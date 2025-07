Programajánló esős napokra Székesfehérváron

Nehogy néhány esős nap elrontsa a tóparti nyaralást! Karnyújtásnyira van Fehérvár, ahol mindig számíthatunk egy tartalmas kulturális programra. Mi sem jön jobban szélsőséges időjárásban, mint egy klimatizált múzeumi tér, hűs templombelső vagy éppen egy forró szaunaprogram egy műemléki fürdőben. Meglepő szépségek és kincsek várnak Székesfehérváron egész nyáron!

Mondhatni, hogy városunk múzeumi nagyhatalom, hiszen csak a történelmi belvárosban a Szent István Király Múzeum 6 állandóan látogatható kiállítóhelye (hétfő kivételével), és további 4 bejelentkezéssel megtekinthető helyszín várja a látogatókat. Íme a legizgalmasabbak:

RÁCSODÁLKOZÁSOK: EGY MÚZEUM TEKINTETE

Szenzációs kentaur csontlelet? Erotikus ókori süteményforma? Tacskós kalaptű?! Torzított koponya? Meghökkentő tárgyak, sztorik, érdekességek a Szent István Király Múzeumban. A múzeum első 150 évét bemutató kiállításon olyan történeteket és különlegességeket találunk, amelyekkel az országban másutt nem találkozhatunk.

300 műtárgy, több tematikus egység, animációs rövidfilm, plakátok, archív fotók, sajtómegjelenések és interaktív vendégkönyvi bejegyzések között böngészhet a látogató a tárlaton, amelynek régészeti, néprajzi, képzőművészeti és helytörténeti tárgyválogatása a szokatlanra, az izgalmasra, a nem mindennaposra, a ritkán bemutatottra is koncentrál.

KIKAPCS: HETEDHÉT JÁTÉKMÚZEUM, PATIKAMÚZEUM

Van egy varázslatos hely Székesfehérváron, melynek legöregebb lakója a legfiatalabb. Hogy lehet ez? Megtudhatjuk a Hetedhét Játékmúzeumban, ahol ehhez hasonló talányok és csodák várnak az egész családra. A több ezer darabos gyűjtemény minden tagjának mesés története van, a fiókok pedig interaktív feladványokat rejtenek. A kisgyerekes családok „kötelező” programja, Kajla pecsétgyűjtő hely!

De a kiállítás nem csak a gyerekeket szólítja meg: jelentős gyűjtőmunka eredményeként különleges babaszobákban fedezhetjük fel különböző korok és stílusok enteriőrjeit, amelyek a 18-19. századi polgári lakások kicsinyített másai. Különleges élmény szüleink-nagyszüleink rég elfeledett játékait felfedezni, és a Réber László önálló grafikai alkotásaiból és jól ismert könyvillusztrációiból nyílt állandó kiállításban játszani-barangolni.

A jól ismert Fekete Sas Patikamúzeumban megtudhatjuk, hol volt eredetileg a jezsuiták csodás, gazdag faragású patikabútorzata, miért lejt a padló a helyiségben, s hogy a két aranyfüstös istenszobrocska a patikában valóban segít-e a gyógyulásban és a fájdalomcsillapításban… A természet gyógyhatású szereinek régi prése mellett kőcserép patikaedények, illóolajok, patikamérleg és még egy eredeti, restaurált mérleg is mesél a múltról.

ELMÉLYÜLÉS: VIA LUCIS – BELSŐ FÉNY

Hager Ritta Kossuth-díjas, Prima Primissima díjas iparművész, textiltervező és gobelinművész Via Lucis – Belső fény című kiállítása a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban remekül egészíti ki az egykori koronázótemplom kőfaragványait és a királyi korszak történetét bemutató Solium Regni – Az ország trónusa állandó kiállítást. Az időszaki textil tárlat 33 művön keresztül enged betekintést Hager Ritta rendkívül gazdag életművébe – a legkorábbi alkotásoktól egészen a legújabb, Áldás című műig, amely először Székesfehérváron kerül bemutatásra.

Művészi világát mélyen áthatják a spirituális és szakrális témák. Gobelinjei és textilmunkái a fény erejét és békéjét közvetítik, amely központi motívumként jelenik meg alkotásain. Gyakran kombinál egy művön belül különféle technikákat: gobelin, ógobelin, fonás és kötözés ötvöződik harmonikusan.

A szakrális sétát folytathatjuk a belváros gyönyörű barokk templomaiban és a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban és Látogatóközpontban, ahol a Magyar Szent Család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre – nyomában járhatunk, míg végül a tőlük származó ereklyék bemutatásával egyesül a Szent Család.

RITKÁN LÁTOTT: ÓRAMÚZEUM

A jól ismert fehérvári Órajáték épületében kincsek rejtőznek, amelyeket a város néhai órásmestere, az Órajáték megalkotója, Kovács Jenő órásmester gyűjtött össze. A műemlék ház boltíves helyiségeiben több száz különböző korból származó fali-, asztali-, zseb- és karóra, sőt egy 17. századi toronyóra szerkezet is látható. A gyűjteményben megtalálhatók a magyar polgári családok órái, nagypolgári otthonokban használt különleges kandalló órák, asztali órák, valamint a parasztpolgárok órái is. Csak előzetes bejelentkezéssel látogatható.

MESÉS ÉLMÉNY, CSÁBÍTÓ ÍZEK A BELVÁROS SZÍVÉBEN

Nálunk még a wellness program is kulturális élmény! Az 1905-ben épült szecessziós stílusú, kagylódíszítésű, kupolás műemléki Árpád Fürdő gondos rekonstrukció során nyerte el mai korszerű formáját. Eredeti szépségében állították helyre a faragott kabinsort, a korabeli díszburkolatokat, stukkókat és a török fürdőt.

Ha nyár, akkor fagyi! Fehérvár cukrászai szinte minden gasztronómiai versenyről hoznak haza elismeréseket, így elárulhatjuk: az idei nyáron is találhatnak a belvárosi fagylaltkínálatban olyat a látogatók, amelyet nagyon szerettek a szakma legjobbjai is! Van itt egykori ország fagyija, a Vatikán fagyija, a „Halleluja”. Ez a pirított mogyoróval és csokoládéval készült különlegesség a belvárosi Damniczki Cukrászdában kóstolható meg, ahogy a Kapu Tibor űrutazásának tiszteletére készült, kolumbiai dark csokoládé fagyi is.

