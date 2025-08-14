Péntektől sorozatos razzia lesz a Nagybani Piac környékén

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai és végrehajtói a társhatóságokkal közösen, gyakorított ellenőrzésekkel és fokozott hatósági jelenléttel lépnek fel péntektől a Budapesti Nagybani Piac környéki parkolók illegális árusaival és más szabálysértőivel szemben – közölte a hivatal.

A közlemény szerint az ellenőrök amellett, hogy kiszűrik azokat, akik adószám nélkül értékesítik termékeiket, kiemelten vizsgálják a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását.

Az akcióban reszt vesznek a NAV végrehajtó szakemberei is, akik akár az árukészletet is lefoglalhatják.

A NAV akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, míg igazolatlan eredetű áru forgalmazása vagy adószám nélkül végzett gazdasági tevékenység esetén egymillió forint a bírság maximuma; a súlyosan mulasztók még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.