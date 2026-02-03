Hirdetés
Kezdőlap Hírek Pénzintézetek számára mesterséges intelligencia által vezérelt platformot hoztak létre
HírekInformatika
No menu items!

Pénzintézetek számára mesterséges intelligencia által vezérelt platformot hoztak létre

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Mesterséges intelligencia által vezérelt integrált platformot fejlesztett pénzintézetek számára az R34DY Zrt. és a DBX Kft. konzorciuma, a projekt megvalósításához 581,5 millió forint támogatást nyertek el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

Az R34DY Zrt. keddi közleményében kiemelte: a pénzügyi és biztosítói szektor jelentős átalakuláson megy keresztül. A hagyományos piaci szereplők stabilitást, megbízhatóságot, szabályozási megfelelőséget és meglévő ügyfélkört hoznak, de gyakran kötött rendszerek és szervezeti struktúrák terhelik őket. Az új belépők agilis felépítéssel és modern technológiai ökoszisztémákkal rendelkeznek, ugyanakkor az ügyfélbázis kiépítésének kihívásával kell szembenézniük. A projekt célja egy mesterséges intelligencia (AI) vezérelt platform – az ABLEMENTS – létrehozása volt, amely áthidalja ezeket az eltérő világokat, integrált megoldást biztosítva a már meglévő szereplőknek és az új belépőknek is.

A szolgáltatások integrációja világszerte egyszerűbbé vált, ugyanakkor a különböző rendszerek összehangolása továbbra is komoly kihívást jelent. A platform fejlesztése során megvalósult a DBX Kft. Moby biztosítási core rendszerének teljes körű integrációja, amely lefedi az életbiztosítási szerződéskezelés, kárügyintézés és pénzügyi elszámolás teljes vertikumát.

Emellett ismert és népszerű banki core rendszerek elsődleges integrációja is megtörtént. A platformon továbbá több tucat külső szolgáltató megoldása érhető el, amelyek révén az ügyfelek gyorsan és hatékonyan építhetik ki saját ökoszisztémájukat.

Az ABLEMENTS platform képes az ügyfél meglévő adatmodelljére építkezni, így a harmadik fél szolgáltatók integrációja gyorsan és hatékonyan valósítható meg az ügyfél meglévő rendszereinek módosítása nélkül. A munkafolyamatok, az API-kezelés és a kommunikáció technológiái – kiegészítve az AI-támogatott integrációs megoldásokkal – megkönnyítik a gyors bevezetést az ügyfelek számára. A platformon elérhető rendszerek paramétereinek és jellemzőinek AI-alapú feldolgozása segíti a felhasználókat abban, hogy könnyen tudjanak termékeket, munkafolyamatokat és jövőbeli felhasználási eseteket létrehozni.

A 2024. január 1-jén indított projekt megvalósítását 2025. december 31-én lezárták – közölték.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Egészség-ügy

Tovább erősíti stratégiai együttműködését a Richter és a Fuji

A nőgyógyászati innováció elősegítése érdekében a Richter a közelmúltban létrehozott egy kutatóközpontot nőgyógyászati originális kutatás és fejlesztés céljából Belgiumban, valamint megerősítette budapesti kutatási és fejlesztési tevékenységét.
Tovább
Gazdaság

A hazai kkv-k 4 milliárd forintból növelhetik kapacitásaikat

Fontos elvárás, hogy a felvételt megelőző 30 napban az érintett munkavállalók ne végezzenek kereső tevékenységet
Tovább
Gazdaság

A magyar erdők jövője a klímaváltozáson túlmutató társadalmi kérdés

Nemcsak a klímaváltozás negatív hatásai, hanem a társadalmi igények és elvárások miatt is kiemelt kérdés a magyar erdők jövője.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Pénzintézetek számára mesterséges intelligencia által vezérelt platformot hoztak létre

Hírek
Az ABLEMENTS platform képes az ügyfél meglévő adatmodelljére építkezni, így a harmadik fél szolgáltatók integrációja gyorsan és hatékonyan valósítható meg az ügyfél meglévő rendszereinek módosítása nélkül.
Tovább

Tovább erősíti stratégiai együttműködését a Richter és a Fuji

Egészség-ügy
A nőgyógyászati innováció elősegítése érdekében a Richter a közelmúltban létrehozott egy kutatóközpontot nőgyógyászati originális kutatás és fejlesztés céljából Belgiumban, valamint megerősítette budapesti kutatási és fejlesztési tevékenységét.
Tovább

A hazai kkv-k 4 milliárd forintból növelhetik kapacitásaikat

Gazdaság
Fontos elvárás, hogy a felvételt megelőző 30 napban az érintett munkavállalók ne végezzenek kereső tevékenységet
Tovább

Idén is várja a korcsolyázókat a Bécsi Jégálom

Turizmus
A korcsolyázás mellett az ice stock sport szerelmeseit is várják: összesen nyolc pályán lehet kipróbálni a sportágat.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Pénzintézetek számára mesterséges intelligencia által vezérelt platformot hoztak létre

Az ABLEMENTS platform képes az ügyfél meglévő adatmodelljére építkezni, így a harmadik fél szolgáltatók integrációja gyorsan és hatékonyan valósítható meg az ügyfél meglévő rendszereinek módosítása nélkül.
Tovább
Egészség-ügy

Tovább erősíti stratégiai együttműködését a Richter és a Fuji

A nőgyógyászati innováció elősegítése érdekében a Richter a közelmúltban létrehozott egy kutatóközpontot nőgyógyászati originális kutatás és fejlesztés céljából Belgiumban, valamint megerősítette budapesti kutatási és fejlesztési tevékenységét.
Tovább
Gazdaság

A hazai kkv-k 4 milliárd forintból növelhetik kapacitásaikat

Fontos elvárás, hogy a felvételt megelőző 30 napban az érintett munkavállalók ne végezzenek kereső tevékenységet
Tovább
Gazdaság

A magyar erdők jövője a klímaváltozáson túlmutató társadalmi kérdés

Nemcsak a klímaváltozás negatív hatásai, hanem a társadalmi igények és elvárások miatt is kiemelt kérdés a magyar erdők jövője.
Tovább
Gazdaság

Kész  a Vendéglátóipari Vállalkozási Kisokos

Bővül a felszolgálási díj alkalmazásának lehetősége: teljes árbevételük 20 százalékát fordíthatják a szervizdíjra érvényes könnyített közteherrel munkabérfizetésére.
Tovább
Gazdaság

Randstad: a vállalatok 44 százaléka nettó árbevételének növekedésére számít

A kutatás szerint a létszámtervek 2026-ban visszafogott képet mutatnak: a cégek csupán 26 százaléka tervez bővítést, 12 százaléka leépítést, míg 17 százaléka nem pótolja a távozó munkavállalókat, 45 százalék változatlan létszámmal tervez.
Tovább
Gazdaság

NAV: a napokban mindenki megkapja az igazolásokat az szja-bevalláshoz

A tervezetek 2026. március 15-től érhetők majd el, Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítással.
Tovább
Hírek

Az Északi tengeri út újraírja a világkereskedelmet

Fotó: freepik Az Északi tengeri út, a Northern Sea Route...
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Pénzintézetek számára mesterséges intelligencia által vezérelt platformot hoztak létre

Az ABLEMENTS platform képes az ügyfél meglévő adatmodelljére építkezni, így a harmadik fél szolgáltatók integrációja gyorsan és hatékonyan valósítható meg az ügyfél meglévő rendszereinek módosítása nélkül.

Tovább erősíti stratégiai együttműködését a Richter és a Fuji

A nőgyógyászati innováció elősegítése érdekében a Richter a közelmúltban létrehozott egy kutatóközpontot nőgyógyászati originális kutatás és fejlesztés céljából Belgiumban, valamint megerősítette budapesti kutatási és fejlesztési tevékenységét.
© 2026 | www.azuzlet.hu