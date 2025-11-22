Kezdőlap Turizmus Pancsoljon vagy gördeszkázzon az atombunkerben Helsinkiben
Pancsoljon vagy gördeszkázzon az atombunkerben Helsinkiben

A föld alatti víziparadicsom az Itäkeskus Fotó: aquamagazine.com

Helsinki első pillantásra nyugodt, elegáns tengeri város, ám a felszín alatt egészen más világ húzódik. A finn főváros több száz, gránitba vájt barlangot rejt, amelyek egyszerre szolgálják a mindennapokat és az ország biztonságát. Parkolók, metróállomások, sportlétesítmények és kulturális terek működnek mélyen a város alatt – mind úgy kialakítva, hogy 72 órán belül atombunkerré alakíthatók.

A Leikkiluola, vagyis a „Játékbarlang” jó példa erre a kettősségre. A Hakaniemi piactér alatt 18 méterrel található, trambulinokkal és mászókákkal teli játszótér, ahová egy szombat délelőttön sok finn szülő látogat el. Kevesen gondolnák, hogy ugyanez a tér szükség esetén több száz embert védene meg egy nukleáris támadástól. Helsinki 5500 óvóhelye elvileg minden lakos számára biztosít férőhelyet – és még így is marad kapacitás.

A Leikkiluola felszíni bejárata: Huvipuisto.net

Finnország a hidegháború után sem hagyott fel a polgári védelmi rendszer építésével, szemben Európa nagy részével. Ennek oka egyszerre geopolitikai és földtani: az ország 1300 kilométeres közös határt oszt Oroszországgal, ugyanakkor gránit alapkőzete ideális a föld alatti építkezésekhez.

A Leikkiluola belseje Fotó: Huvipuisto.net

A második világháborúban kezdődő építkezések mára olyan szinten fejlődtek, hogy Helsinki 2011-ben külön föld alatti főtervet is készített – ez a maga nemében világelső volt.

Fotó:youtube/ Leikkiluola

A föld alatti létesítmények sokfélesége szintén figyelemre méltó. Az Itäkeskus uszoda három medencével, csúszdákkal és hat szaunával várja a látogatókat – egy esetleges válsághelyzetben pedig akár 3800 ember befogadására is alkalmas. A Kamppi metróállomás teljes infrastruktúrája óvóhelyként is működik. Ugyanez érvényes a föld alatti gokartpályára, a gördeszkaparkra és a Vapaan Taiteen Tila nevű művészeti térre, ahol normál esetben techno bulikat vagy koncerteket tartanak.

A Vapaan Taiteen Tila Fotó: myhelsinki.fi

A város ezeket a terek bérbe is adja, de minden üzemeltetőnek vállalnia kell: ha szükség van rá, legfeljebb három nap alatt kiürítik a helyszínt, és visszaállítják az óvóhelyi funkciót. A finn rendszer tehát nem csupán masszív, hanem rugalmas is – a hétköznapi élet természetes része marad úgy, hogy közben biztonsági tartalékot jelent.

Az Itäkeskus uszoda Fotó: sttinfo.fi

A 2022-es orosz invázió óta a finnek még tudatosabban tekintenek ezekre a terekre. A Helsinki Városi Mentőszolgálatnál megszaporodtak a kérdések: „Hol van az én óvóhelyem?” A válasz pedig egyszerű – szinte mindenhol.

Az utazók számára mindez rendkívül különleges élményt kínál. Egy úszás az Itäkeskusban, egy séta a Kamppi metróban vagy egy program a föld alatti művészeti térben valójában jóval többet jelent egyszerű városnézésnél – betekintést enged a finn mentalitás legmélyebb rétegeibe. Helsinki ugyanis nemcsak a felszínen különleges, hanem mélyen alatta is.

 

