Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba

Az agrárium és az élelmiszeripar fejlesztéseit célzó pályázatok kapcsán az elmúlt hónapokban százmilliárdos nagyságrendben születtek támogatói okiratok, ami régóta tervezett és igencsak esedékes fejlesztések számára adhat zöld lámpát. De vajon mikor láthatjuk ezek pozitív hatásait a teljes agrofood szektor versenyképességére nézve?
Erről beszélgetünk az Alapvetés podcast  adásában Szabó Istvánnal, az OTP Bank agrárgazdasági értékesítési igazgatójával. A téma szóba kerül majd a december elején megrendezésre kerülő Portfolio Agrárszektor 2025 konferencián is.

Folyamatosan érkeznek a régóta várt támogatói okiratok a KAP ST pályázatokban érintett agrártermelők és élelmiszeripari szereplők felé, akik így összességében – 50 százalékos támogatási intenzitással számolva – ezermilliárdos nagyságrendben valósíthatják meg a régóta tervezett fejlesztéseket. Amint azt Szabó István, az OTP Bank agrárgazdasági értékesítési igazgatója az Alapvetés podcast mai adásában elmondta, az érintettek pontosan érzik, hogy most van itt a fejlesztések ideje, már csak azért is, mert egyelőre nem lehet tudni, mi lesz a Közös Agrárpolitika jövője és hogyan alakulnak át az agráriumot érintő támogatási rendszerek.

Ezek a beruházások ráadásul nemcsak az agrofood szektornak adnak komoly lendületet, hanem a magyar bankszektornak, sőt a teljes nemzetgazdaságnak is.

Én úgy gondolom, hogy a magyar bankszektor előtt egy soha nem látott és nem tapasztalt hitelezési, piacbővítési lehetőség van, kizárólag az agráriumban. És ezt azért szeretném aláhúzni, hogy kizárólag az agráriumban, mert ilyen horderejű beruházásokat más szektorokban nem látunk – hangsúlyozta Szabó István, aki az Alapvetés podcastban arról is beszélt, hogy a beruházási adatokban és a magyar GDP-ben várhatóan mikor láthatjuk majd a mostani pályázati dömping pozitív hatásait. (agrarszektor.hu )

