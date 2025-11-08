Partium északi részét is elérte a határon túli gazdaságfejlesztési program, amelynek célja, hogy minden külhoni gazdálkodó megkapja a lehetőséget a továbblépéshez, s ezáltal az otthon maradáshoz – közölte a tárca tájékoztatása szerint Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Nagyváradon.

A miniszterhelyettes a Nyugat- Erdély mezőgazdasági de minimis program majd 300 nyertes pályázójával történő, ünnepélyes szerződéskötését követően kifejtette, hogy immár tíz évvel ezelőtt hirdették meg a határon túli gazdaságfejlesztési programot, amelynek célja, hogy minden külhoni gazdálkodó megkapja a szükséges segítséget a továbblépéshez.

“Ezt elkezdtük Szerbiában, a Vajdaságban, utána tovább tudtunk vinni Erdély irányába, és végül minden olyan területre elértünk a szomszédos államokban, ahol jelentős számban élnek magyarok. Egy olyan terület maradt ki a támogatási programból, ahol hagyományosan sokan élnek mezőgazdaságból. Ez éppen a Partium, annak is főleg az északi része“. De miután az RMDSZ már hosszú ideje meghatározó kormányzati pozíciót tölt be, és rendre részese a bukaresti kormányzatnak, ezek a politikai akadályok elhárultak, úgyhogy itt tudunk lenni. Mindannyian nagyon örülünk neki, hogy ezzel végül is sikerült minden olyan területet lefedni a Kárpát-medencében, ahol a magyar gazdálkodó életforma meghatározó” – fogalmazott.

Magyar Levente szerint a programmal elsősorban az otthon maradást kívánják támogatni, mert míg korábban a nemzetpolitikának elsősorban kulturális, oktatási, identitásőrző szerepe volt, 2015-től ezt kibővítették egy gazdasági lábbal, ami azt célozta, hogy minden határon túli magyarnak meglegyen a lehetősége arra, hogy oly mértékben fejlessze a maga vállalkozását vagy gazdaságát, hogy az hosszú távon biztosítsa a megélhetését, sőt akár másoknak is munkát adjon. – írta az MTI.

“Ha nincsen munkahely, ha nincsen megélhetés, ha nincsen versenyképes jövedelem, ha nincsen helyi gazdasági erő, ha nincsen gazdasági ökoszisztéma úgymond, akkor hogyan tudjuk azt várni, hogy az adott közösségnek a fiataljai otthon maradjanak és vállalják a kisebbségi létnek minden adott esetben nehézségének hátrányát?” – tette fel a kérdést.

“Ezzel szeretnénk kompenzálni ezeket a hátrányokat, hogy gazdasági többlet előnyhöz juttatjuk ennek a közösségnek a tagjait, és azt látjuk, hogy ez működik, és azok a demográfiai mutatók, amik korábban fogyást, elvándorlást mutattak, azok megfordultak azokon a területeken, ahol a programot most már hosszú ideje tudjuk folytatni, például a Vajdaságban vagy Székelyföldön, és az a reményünk, hogy ez az első lépés, amit most itt, Észak-Partiumban meg tudtunk tenni, folytatható további lépésekkel, és hasonló trendeket tudunk majd itt is megfigyelni néhány év múlva” – összegzett az államtitkár.