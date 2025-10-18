Kezdőlap Budapest Példátlan biztonsági művelet készül Budapesten Trump és Putyin csúcsa előtt
Példátlan biztonsági művelet készül Budapesten Trump és Putyin csúcsa előtt

AzÜzlet.hu

Fotó: Pixabay

Példátlan a biztonsági készültség Budapesten Donald Trump és Vlagyimir Putyin két héten belül esedékes találkozója miatt. A terrorelhárítás, a rendőrség, a honvédség és kiberbiztonsági szakemberek összehangolt munkája mellett az amerikai Secret Service és az orosz elnöki testőrség is részt vesz a műveletekben.

Hajós István biztonsági szakértő szerint a légi, földi, vízi és földalatti védelmi rendszerek mellett kibertámadásokkal is számolni kell. Vadászgépek és lehallgatás elleni zavaróberendezések bevetése is várható. A csúcstalálkozó napján a főváros több pontján lezárások, közlekedési fennakadások és logisztikai korlátozások lesznek, amelyek a budapesti lakosságot is érintik.

Donald Trump amerikai elnök a közösségi médián egy bejegyzésben jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A felek célja a több mint három éve tartó ukrajnai háború lezárásának előmozdítása. A hír egy hosszan elnyúló telefonbeszélgetést követően látott napvilágot, amelyen az amerikai államfő és az orosz államfő közvetlenül egyeztettek a béketárgyalások lehetőségéről.

Trump bejegyzésében úgy fogalmazott: „két héten belül vagy úgy” érkezik Budapestre, ahol az első számú téma az ukrajnai fegyveres konfliktus lezárása lesz. A Fehér Ház közlése szerint a csúcsot előkészítő diplomáciai és biztonsági tárgyalások már a jövő héten megkezdődnek. Az amerikai delegációt Marco Rubio külügyminiszter, míg az orosz oldalt Szergej Lavrov vezeti majd a háttéregyeztetéseken. A helyszínről hivatalosan még nem döntöttek, de a magyar kormány több budapesti helyszínt is előkészít.

A bejelentés nemcsak diplomáciai, hanem jogi és biztonsági szempontból is komoly hullámokat keltett világszerte. A Nemzetközi Büntetőbíróság által kiadott elfogatóparancs miatt Putyin megjelenése jogi dilemmát okozhat, miközben az Egyesült Államok szoros katonai szövetségesei közül többen is aggodalmukat fejezték ki, hogy a tárgyalásokból Ukrajna kiszorulhat.

Miért világtörténelmi jelentőségű?

A budapesti csúcstalálkozó súlya messze túlmutat egy szokványos diplomáciai eseményen. Először fordulhat elő, hogy két, egymással háborúban álló fél vezetője semleges közvetítő nélkül ül egy asztalhoz Európában. Magyarország választása a nemzetközi közvélemény számára váratlan volt, de nem előzmények nélküli. Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt években mindkét nagyhatalommal szoros kapcsolatokat ápolt, és következetesen a béketárgyalások fontosságát hangsúlyozta.

Hajós István biztonsági szakértő kiemelte:
„Ez nem csupán egy fontos diplomáciai találkozó, hanem világtörténelmi esemény. Magyarország számára óriási elismerés, hogy alkalmasnak tartják egy ilyen szintű egyeztetés megszervezésére. A helyzet azért példátlan, mert most valóban két háborús fél vezetője fog leülni tárgyalni: Oroszország közvetlenül harcol Ukrajnában, míg az Amerikai Egyesült Államok a fegyverszállítások és a támogatások révén a másik oldalon áll.”

A magyar kormány azonnal reagált a hírekre. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleményben jelezte, hogy Magyarország mindent megtesz a találkozó biztonságos és sikeres lebonyolításáért. A hivatalos helyszín még nem ismert, de szóba került a Parlament épülete, a Pesti Vigadó, valamint több szálloda is.

Példátlan biztonsági intézkedések készülnek

A két elnök budapesti jelenléte példátlan biztonsági feladatot ró a magyar hatóságokra. A terrorelhárítás, a rendőrség, a katonaság és a kiberbiztonsági szakemberek összehangolt munkájára lesz szükség. A magyar erőket az amerikai titkosszolgálat (Secret Service) és az orosz elnöki testőrség is kiegészíti, amelyek saját embereiket és technikai eszközeiket is hozzák.

Hajós István szerint a biztonsági készültség a legmagasabb fokozatú lesz:
„A védelmi intézkedéseknek teljes spektrumot kell lefedniük: a vízi útvonalaktól kezdve a légtéren és a földi közlekedési útvonalakon át egészen a földalatti hálózatokig. Emellett a kibertérben is fokozott figyelem szükséges, hiszen egy ilyen esemény célpont lehet hackertámadások számára is. Nem tartom kizártnak, hogy a légtérben vadászgépek biztosítják majd a védelmet, a tárgyalótermekben pedig zavaróberendezéseket használnak, hogy megakadályozzák a lehallgatást.”

A magyar hatóságok az elmúlt években komoly tapasztalatot szereztek nagyszabású rendezvények biztosításában. Budapest adott már otthont NATO- és EU-csúcsoknak, és fogadta a pápát is. A magyar terrorelhárító egységek a nemzetközi versenyeken rendre az élmezőnyben végeztek, ami növelte a bizalmat a helyszínválasztás iránt.

Hajós István kiemelte, hogy szakmai álláspontját több tapasztalt kollégával is egyeztette: “Az előkészületek során konzultáltam Ungvári János úrral, a Parlamenti Őrség egyik korábbi vezetőjével, valamint Beck György nyugalmazott rendőr századossal. Mindketten úgy vélik, hogy Magyarország minden adottsággal rendelkezik a legmagasabb szintű biztonság garantálásához, ugyanakkor a feladat nagyságrendje rendkívüli felkészültséget és összehangolt munkát igényel majd a hatóságoktól.”

Budapestiekre váró korlátozások és logisztikai nehézségek

A csúcstalálkozó idejére Budapest mindennapi élete jelentősen átalakulhat. A belvárosban több főútvonalat teljesen lezárhatnak, a hidakat időszakosan kiüríthetik, a metróállomások egy része pedig átmenetileg nem lesz elérhető. A közlekedés várhatóan szinte teljesen megbénulhat a tárgyalások idején.

Hajós István úgy vélte, erre a lakosságnak fel kell készülnie:
„Aznap gyakorlatilag meg fog állni az élet Budapesten. Az autósoknak nem lesz érdemes bejönni a városba, és a tömegközlekedésben is kimaradásokra kell számítani. Ez elkerülhetetlen ár, amit egy ilyen horderejű esemény biztonságos lebonyolításáért fizetni kell.”

A logisztikai előkészületeket az is bonyolítja, hogy még nem dőlt el, a két elnök csak rövid ideig tartózkodik-e Budapesten, vagy éjszakára is a városban marad. Ha az utóbbi történik, a kijelölt szállodák környékén is teljes lezárásokra kell számítani.

A világ vezetői és a nemzetközi sajtó Budapestre figyel majd a következő hetekben. A találkozó sikere vagy kudarca jelentős hatással lehet az ukrajnai háború jövőjére, az Egyesült Államok és Oroszország viszonyára, valamint Magyarország nemzetközi megítélésére.

