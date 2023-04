Potápi: világszerte egyre többen tanulnak a hétvégi magyar iskolákban

Világszerte egyre erősödnek a hétvégi magyar iskolák, és az ott tanuló diákok létszámában is növekedés tapasztalható – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a hétvégi magyar iskolák találkozóján.

Potápi Árpád János az online találkozót megnyitva kiemelte: a Magyar Állandó Értekezlet és a Magyar Diaszpóra Tanács ülései után az egyik legfontosabb nemzetpolitikai fórum a hétvégi magyar iskolák találkozója. Napjainkban mintegy 250 hétvégi magyar iskola működik világszerte, ahol eltérő létszámmal foglalkoznak a gyermekekkel, fiatalokkal; ez jelenthet öt-hat, de akár kétszáz főt is meghaladó közösséget – jelezte.

A világ legtávolabbi pontjain is működnek hétvégi magyar iskolák – közölte, új helyszínként említve Tokiót, Abu-Dzabit és Szingapúrt.

Fontosnak nevezte az államtitkár, hogy az identitásmegőrző és -megerősítő munkában a hétvégi magyar iskolák is részt vegyenek. Közreműködnek abban, hogy hétvégi oktatás-nevelés keretében a magyar nyelvet, kultúrát és hagyományokat át lehessen adni a gyerekeknek, fiataloknak – húzta alá Potápi Árpád János.

Hozzátette: abban is segíthetnek, hogy a magyar gyerekek később a magyar felsőoktatásba bekapcsolódva, Magyarországon szerezzenek diplomát. Ezek az intézmények a hagyományos oktatási módszerek mellett az online lehetőségeket is felhasználják. Igyekeznek számukra szakmai támogatást is biztosítani, ebben a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara a szakmai partner – közölte.

A diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát oktatóknak indított akkreditált továbbképzésen a 2022-23-as tanévben 25-en vesznek részt, és online tananyagmegosztó felület is működik 2020 óta. Regionális workshopokat is terveznek, az első ilyen idén nyáron várható.

Új lehetőségként említette az államtitkár a Welcome Office-t, a Hazaváró Irodát, amely hamarosan megnyithatja kapuit, és a véglegesen vagy ideiglenesen Magyarországra hazatelepülőknek nyújt segítséget.

Potápi Árpád János hangsúlyozta:

nemzetstratégiai célokat a háború okozta nehéz gazdasági helyzetben sem adnak fel, a magyar oktatás megerősítése mindenhol a világon a megmaradás biztosítéka.

Kitért arra, hogy 2023 a gondoskodó nemzet éve, és a fókuszban a külhoni magyar intézményrendszer működésének biztosítása, a folyamatosság és kiszámíthatóság, valamint a tematikus évek során létrehozott közösségi segítő hálózatok fenntartása és működtetése áll.

Folyamatos támogatásban részesítik a külhoni közösségek életében kiemelt szerepet játszó külhoni magyar szervezeteket és intézményeket, jelenleg 100 nemzeti jelentőségű intézmény és program támogatását valósítják meg – ismertette.

A Nemzeti Újrakezdés Programban két pályázati felhívással segítik a külhoni magyar szervezeteket, a diaszpóra alprogrammal támogatják a hétvégi magyar iskolák tevékenységét. Jelezte: hamarosan meghirdetik a 2023-as pályázati felhívásaikat.

Kiemelte, hogy a bölcsődétől a felsőoktatásig segítik a külhoni magyar intézményhálózatot, a Szülőföldön magyarul programban a 2022-23-as tanévtől az oktatási-nevelési és hallgatói támogatás összegét minden régióban évi 100 ezer forintra emelték. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program beruházásai lassan lezárulnak, csaknem 900 óvoda és bölcsőde építéséből, felújításából több mint 800 már megvalósult – közölte.

Szólt arról, hogy a Határtalanul program kezdete óta már félmillió anyaországi diák juthatott el, illetve juthat el valamelyik külhoni régióba a Kárpát-medencében; 2023-ban is hirdetnek felhívást további tanulmányi kirándulások megvalósítására. Újraindították a Petőfi Sándor-programot és a Kőrösi Csoma Sándor-programot: újabb ösztöndíjasok érkeztek a szórvány és a diaszpóra magyar közösségeihez.

Hangsúlyosan beszélt az államtitkár a sport támogatásáról, kitérve a lovassport újjáélesztésére is. Jelezte: 2022-ben az erdélyi lovasprogramban 220 millió forintból összesen 80 lovas egyesület támogatása valósult meg. Idén Kárpát-medencei szintűvé bővítik a programot – mondta Potápi Árpád János.

Az államtitkár összegzése szerint kiemelt helyen kezelik a diaszpórával való kapcsolattartást, diaszpórapolitikájukat a járványhelyzet miatti korlátozások és a gazdasági nehézségek ellenére is a folyamatosság jellemzi.

A pénteki programba, 31 országból csaknem 160-an kapcsolódtak be – közölte.