Paradigmaváltás a logisztikában

Összecsukható konténer-technológiával dolgozik a fenntarthatóbb jövőért a Continest Technologies Zrt.

Ha konténerekre gondolunk, elsősorban a tömegszállítmányozás masszív, merev vázas tárolóira, a hajó- és vonatkonténerekre vagy éppen a teherautók pótkocsijaira asszociálhatunk. Az ipart és a nemzetközi szállítmányozást is kiszolgáló hagyományos konténerek az utóbbi évtizedekben keveset változtak, tömeges használatuk egyre több fenntarthatósági kérdést vet fel. Egy magyar vállalat, a Continest Technologies Zrt. azonban az elmúlt néhány évben az innovációt, fenntarthatóságot és a mérnöki zöldmegoldásokat ötvözve lépett be a logisztika és a konténeripar piacára, új szemléletet hozva magával.

2017 nyarán egy izgalmas újítás jelent meg a hazai fesztiválipar egyik kiemelt tömegrendezvényének számító Sziget fesztiválon: 33 összecsukható Continest-konténer biztosította a FestiPay számára a feltöltő pontokat és az irodákat. Az akkor innováció fókuszú mérnöki startupként indult magyar cég ezzel bemutatta, hogyan csökkenhető a szállítás környezetterhelése: a klasszikus, költségesen szállítható, merev vázas konténerekhez képest nagyjából hatszoros mennyiséget szállított le egyetlen teherautón a Hajógyári-sziget fesztiválhelyszínére.

A Continest fókusza már a kezdetektől fogva szerteágazó volt, túlmutatott a fesztiváliparon. Ahogyan egyre több iparág fordult a fenntarthatóság felé, az új technológia egyre több területen vált népszerűvé, így a tömegrendezvényeken, sporteseményeken túl mára a vállalat az egészségügyet, a védelmi ipart és a szállítmányozást is kiszolgálja összecsukható konténerekkel. Nagy az érdeklődés az új technológia iránt, amely akár 80 százalékkal is csökkentheti a szállításból adódó károsanyag-kibocsátást és a logisztikai költségeket a hagyományos konténerek használatához képest.

A Continest-konténerek számos területen alkalmazhatók, mivel moduláris és könnyen szállítható rendszerek. A Continest konténereiben olyan szolgáltatások is elérhetők, mint az elektromos ellátás, a napelemmel és akkumulátor-rendszerekkel vagy vizesblokkal kiegészülő egységek. Emellett a Continest medikai konténereiben akár laborok, tesztállomások is kialakíthatók. A védelmi ipari fejlesztések eredményeként elkészült páncélozott lőkonténer pedig akár lakott területen is biztonságosan alkalmazható mobil lőtér kialakítására.

„Azt látjuk, hogy a logisztika és az ideiglenes infrastruktúra piaca nyitott az újításra és az innovációra, nekünk pedig az a célunk, hogy úttörőkként megreformáljuk és fenntartható megoldásokkal lássuk el a piaci szereplőket. A technológia külpiaci létjogosultságát jól mutatja, hogy a 2020-ban elért 820 millió forintos árbevételünk 78 százaléka exportértékesítésből származott. A dinamikus növekedésnek köszönhetően 2021 augusztusában Székesfehérváron adtuk át első konténergyárunkat, és ezzel együtt újraindítottuk a magyarországi konténergyártást is. Ma már több mint 50 szakembert foglalkoztatunk” – mondta Kis-Márton Vidor, a Continest Technologies Zrt. alapító-vezérigazgatója.

A székesfehérvári gyárban évente 1000 darab konténer előállítása vált lehetségessé a Continest számára, amely hozzásegíti a társaságot ahhoz, hogy tovább szélesítse a jelenleg közel 10 országra kiterjedő exporttevékenységét.

„Az elmúlt évek kiemelt projektjei között említhetjük a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködésben a WHO részére Ugandában kialakított 12 ágyas, multifunkciós mobil kórtermet, vagy azt a világviszonylatban is egyedülálló lőkonténerünket, amelyet a Magyar Honvédség Modernizációs Intézetével közösen fejlesztettünk, és amelyet többek között már Németországban és Amerikában is sikerrel bemutathattunk. A növekedési céljaink az új piacokon való megjelenés, a kapacitás- és létszámbővítés, valamint a termékfejlesztés és az új felhasználási területek azonosítása köré koncentrálódnak” – tette hozzá Tegzes Dániel, a társaság stratégiai igazgatója.

