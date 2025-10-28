Prémium all-suite boutique szállodával bővült Budapest kínálata

A múlt század 20-as 30-as évek hangulatában tartotta hivatalos Grand Opening megnyitóját Budapest legújabb all-suite boutique szállodája, a Mamaison Hotel Chain Bridge Budapest. Az exkluzív eseménynek a Mérleg utcai, 54 lakosztállyal rendelkező szálloda adott otthont, amely új mérföldkövet jelent a főváros prémium vendéglátásának palettáján.

A rendezvény házigazdája, Farkas Gábriel énekes és műsorvezető gondoskodott a különleges hangulatról: nemcsak énekelt és konferált, hanem felidézte a megnyitó üzenetét is – „A mai nap nem csupán egy új szálloda megnyitóját jelenti, hanem egy új korszak kezdetét is – a budapesti szállodaipar legújabb gyöngyszeme, mely egyszerre kapu a múlt és a jelen között.”

A hotel szlogenje – „Egy hely, ahol a világ találkozik Budapesttel – bohém elegancia modern köntösben” – pontosan leírja a ház szellemiségét: a 20-as és 30-as évek életörömteli világát idézi meg modern formában, Budapest történelmi karakterét és nemzetközi hangulatát ötvözve.

Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke

A hivatalos megnyitón beszédet mondott Nagy-Szász István, a CPI Hotels Hungary Kft. regionális igazgatója, Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, valamint a szálloda belsőépítésze, Varró Zoltán. Mindannyian hangsúlyozták, hogy a projekt különleges jelentőséggel bír, hiszen egy olyan ház született, amely egyszerre áraszt eleganciát, történelmet és modernséget.

Nagy-Szász István, a CPI Hotels Hungary Kft. regionális igazgatója

A Mamaison Hotel Chain Bridge Budapest a történelmi belváros szívében, a Mérleg utcában található all-suite szálloda 54 tágas lakosztályt kínál, amelyek a modern design és a múlt század bohém eleganciájának harmóniáját képviselik. A ház a CPI Hotels portfóliójának tagja, és a nemzetközi sztenderdek mellett a budapesti vendégszeretet különleges ötvözetét kínálja üzleti utazók, diplomaták és városi felfedezők számára.

A szálloda enteriőrjét a Mérleg utca története és az egykori Arizona Mulató pezsgő világa ihlette. A jazz, a kabaré és az art deco stílus inspirációi minden részletben visszaköszönnek: egyedi tapéták, bársony textúrák, arany és türkizkék színek, fényes felületek és színházi hangulatvilágítás teszik különlegessé a tereket. A szobákhoz konyhasarok, a nagyobb lakosztályokhoz étkezőrész és főzőlap is tartozik, így a hosszabb tartózkodásra érkező vendégek otthonos kényelmet élvezhetnek.

Ambrus Diána a Mamaison Hotel Chain Bridge Budapest szálloda igazgatója (középen) az ünnepélyes szalagátvágásnál

A hotel épülete Münnich Aladár tervei alapján készült, és finoman ötvözi a modern funkcionalitást a történelmi eleganciával. A visszahúzott homlokzat és a zöld árkádos bejárat impozáns csillárokkal egészül ki, megteremtve azt az időtlen hangulatot, amely a múlt és jelen harmóniáját tükrözi.

A Lánchíd közelsége, a Duna-part panorámája és a belvárosi elhelyezkedés a koncepció alapját adta: a Mamaison Hotel Chain Bridge Budapest egyszerre a város szívének eleganciája és a nemzetközi utazók kényelmének szimbóluma. A lakosztályok Budapest híres hídjairól kapták nevüket, a 200 négyzetméteres Sunbeam Spa & Fitnesz részleg pedig szaunával, gőzfürdővel és relaxációs medencével kínál feltöltődést.

Az Arizona Lounge utcafronti terasza egész nap ideális helyszín egy könnyed reggelihez, kávézáshoz vagy esti koktélhoz – éppúgy, ahogy a szálloda szellemisége ígéri: ahol a világ találkozik Budapesttel, és a bohém elegancia új életre kel.