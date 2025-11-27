Pécs ünnepi díszben: november 28-án kezdődik a XIV. Adventi Kézműves- és Mesevásár

Pécs városa idén is meghitt, ünnepi hangulattal vár minden látogatót a XIV. Adventi Kézműves- és Mesevásáron, amely november 28-a és december 24-e között várja a látogatókat a Széchenyi téren. A több héten át tartó rendezvénysorozat kézműves vásárral, gasztrokülönlegességekkel, ünnepi fényekkel, színházi és zenei élményekkel, valamint gyerekeknek szóló programokkal varázsolja ünneppé az adventi időszakot.

Programok:

A vásár nyitónapján, november 28-án 17 órától Szűcs Gabi Emerton-díjas énekesnő Swing karácsony című koncertje adja meg a hangulatot, és ettől kezdve egymást követik az ünnepi programok. A Széchenyi téren naponta csendülnek fel adventi dallamok: a Cimbaliband, Kéméndi Tamás és Györfi Anna, a Belvárosi Betyárok, Boggie, a FiveLive Acappella, a Szélkiáltó, vagy épp a Latte Maffiato Zenekar ünnepi koncertjei mind hozzájárulnak az ünnepvárás zenei sokszínűségéhez. A Rotary Club Pécs támogatásával idén is több napon át mutatkoznak be helyi iskolák karácsonyi műsorai, valamint a Városháza erkélyéről szombatonként a Dzsászti Énekstúdió diákjai „egy kis esti erkélyzenével” lepik meg a közönséget.

A hétvégéket különleges élmények teszik teljessé: a Mesekuckó előadásai, kézműves workshopok, a Pécsi Nemzeti Színház ünnepi koncertjei, adventi vezetett séták és betlehemi programok várják a családokat. Szombatonként az ökumené jegyében különböző felekezetek képviselői gyújtják meg a város adventi koszorúján a gyertyákat. Az ünnepi hangulatot tovább gazdagítják a tematikus események: a Szállást keres a szent család hagyományőrző programja, a Mikulás-napi rendezvények (amikor természetesen magával a Mikulással is találkozhatnak a gyerekek), valamint Luca napján egy „boszorkányos” előadást tekinthetnek meg Salem címmel a Művészetek és Irodalom Házában. Szintén izgalmas lesz a Téli napforduló programja, amely során óriási led- és tüzes show látható a One Two Many és a Tűzmadarak előadásában.

A vásár:

A belváros megtelik illatokkal, fényekkel és jókedvvel. A kézműves standok és gasztronómiai kiállítók színes kavalkádja igazi élménnyé teszi a sétát, miközben ünnepi italok és friss falatok garantálják a tél legjobb ízeit. Egy pohár forró ital mellett könnyű ráhangolódni az ünnepre –átsétálhatunk a fénykapun, megörökíthetjük emlékeinket a fényes szelfi pontokon; a belváros igazi karácsonyi díszbe öltözött ékkőként ragyog.

A Dzsámi fényvetítése:

Az Adventi Fényfestő Gyerekrajzpályázatra érkezett alkotások hétvégente öltöztetik szívmelengető fényköntösbe a Dzsámit. Amikor nem gyerekrajzok díszítik az épületet, akkor a Gonzo Visuals-ból ismert Baglyas Ádám adventi video mapping alkotása látható november 28. és december 23. között minden nap. A négy epizódos animáció hétről hétre kiegészül szemet gyönyörködtető tartalmakkal, érintve többek között Pécs városának jellegzetes helyszíneit és művészeti alkotásait.

Karácsonyi Adománygyűjtő Cipősdoboz akció

November 21-én kezdődik a Cella Septichora Látogatóközpontban a Karácsonyi Adománygyűjtő Cipősdoboz akció. December 19-ig várják a felajánlásokat, feltüntetve az ajándékozott nevét és életkorát. Ez az akció is azt hangsúlyozza, hogy az ünnep a közösség, a jószándék és az egymásra figyelés időszaka.

Túl a belvároson:

A Kodály Központ megannyi ünnepi programmal aranyozza be az adventi időszakot, de érdemes ellátogatni a Zsolnay Negyedbe is, ami esténként mesebeli fényparkká alakul, ugyanis itt látható a Fények Elvarázsolt Erdeje, a DECOLED Story of Lights fénykiállítás-sorozat pécsi állomása.

KÉZMŰVES UDVAR (Széchenyi tér) NYITVATARTÁS

Hétfő – csütörtök 10.00–18.00

Péntek – vasárnap 10.00–20.00

GASZTROUDVAR (Széchenyi tér) NYITVATARTÁS

Hétfő – csütörtök 12.00–22.00

Péntek – vasárnap 12.00–23.00

Szervezők: Biokom Kft., Pannon Filharmonikusok, Pécsi Egyházmegye, Pécsi Nemzeti Színház, Pécsi Rotary Klub, Zsolnay Örökségkezelő NKft.