Pénzintézetek számára mesterséges intelligencia által vezérelt platformot hoztak létre

Mesterséges intelligencia által vezérelt integrált platformot fejlesztett pénzintézetek számára az R34DY Zrt. és a DBX Kft. konzorciuma, a projekt megvalósításához 581,5 millió forint támogatást nyertek el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

Az R34DY Zrt. keddi közleményében kiemelte: a pénzügyi és biztosítói szektor jelentős átalakuláson megy keresztül. A hagyományos piaci szereplők stabilitást, megbízhatóságot, szabályozási megfelelőséget és meglévő ügyfélkört hoznak, de gyakran kötött rendszerek és szervezeti struktúrák terhelik őket. Az új belépők agilis felépítéssel és modern technológiai ökoszisztémákkal rendelkeznek, ugyanakkor az ügyfélbázis kiépítésének kihívásával kell szembenézniük. A projekt célja egy mesterséges intelligencia (AI) vezérelt platform – az ABLEMENTS – létrehozása volt, amely áthidalja ezeket az eltérő világokat, integrált megoldást biztosítva a már meglévő szereplőknek és az új belépőknek is.

A szolgáltatások integrációja világszerte egyszerűbbé vált, ugyanakkor a különböző rendszerek összehangolása továbbra is komoly kihívást jelent. A platform fejlesztése során megvalósult a DBX Kft. Moby biztosítási core rendszerének teljes körű integrációja, amely lefedi az életbiztosítási szerződéskezelés, kárügyintézés és pénzügyi elszámolás teljes vertikumát.

Emellett ismert és népszerű banki core rendszerek elsődleges integrációja is megtörtént. A platformon továbbá több tucat külső szolgáltató megoldása érhető el, amelyek révén az ügyfelek gyorsan és hatékonyan építhetik ki saját ökoszisztémájukat.

Az ABLEMENTS platform képes az ügyfél meglévő adatmodelljére építkezni, így a harmadik fél szolgáltatók integrációja gyorsan és hatékonyan valósítható meg az ügyfél meglévő rendszereinek módosítása nélkül. A munkafolyamatok, az API-kezelés és a kommunikáció technológiái – kiegészítve az AI-támogatott integrációs megoldásokkal – megkönnyítik a gyors bevezetést az ügyfelek számára. A platformon elérhető rendszerek paramétereinek és jellemzőinek AI-alapú feldolgozása segíti a felhasználókat abban, hogy könnyen tudjanak termékeket, munkafolyamatokat és jövőbeli felhasználási eseteket létrehozni.

A 2024. január 1-jén indított projekt megvalósítását 2025. december 31-én lezárták – közölték.