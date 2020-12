Japán kormány: “Go to travel, go to eat” – a lakosság titakozik

Japán marketingkampánnyal élénkíti a belföldi turizmust. Jó a gazdaságnak, de irritálja a lakosságot.

’Stay-home’

Japán a világjárvány koratavaszi kitörésekor lezárta határait a külföldiek előtt. Az országon belül ugyan sosem volt utazási és kijárási tilalom, de a kormány intenzív ’Stay-home’ kampányt folytatott. Sikerrel győzte meg a polgárokat. Tavasszal még a nagyvárosok is kihaltak voltak, a legnépszerűbb turisztikai látványosságoknál is csak elvétve akadtak látogatók.

Ami jó volt népegészségügyi szempontból, sokat ártott a gazdaságnak. A többség főzött vagy házhoz szállíttatott és az interneten vásárolt. Idegenforgalmi és gasztronómiai vállalkozások tucatjai húzták le a rolót vagy kerültek a csőd szélére. Az üzlettulajdonosok számottevő forgalomcsökkenést könyveltek el.

A megbetegedések száma sosem volt magas. Az őszi második hullám különösen nem: lényegében nem volt jellemző. Ezért a kormány új jelszót adott ki: ’Go to travel! Go to eat’! Utazásra és étterembe járásra akarja rávenni az ország polgárait.

’Go to travel! Go to eat!

Egy konjunktúraélénkítési program keretében utazási utalványokhoz juthatnak a japánok. A vouchereket hotelekben, vendéglátóipari egységekben és turisztikai attrakciók igénybevételekor lehet felhasználni.

Az akció még júliusban indult, rögtön rossz ómen alatt. Tokióban hirtelen megemelkedett a megbetegedések száma. A megapolisz vonzáskörzetében kisebb településeken élők féltek, hogy az útra kelő fővárosiak behurcolják a vírust. A félelmek túlzónak bizonyultak.

Októberben a kormány ismét felpörgette a marketingkampányt. Pont a legrosszabbkor, a vírus terjedésének kedvező hideg idő kezdetén! – háborodott fel sok japán. Bár a fertőzöttek száma az országban továbbra is alacsony volt. A kormány döntése tájékán a 125 milliós Japánban a pandémia kezdete óta 119 ezer COVID esetet regisztráltak. A 80 milliós Németországban, Európa legnépesebb országában akkoriban 800 ezret. Ráadásul a németeknél európai és amerikai összehasonlításban alacsonyok a számok.

A japánokat ennek ellenére nyugtalanítja, hogy novemberben a turisztikai szempontból legfrekventáltabb szigeten, Hokkaidon rekordot ért el a regisztrált fertőzöttek száma.

„A lehető legnagyobb figyelemmel követjük a járványügyi helyzetet” – biztosította a polgárokat a szeptember óta hivatalban lévő kormányfő, Szuga Josihide.

De a turisztikai és idegenforgalmi élénkítőprogram mellett továbbra is kitart a kabinet.

Sokan utaznak

A vouchereket csak ott válthatók be, ahol betartják a szigorú járványügyi ajánlásokat. Ez hotelek esetében gyakoribb és alaposabb takarítás mellett műanyag válaszfalat jelent a recepción, maszkhordást az alkalmazottaknak és az vendégek hőmérsékeltének naponta történő megmérését.

„Áprilisban és májusban gyakorlatilag üres volt a szálloda” – mondja a Tsukuba-i ’Hotel Bestland’ értékesítési menedzsere. A Tokió környéki hegyekben fekvő településre csak lassan tértek vissza a turisták.

Shouko Tomura szerint, amikor nyár vége felé végre újra beindult volna az üzlet, a megugró megbetegedési számok megint elriasztották a potenciális vendégeket. A helyzetet tovább rontotta, hogy a tavasszal elmaradt tanítási napok pótlása miatt a szokottnál rövidebb volt a nyári szünet.

„A ’Travel-to-go’ segítségével októberben végre jelentősen emelkedett a foglalások száma” – mondja. A számla 35 százalékának erejéig felhasználható utalványok sokaknak kedvet csináltak az utazáshoz.

A menedzsert csak az utalványokkal összefüggő rengeteg adminisztráció és az állandóan változó szabályok zavarják. Így például november elején az üzleti utazókat hirtelen kizárták a kedvezményezetti körből. „Nem értjük, hogy miért. A minisztériumtól sem kaptunk magyarázatot” – panaszolja Shouko Tomura.

Sokan tiltakoznak

A Szapporotól északra fekvő szigeten, Rishirin a helyiek a napokban tüntettek a turisták ellen. Az 5 ezer lakosú szigeten egyáltalán nem volt megbetegedés, mígnem november közepén egy hotel COVID-hotspot lett. Egy tünetmentes turista 20 másik vendéget, illetve alkalmazottat fertőzött meg.

„A helyzet veszélyes, de uraljuk” – próbálta megnyugtatni a tüntetőket a Rishiri legnagyobb településének polgármestere, Shozo Tamura. A dühös helyiek nem őt, hanem a tokiói kormányt és annak ’Travel-to-go’ programját okolják. „Megértem a gazdasági okokat, ennek ellenére hiba utazásra ösztönözni, amíg a járvány nincs kontroll alatt” – mondta egy tüntető a tüntetés hírére a szigetre érkezett számos fővárosi újságírónak.

Ellentmondásos stratégiák

Július és október között 31 millió japán utazott, ment étterembe, illetve keresett fel turisztikai attrakciót a minden japánnak alanyi jogon járó voucher beváltásával. A programért felelős államtitkár szerint, a program jót tette a gazdaságnak, és nem rontotta a járványügyi helyzetet sem. „Nem tudunk róla, hogy akár alkalmazott, akár vendég hotelben, gasztronómiai egységben vagy turisztika látványosságoknál fertőződött volna meg” – nyilatkozta Katsunobu Kato.

Arra a kritikára nem reagált, hogy a megelőzés a korona-stratégia fontos eleme Japánban és a kormány leginkább ennek tudja be a járvány elleni harc eddigi sikerét. ’Travel-to-go’ program azonban nem egyeztethető össze ezzel a stratégiával.

Ezen a véleményen van sok japán, az ellenzéki pártok és járványügyi szakemberek is. Jobban félnek a vírus elszabadulástól, mint a gazdasági válságtól. Rishiri és a legközelebbi szárazföldi nagyváros, a kétmilliós Szapporo polgármestere ellenkampányt indított.

„Maradjatok otthon, ha nem feltételük szükséges ne utazzatok!” – hívták fel a japánokat.