármegyei beiskolázási lehetőségekről, az agrárszakképzési intézményekről és szakmákról, a duális képzés lehetőségeiről, a duális partnerekről, a szakképzési munkaszerződésről, az ösztöndíjrendszerről, valamint a NAK pályaorientációs eszközeiről. Az eseményeken a vármegyei szakképzési referensek, a szakképző intézmények képviselői, a duális képzésben résztvevő gazdálkodók, valamint a szakképző intézményben tanulók vagy ott végzett diákok előadásaira kerül sor.

A NAK 2025. augusztus és november között országosan mintegy 39 helyszínen, vármegyénként 2-3 alkalommal várja a pályaválasztás előtt álló általános iskolai tanulók szüleit, pedagógusokat, osztályfőnököket, pályaválasztási tanácsadókat a pályaorientációs tájékoztató napokra.

A tájékoztató napok tervezett helyszíneiről és időpontjairól bővebb információ érhető el a NAK honlapján: https://www.nak.hu/hatosagi-szakmai-ugyek/szakkepzes/49-palyaorientacio. (NAK Sajtó)

