Prémium élmény és globális kapcsolódás – az Air France–KLM új tervei Magyarországon

Jan Kropáček az Air France-KLM magyarországi értékesítési vezetője több mint két évtizedes tapasztalatával érkezett új szerepkörébe, és célja, hogy a hazai csapattal együtt tovább erősítse a légitársaság jelenlétét. A prémium termékek folyamatos fejlesztése, a SkyTeam partnerekkel való együttműködés és az új útvonalak bővítése mind hozzájárul ahhoz, hogy a magyar utasok még szélesebb és kényelmesebb utazási lehetőségek közül választhassanak.

– Ön 23 éve dolgozik az Air France–KLM csoportnál különböző pozíciókban. Melyik korábbi tapasztalatát tartja a legértékesebbnek ebben az új szerepkörben?

– Úgy gondolom, hogy szinte minden fontos pozíciómban szerzett tapasztalatom segíteni fog abban, hogy a magyarországi csapattal együtt elérjük a kitűzött céljainkat.

– Az Air France–KLM kiemelten fontosnak tartja a prémium termékek fejlesztését és értékesítését. Mit várhatnak a magyar utasok a jövőben, és milyen lehetőségeket lát Magyarországon?

– Az Air France–KLM elkötelezett amellett, hogy páratlan, teljes körű ügyfélélményt nyújtson, és minden érintkezési ponton, valamint termékeiben és szolgáltatásaiban is többet adjon, mint az ügyfelek elvárásai.

A főbb kezdeményezések közé tartozik, hogy az Air France folytatja az új Business, Premium és Economy kabinok bevezetését, amelyek kényelmesebb ülésekkel és számos funkcióval vannak felszerelve. Ezek jelentik az új Air France standardot, amely egyes Airbus A350-900-asokon és Boeing 777-300ER-eken érhető el. A regionális flottában az Embraer 190-esek is új, könnyebb és kényelmesebb üléseket kaptak.

2025. március 18-án az Air France bemutatta vadonatúj La Première kabinját is. A három év fejlesztés eredményeként létrejött új La Première lakosztály egyedülálló, teljesen moduláris kialakítással rendelkezik, amely egy dönthető széket és egy chaise longue-ot kombinál, amely teljesen sík ággyá alakítható. A lakosztály öt ablakon keresztül nyúlik el – ez kizárólag az Air France elsőosztályára jellemző.

A KLM szintén kiváló World Business Class termékkel rendelkezik, ahol minden utas közvetlen folyosóhozzáférést és teljesen sík ágyat kap. Flottánk körülbelül fele (a Boeing 777-es gépeink) már az újabb változattal van felszerelve, és minden üzleti osztályú üléshez tolóajtó tartozik a maximális magánszféra érdekében. Emellett több tárolóhely és vezeték nélküli töltés is elérhető.

Új Premium Comfort osztályunk már minden Boeing 777-es és 787-es repülőgépünkön elérhető. Az utasok imádják, és ez az osztályunk kapta a legmagasabb értékelést. A Premium Comfort osztály a turista osztályhoz képest kisebb és csendesebb kabinnal, szélesebb és jobban dönthető ülésekkel, nagyobb képernyővel és kiváló cateringgel várja az utasokat.

Utazóink döntő többsége hosszú távú járatokra száll át, és számukra elérhetők az Air France és a KLM prémium osztályai, valamint az Air France felújított La Première első osztályú kabinja is.

– A Delta Air Lines-szal közös vállalat, valamint a SkyTeam partnerekkel való együttműködés szintén fontos szerepet játszik a vállalat stratégiájában. Hogyan tudja ezt a magyar piacon kamatoztatni?

A Delta Air Lines-szal közös vállalat és a SkyTeam partnerekkel való együttműködés szerves része stratégiánknak, amelynek célja a hálózat bővítése és a kapcsolatok erősítése a magyar piacon. E partnerségek révén a magyar utazók egy hatalmas globális hálózathoz férhetnek hozzá, amely több lehetőséget kínál üzleti és szabadidős utazásokhoz egyaránt. Ez a konnektivitás nemcsak az utazási élményt növeli, hanem a helyi gazdasági növekedést is támogatja azáltal, hogy megkönnyíti a nemzetközi piacokhoz való hozzáférést. Emellett szorosan együtt kívánunk működni partnereinkkel a magyar közönséghez szóló, testre szabott marketingkampányok és promóciók kidolgozásában, ezzel is növelve az ismertséget és az utazási lehetőségek kihasználtságát.

– Az NDC (New Distribution Capability) értékesítési csatornák fejlesztése szintén fókuszban lesz a jövőben. Milyen újításokra számíthatnak az utazási irodák, partnerek és utasok ezen a területen Magyarországon?

Az NDC már most számos előnnyel rendelkezik a hagyományos GDS-ekhez képest, ide sorolható a dinamikus árazás és csomagajánlatok, de most újabb fontos ponttal egészítettük ki a rendszert. Bevezetjük az Extra SAF ajánlatot. Ennek lényege, hogy a foglalási folyamatba beépítettük az önkéntes fenntartható üzemanyag-vásárlást, hogy egyszerűbbé tegyük az ügyfelek számára a hozzájárulást, így ugyanabban a lépésben tudják kiválasztani a viteldíjat és a SAF-opciót.

A vállalati ügyfeleknek szóló „Extra SAF” ajánlat esetében pedig egy lépéssel tovább megyünk, és személyre szabott lehetőségeket kínálunk.

További újdonság, hogy az Air France és a KLM ajánlatai már a Sabre rendszerében is elérhetővé válnak az utazási irodák számára.

– Az Air France és a KLM idén is számos új és izgalmas útvonalat nyit, például Haidarábád, San Diego, Orlando és Manila felé. Hogyan illeszkednek ezek a bővítések a vállalat globális és regionális stratégiájába, és mit várhatnak a magyar utasok?

Mivel a magyarországi utasaink többsége Észak-Amerikába utazik, célunk, hogy még több lehetőséget kínáljunk számukra, például az Orlando és San Diego felé induló járatokkal. Az új keleti célállomások bevezetése pedig nemcsak regionális jelenlétünket erősíti, hanem ösztönző hatással is lehet a magyar piacra.

Érsek M. Zoltán

