Piaci lakáshitel az Otthon Start árnyékában: Mire számíthat, aki nem jogosult a 3 százalékos hitelre?

A visszaesés oka a BiztosDöntés.hu szakértői szerint az alacsony kamatszint mellett az Otthon Start lazább jogosultsági feltételeiben keresendő. Nem feltétel ugyanis sem a házasság, sem a gyermekvállalás, és nincs életkori megkötés sem, szemben a CSOK Plusszal, a Babaváróval vagy a munkáshitellel. Ezért az új támogatott konstrukció sok esetben képes kiváltani a piaci lakáshitelt, és utóbbiból legfeljebb csak akkor igényelnek kiegészítést, ha az Otthon Start 50 milliós maximális összege nem elegendő a célra.