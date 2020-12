Pandémia – Csodaszerre vár a világ. Mikor érkezik a vakcina?

Mikor érkezik a vakcina? A legtöbbször feltett kérdés napjainkban világszerte. A válasz országonként változik. A kínaiak hetek óta oltanak, a britek most kezdik, a legtöbb európai országban még engedély sincs. A magyar kormány orosz, kínai és izraeli gyártókkal kezdett a tárgyalásokat, miután kiderült, hogy az EU egyelőre nem kaphat az amerikai – német vakcinákból. Nemzetközi körképünk.

A csodaszerre vár a világ

A világ több gyógyszergyártója bejelentette, hogy hatékony oltást fejlesztett ki a COVID ellen. Az USA-tól, Nagy-Britannián és Oroszországon át Kínáig és Japánig mindenhol folynak az engedélyeztetési eljárások és a tömeges oltásához szükséges infrastruktúra kiépítése. Van, ahol már el is kezdték a vakcinák beadását, de a legtöbb melyen csak jövő év elején oltanak tömegesen. A készítmények különbözőek, ahogy a sorrend is, kik részesülnek először az oltásban, kötelező lesz-e felvétele, és az is, hogy kell-e fizetni érte. Közös viszont, hogy mindenhol a korona-vírus legyőzését remélik a szérumoktól.

Egyesült Államok: Karácsony előtt megindulhat a kiszállítás

A Massachusetts-i székhelyű Moderna december 17-én fogja benyújtani az engedélyeztetési kérelmet az amerikai szakhatóságnál – jelentette be a 2010-ben alapított gyártó, amelynek készítményéből a szövetségi kormány nagy mennyiséget rendelt meg. A Moderna reményei szerint az illetékes Food and Drug Administration (FDA) néhány nap alatt kiadja az engedélyt és még karácsony előtt megindulhat a vakcina kiszállítása.

Az amerikai-német Pfeizer-BioNTech duó terméke sem kapott még engedélyt.

A Washington által szintén megrendelt vakcinát viszont az amerikai népegészségügyi szakhatóság, a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) illetékes testülete 13:1 szavazati aránnyal már alkalmasnak találta az egészségügyben dolgozók és az idős otthonok lakóinak immunissá tételére.

A szövetségi kormány által megrendelt vakcinákból először a 21 millió egészségügyben dolgozó fog kapni. A két gyártó közös közleménye szerint készítményeikkel az év végéig lehet 22,5 millió amerikai lehet. Mindkét cég vakcináját kétszer kell beadni egy hetes várakozási idő eltelte után. A felvétele senkinek nem lesz kötelező.

Nagy-Britannia: „A szérum 95 százalékos védettség ad.”

A szigetországban már egyes helyszíneken állítólag már elkezdtek oltani a Pfizer és a BioNTech közös készítményével.

Azonban a kormányoknak meg kell küzdeniük az oltóanyag bevezetésének hatalmas logisztikai kihívásával: a készítményt -70 ° C-on kell tárolni és szállítani.

Elsőként az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok lakóit oltják. A szakmatósági vizsgálatok szerint – a logisztikai kihívást jelentő – a szérum 95 százalékos védettséget biztosít és nincsenek olyan mellékhatásai, amelyek tömeges bevetése ellen szólnának.

Nagy-Britannia 40 millió dózist rendelt meg, amely 20 millió brit védetté tételéhez elegendő. A vakcina ingyenes, az oltás felvétele nem kötelező.

Itália: „Fény az alagút végén.”

„A szérum megvan. Az engedélyeztetés és az oltási infrastruktúra kiépítése folyik. Végre fényt látunk az alagút végén” – mondta a minap az olasz egészségügyi miniszter, Roberto Speranza a római törvényhozásban. A pandémiától Európában az egyik leginkább sújtott országban az állam központilag szerzi be a szérumot és ingyenesen bocsátja a lakosság rendelkezésére. A felvétele nem lesz kötelező.

A 60 milliós Itália 202 millió vakcinát rendelt, amelyet néhány napos intervallum eltettével, kétszer kell beadni. A kormány két gyártóval is kötött szerződést: A Pfizer termékét december 20-ára várják, a Moderna készítménye pedig január 12-én kaphatja meg a hatósági engedélyt. A prioritást élvező egészségügyi dolgozók oltása után, január végén indulhat meg az előzetes tervek szerint a lakosság védetté tétele. A lebonyolításban központi szerepet fog játszani az olasz honvédség. A tervek szerint 2021 harmadik negyedévére érik el az 50 százalék feletti oltottsági szintet.

Németország: „A széles körű oltásnak nyár előtt nincs realitása.”

Egy friss felmérés szerint a németek legalább 50 százaléka kéri, 29 százalékuk bizonytalan, 20 százalék pedig határozottan nem akarja a szérumot. A többségnek viszont várnia kell.

„Eleinte csak kevés vakcina fog rendelkezésre állni” – hűtötte le a kedélyeket a konzervatív CDU kancellárjelöltségére pályázó egészségügyi miniszter, Jens Spahn. Várakozása szerint az elsők decemberben megkaphatják a védettséget. A sorrendet Berlin és a tartományi fővárosok közösen fogják meghatározni.

Az oltás önkéntes lesz, de az egészségügyi miniszter szeretné, ha „az egészségügyben dolgozók élnének a lehetőséggel, mert a vakcinával maguk mellett a gondozottjaikat is védenék”.

„Ha végre engedélyt kap a vakcina, az oltás nem késlekedhet a hiányzó szakemberek és infrastruktúra miatt” – jelentette ki a Német Önkormányzatok Szövetségének (DST) elnök, Burkhard Jung.

Németországban a településekre hárul az oltóanyag elosztási hálózatának kiépítésé és működtetése.

A szérum beadása viszont a háziorvosok feladata lesz. „Ebben a teljesítőképességük határán dolgozó tisztiorvosi szolgálat nem tud részt venni” – mondta Lipcse szociáldemokrata polgármester. Az infrastruktúra kiépítésének és működtetésének költségekeit a szövetségi és a tartományi kormányok viselik. Az oltóanyag Berlin szervi be. A számlát az egészségbiztosítók állják a németeknél, ahol áltanos egészségbiztosítási kötelezettség és jogszabályban meghatározott azonos biztosítási járulék mellett a biztosítási piac egymással versengő magántársaságok kezében van.

A miniszter szeretné, ha december közepéig felállítanák az ’oltóközpontok’. A DST elnöke félrevezetőnek tartja a kifejezést. „Nem lesz a településeken egy hely”, ahol már januárban bárki beoltathatják magát. Az ’oltóközpontok’ mobil teamok bázisai lesznek, amelyek veszélyeztetett csoportok, például az idősotthonokban élőket és korházak krónikus beteg osztályain ápoltakat gyorsan és hatékonyan védetté tételükről fognak gondoskodni.

„A lakosság széles körű oltása reálisan csak nyáron indulhat meg” – figyelmeztetett a kormánypárt vezető politikusa, Wolfgang Schäuble. A Bundestag elnöke kizárta, az oltás kötelezővé tételét. De reményei szerint az oltottak számának növekedésével és a vakcina hatékonyságának világossá válásával nőni fog a magukat beoltatni akarók arányai.

Japán: Kevés fertőzött, rengeteg vakcina

A harmadik hullámra készülő 126 milliós országban, ahol a pandémia kezdete óta mindössze 119 ezer COVID esetet regisztráltak, egy törvény értelmében mindenki ingyen fogja megkapni az oltást. A Pfeizer készítményéből 60, a Moderna vakcinájából 25 milliót rendelt meg eddig a kormány. Tokióban azonban inkább az angol-svéd AstraZeneca készítményében bíznak, legalábbis erről esik több szó. Ebből 120 millióra van opciós vételi joga a kormánynak.

Oroszország: Szputnyikkal a korona ellen!

A MAGYAR KORMÁNY orosz, kínai és izraeli gyártókkal kezdett a tárgyalásokat, miután kiderült, hogy az EU egyelőre nem kaphat az amerikai és német vakcinákból. Napi szinten kötnek le a különböző stádiumban lévő szérumokat.

Az oroszok ’Szputnyik V’ néven saját készítményt fejlesztettek ki. A Kreml tájékoztatása szerint 2 millió adag elkészült belőle és a kiválasztott csoportok tagjait már oltják.

„Rövidesen indul a tömeges oltás is” – tájékoztatta a miniszterelnök-helyettes, Tatyána Golikova Putyin elnököt egy sajtónyilvános telefonkonferencián. „Szeretném, ha december közepén már oltanának” – mondta beosztottjának a Kreml ura a teátrális megbeszélésen. Az egészségügyi miniszter sokadszorra megerősítette, hogy a szérum ingyenes, felvétele pedig nem kötelező.

Kína az élen jár

A világ legnépesebb országa, ahonnan a COVID világpusztító útjára elindult, a leküzdésében is az élen jár. A hírek szerint három-négy oltóanyaguk is van. A kormány hivatalos információja szerint egy állami gyógyszergyártó, a Sinopharm készítményével 1 millió kínai már védettséget kapott. A cég Peking közeli központjában két vakcina, a BBIBP-CorV és a New Crown Covid-19 gyártása is folyik.

Beszámolók szerint magas rangú funkcionáriusok, halaszthatatlan üzleti ügyben külföldre utazók, a külföldi képviseletek védelmét biztosító rendőrök és külföldön tanuló kínai diákok kaptak a Sinopharm szérumaiból. Őket néhány hete repülőkkel és buszokkal viszik Daxingban. Az oltás számukra kötelező. Viszont a vakcina hatékonyságáról és mellékhatásairól semmit nem lehet tudni. Az első oltást egy második követ legalább 7, legfeljebb 21 nap elteltével.

A Sinopharma arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy november 25-én kezdeményezte a szérumaik kínai kereskedelmi forgalmazásának engedélyezését, azt az információt is hozzátéve, hogy „még nem zárult le a tesztelés harmadik fázisa, amelynek végén biztonsággal állítható, hogy a készítmények hatékonyak és nincs számottevő mellékhatásuk”.